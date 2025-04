Rdza potrafi zaatakować nawet kilkuletnie samochody. Wystarczy kilka srogich polskich zim i połączenia wody z solą, żeby rdzawe naloty pojawiły się nie tylko na śrubach, elementach zawieszenia, układu wydechowego, ale także na podłużnicach i progach.

Takie problemy dotykają wielu aut, dość wyraźnie ujawniając niedostatki zabezpieczenia antykorozyjnego, zapychające się odpływy albo źle zamontowane elementy wygłuszenia, które zbierają wilgoć i brud.

Niestety dla użytkowników to spory problem, ponieważ naprawy takich elementów często są kłopotliwe i drogie. Do tego każda ingerencja w blacharkę ma znaczenie przy odsprzedaży pojazdu. Podpowiadamy, na jakie modele warto zwrócić uwagę, żeby uniknąć problemów.

Alfa Romeo Giulietta (2010-20) - oszczędności wychodzą po kilku latach

Samochód, który raptem przed pięcioma laty zakończył swój rynkowy żywot, ma poważny problem z rdzewieniem progów. Co prawda sygnały z forów użytkowników mówią zwykle o autach z początku produkcji, ale ostrożność jest wskazana nawet w przypadku tych nowszych. Słabej jakości blacha na wewnętrznej części progów plus brak fabrycznego zabezpieczenia - to przepis na kłopoty z rdzą i to zwykle już po kilku latach użytkowania w Polsce.

Co ciekawe, progi jako elementy bezpośrednio narażone na działanie niepożądanych czynników rdzewieją jak pierwsze, ale to nie jedyne miejsce. Podobnie rzecz może mieć się także z blachą pod osłonami tylnych nadkoli. O tym, że producent zaoszczędził na zabezpieczeniu, świadczą także przypadki purchli rdzy na tylnej klapie oraz na drzwiach - oczywiście w najstarszych autach.

Alfa Romeo ALBERTO ALQUATI materiały prasowe

Audi A3 8P (2003-2013) - bardzo duże zaskoczenie

Audi w zestawieniu rdzewiejących aut z początku XXI wieku? Dla nas też jest to spore zaskoczenie, bo ten producent w przeciwieństwie do konkurencji z Niemiec, od wielu lat nie miał tego typu problemów. Niestety w A3 8P rdzewieje i to na potęgę. Początkowo czytając wpisy na forach, myśleliśmy, że sytuacja dotyczy aut niedbale naprawianych blacharsko, to przecież popularny model w imporcie.

Audi A3 8P (2003-13) materiały prasowe

Okazało się jednak, że korozja pojawia się także w egzemplarzach Audi A3, które mają oryginalną powłokę lakierniczą. Jakie elementy najczęściej rdzewieją? Zwykle jako pierwsze działaniu czynników atmosferycznych poddają się przednie błotniki, w następnej kolejności progi, ale rdza może pojawić się także np. na drzwiach, na dachu czy też w okolicach mocowania tylnej tablicy rejestracyjnej.

Dacia Logan I (2004-2013) - eksperyment się nie powiódł

Pomysł, by tanie auto miało prostą budowę i części zamienne z popularnych modeli Renaulta sprzed paru lat, zdecydowanie wypalił. Szkoda tylko, że producent nie zabezpieczył pierwszej generacji Logana przed korozją (dwójka już pod tym względem jest dużo lepsza).

Gdyby tak się stało, byłoby to wciąż świetne budżetowe auto dla niewymagających. Niestety, jest to wóz, który mocno koroduje - w zasadzie wszędzie. Zaczyna się od wnęki wlewu paliwa, rynienek dachowych, ściany grodziowej silnika, drzwi, nadkoli, okolic mocowania anteny itd. Później zaawansowana korozja atakuje progi, podwozie, często czyniąc ewentualne naprawy totalnie nieopłacalnymi. Szkoda.

Dacia Logan I philippe stroppa materiały prasowe

Fiat Grande Punto/Evo (2005-2018)

Problemy z korozją w Punto nie wynikają jednak z dużej popularności modelu, lecz z oszczędności na etapie produkcji. W Punto najpierw rdzewiały tylne klapy, ale okazało się z czasem, że to nie jedyne miejsce podatne na problemy z korozją. Purchle w autach po modernizacji (Evo) nie są niczym nietypowym, np. pod maską, na progach, pokrywie silnika czy też na przednich błotnikach.

Ford S Max (2006-2014) - ile wart jest Ford?

Nie będziemy przytaczać tu słynnego powiedzenia, ale z przykrością stwierdzić musimy, że w pierwszej generacji tego modelu Ford najwyraźniej nie wyciągnął wniosków. Dziwne, bo wydawać by się mogło, że problemy z korozją skończą się na drugiej generacji Mondeo. Tak się nie stało, świetnie prowadzący się duży van Forda rdzewieje i to w wielu miejscach.

Pierwsze na polu walki poddały się tylne nadkola, których wygłuszenia zbierały wilgoć, ale na nich się nie skończyło. Powrócił tu problem ze wspomnianego Mondeo - korodujące ranty drzwi i maski.

Kolejnym etapem była i jest korozja podwozia, rdza pod uszczelkami drzwi, purchle na dachu, „ruda” na przednich błotnikach (tam, gdzie brakuje chlapaczy i zdarzają się mechaniczne uszkodzenia lakieru) itd.

Fiat Grande Punto/Evo materiały prasowe

Honda Accord VIII (2008-2015) - rdzewieje jak Honda

Ostatni dostępny w Europie Accord zmaga się dokładnie z takimi samymi problemami, jak jego poprzednicy. Ten bardzo trwały mechanicznie model (zwłaszcza z silnikami benzynowymi) rdzewieje. Korozja pojawia się na progach, w podwoziu, na nadkolach z przodu i z tyłu, pod spodem maski, w okolicach szyberdachu itd. Niewielkim pocieszeniem jest fakt, że na rynku są dostępne błotniki i reperaturki oraz to, że wielu właścicieli tego modelu dodatkowo zabezpieczyło go przed korozją. Na pewno, jeśli zdecydujecie się na auto bez korozji, warto zainwestować kilka tysięcy złotych właśnie w takie dodatkowe zabezpieczenie, ale pełnej gwarancji ono nie daje.

Honda Accord VIII materiały prasowe

Hyundai i20 I (2008-2014) - najgorszy z Indii

Koreańskie marki kojarzą się z produkcją w Korei, ewentualnie gdzieś na Słowacji lub w Czechach. Tymczasem na początku produkcji (do liftingu z 2012 r.) mały model Hyundaia oferowany w Polsce, pochodził z indyjskiej fabryki.

Już w pierwszych latach produkcji okazało się, że w indyjskich autach korozja atakuje klapę bagażnika; pojawia się także pod klamkami; z czasem było jednak tylko gorzej. Sytuacja poprawiła się, dopiero gdy Hyundai zaczął wytwarzać i20 I w Turcji.

Gdy auto, nad którym się zastanawiacie, nie ma korozji i tak warto sprawdzić, gdzie zostało wyprodukowane - te z Indii mają VIN zaczynający się literą M, tureckie zaś N.

Hyundai i20 materiały prasowe

Kia Venga (2009-2019) - niepokojące sygnały na forach!

Stosunkowo świeże i całkiem udane miejskie auto ze sporą ilością miejsca w kabinie, do tego z prostą i trwałą mechaniką. Niestety sygnały dotyczące zabezpieczenia antykorozyjnego Kii Venga są dość niepokojące.

Purchle na słupku C w trzyletnim aucie - brzmią źle. Podobnie jak wpisy od korozji pod lakierem w podszybiu. Na tym oczywiście nie koniec - rdza w Kii znajdowana jest także na tylnej klapie, w podwoziu, na rantach drzwi, nadkolach itd.

Nissan Qashqai I (2006-2013) - warto go dokładnie sprawdzić!

Od razu napiszmy, że Qashqai I nie należy do najbardziej korodujących aut w swojej kategorii wiekowej, ale to popularny model. To dlatego radzimy dobrze obejrzeć go przed zakupem. Poza rdzą na elementach podwozia - wózek, śruby, wydech, korozja pojawia się tu bowiem coraz częściej na elementach nośnych np. progach. Nie jest to jeszcze wielki problem, ale biorąc pod uwagę, że Nissan miał w przeszłości spore kłopoty z korozją, trzeba o tym pamiętać.

Nissan Qashqai I P.SAUTELET materiały prasowe

Opel Corsa D (2006-2014) - trochę się dziwimy

W przypadku Opla podobnie jak u Forda, lekcja wydawała się odrobiona. Prawda jest jednak taka, że niemieckiemu producentowi wpadka korozyjna zdarzyła się w dość młodym pojeździe.

Opel Corsa D, podobnie jak stare generacje zmaga się z korozją. Rzecz dotyczy głównie progów z przodu (brud dostaje się pod osłony) oraz nadkoli z tyłu. Niestety wiele wskazuje na to, że rdza może atakować populację Corsy D w większym stopniu.

Opel Corsa D Axel Wierdemann materiały prasowe