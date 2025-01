Było morze, były Mazury to teraz czas na góry! Dziewiąta edycja Rajdu Koguta odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2025 roku. Start tradycyjnie odbędzie się w Oławie przy Muzeum Motoryzacji Wena, a metę rajdu zaplanowano w Piwnicznej-Zdroju. Trasa rajdu wyniesie około 430 kilometrów i poprowadzi uczestników okolicami Jeziora Rożnowskiego przez Nowy Sącz, Krynicę-Zdrój, Muszynę a zakończy się w Piwnicznej-Zdroju.

Uczestnictwo w Rajdzie Koguta to nie tylko dobra zabawa i okazja do spotkania fantastycznych pojazdów i ludzi, ale przede wszystkim możliwość zrobienia dobrego uczynku dla potrzebujących. Zebrane w czasie rejestracji pieniądze przekazywane są na cele charytatywne. W ciągu ostatnich edycji Rajd Koguta zebrał ponad osiem milionów złotych, które przekazane zostały na pomoc chorym dzieciom.

Organizatorzy liczą na to, że podczas kolejnej edycji zdołają zebrać blisko trzy miliony złotych, które zostaną przekazane potrzebującym dzieciom w regionie Piwnicznej-Zdroju. Rajd Koguta to nie tylko piękne i unikatowe pojazdy, ale również a może przede wszystkim okazja do niesienia pomocy.