BMW serii 3 generacji E90 (E91 to kombi, E92 coupe, a E93 kabriolet) trafiło do produkcji już niemal 20 lat temu, w 2005 roku. Nawet najmłodsze egzemplarze, te z 2012 roku (nie licząc wersji cabrio i coupe, które były w produkcji o rok dłużej), dziś oferowane są w atrakcyjnej cenie, zwłaszcza patrząc na to, ile kosztowały jako nowe. Przebierać można wśród ofert egzemplarzy z dieslami (większość), ale nie brakuje też odmian benzynowych. "Trójka", mimo upływu lat, nadal zachwyca właściwościami jezdnymi, które polubią szczególnie kierowcy ze sportową żyłką, oraz dość bogatym wyposażeniem (które jednak nie jest regułą). Mocniejsze silniki wraz z "szybkim" układem kierowniczym z pewnością będą w stanie zapewnić przyjemność z jazdy.

Zdjęcie Pod względem sposobu prowadzenia BMW 3 E90 bardzo angażuję kierowcę / materiały prasowe

BMW 3 E90 - komfort oraz wymiary

"Trójka" E90 nigdy nie należała do najprzestronniejszych aut w segmencie, ale prawda jest taka, że z tyłu w miarę komfortowych warunkach będą mogły podróżować dwie osoby. Lepiej jednak, żeby zminimalizowały ilość bagażu, bo bagażnik o pojemności 460 litrów (niezależnie od tego czy to sedan czy kombi, ich nadwozia także mają identyczną długość) nie jest zbyt duży. Szukając Serii 3 E90 warto zapolować na wersję ze sportowymi fotelami i kierownicą oraz większym ekranem systemu iDrive, który obsługiwany jest za pomocą pokrętła na tunelu środkowym.

Zdjęcie Warto poszukać wersji z większym ekranem multimediów, jego obsługa pokrętłem jest intuicyjna / materiały prasowe

Używane BMW 3 E90 - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

Dł./szer./wys. - 4520/1817/1421 mm (4520/1817/1418 mm - kombi)

Rozstaw osi - 2760 mm

Pojemność bagażnika - 460 l (460-1385 l - kombi)

Używane BMW Serii 3 E90 - polecane silniki benzynowe

W największym skrócie? Tylko 6-cylindrowe, oczywiście rzędowe bez turbodoładowania (występowało ono tylko w 335i o mocy 306 KM). Zapewniają najwyższą kulturę pracy, najlepsze osiągi, a przede wszystkim nie trapią ich awarie. Miały pojemność 2.5 lub 3.0, ten pierwszy o mocy 177/203/218 KM (323i i 325i), te drugie miały od 218 do 272 KM (325i, 328i, 330i). Co prawda i w nich może dojść do problemów w układzie paliwowym czy zapłonowym, ale nie przekreślają one ich wartości. Jakąś alternatywą pozostaje też odmiana 4-cylindrowa 320i o mocy 150 lub 170 KM, ale ona z kolei ma delikatne wtryskiwacze, a także pierścienie tłokowe (może dochodzić do nadmiernej konsumpcji oleju). Niezbyt udanym wariantem jest 316i (1.6, niskie osiągi, moc tylko 122 KM), a także krótko produkowana odmiana 320si (awarie tłoków).

Zdjęcie Najlepsze wersje silnikowe Serii 30 E90 to te z silnikami sześciocylindrowymi / materiały prasowe

Używane BMW Serii 3 E90 - najlepsze silniki Diesla

Najpierw o wersjach, których należy się wystrzegać. 320d o mocy 177 KM ma problemy z rozciągniętymi łańcuchami rozrządu, które szeleszczą na biegu jałowym. Urwanie któregoś z dwóch oznacza poważne koszty, kilka tysięcy złotych. Na pocieszenie - po 2008 r. ryzyko tej awarii jest niższe. Są też problemy z piezoelektrycznymi wtryskiwaczami, czułymi na jakość paliwa. Trzeba je wymienić, nie da się ich zregenerować. W wersji 163-konnej wadliwa okazuje się też turbosprężarka, w której może urwać się ośka, co prowadzi do tego, że silnik zaczyna spalać olej. Silniki z serii N47 to igranie z ogniem także ze względu na koszty wymiany np. rozrządu, którego kontrola wymaga czasochłonnego procesu odłączenia silnika od skrzyni.

Zdjęcie Niestety kombi nie jest zbyt pakowane – bagażnik mierzy 460 litrów / materiały prasowe

Tak jak w wypadku odmian benzynowych lepiej więc zainteresować się pancernym silnikiem 6-cylindrowym o pojemności trzech litrów o oznaczeniu M57 (starsza generacja) lub N57 (nowsza). Oba mają znakomite osiągi, niskie zużycie paliwa, a przede wszystkim trwałość określaną na ponad 500 tys. km. Rzędowe diesle występowały w wersjach 325d (197/204 KM), 330d (231/245 KM) oraz 335d (286 KM). Każda z nich będzie doskonałym wyborem.

Używane BMW 3 E90 - typowe usterki

pływające tuleje wahacza z tyłu

urywające się łańcuchy rozrządu w wersji 320d

uszkodzenia klap wewnątrz kolektora prowadzące do wycieku oleju (diesle 2.0 R4 i 3.0 R6)

delikatne wtryskiwacze

przecierająca się wiązka elektryczna w pokrywie bagażnika oraz popsuta antena (dotyczy wersji kombi)

blokująca się kierownica

Używane BMW 3 E90 - sytuacja rynkowa, ceny

Najtańsze egzemplarze E90 mogą dziś kosztować nieco ponad 10 tys. zł, ale z uwagi na wysoki przebieg i najczęściej niekompletną historię ich kupno odradzamy - szczególnie, że przeważnie są wyposażone w awaryjne silniki. Po drugiej stronie skali mamy z kolei modele za nie więcej niż 60 tys. zł (nie licząc wersji coupe czy cabrio, które mogą dobić nawet do 100 tys. zł). To odmiany 335i i 335d, często także 330i i 330d z napędem xDrive. Sześciocylindrowe odmiany benzynowe, a przynajmniej te, na które warto zwrócić uwagę, zaczynają się od niecałych 30 tys. zł, sześciocylindrowe diesle kosztują podobnie, ale zwykle mają wyższe przebiegi.

Zdjęcie Układ zegarów jest bardzo klasyczny, a przez to czytelny / materiały prasowe

Używane BMW 3 E90 - plusy

bardzo angażujące kierowcę zawieszenie i układ kierowniczy, świetne właściwości jezdne

klasyczna stylizacja

dobra jakość wykonania wnętrza

bardzo trwałe silniki wysokoprężne 3.0

stosunkowo bogate wyposażenie

precyzyjny mechanizm skrzyni biegów

pancerne zawieszenie

Używane BMW 3 E90 - minusy

awaryjne silniki 4-cylindrowe

problemy z elektryką i elektroniką

wiele egzemplarzy o wysokim przebiegu

niezbyt pojemne wnętrze i bagażnik

Polecana wersja BMW serii 3 E90 - BMW 330i.

BMW 3 E90 – dane techniczne (polecane wersje) Wersja 320i 330i 330d Silnik R4, benzynowy R6, benzynowy R6, turbodiesel Pojemność skokowa 1995 cm3 2996 cm3 2993 cm3 Moc maksymalna przy obrotach 170 KM przy 6700 obr/min 272 KM przy 6700 obr/min 245 KM przy 4000 obr/min Maksymalny moment obrotowy przy obrotach 210 Nm przy 4250 obr/min 320 Nm przy 2750-3000 obr/min 520 Nm przy 1750-3000 obr/min Masa własna/ładowność 1370/520 kg 1525/445 kg 1535/520kg Przyspieszenie 0-100 km/h 8,2 s 6,1 s 5,9 s Prędkość maksymalna 228 km/h 250 km/h 247 km/h