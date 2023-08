Polskie wojsko wyprzedaje samochody. Ceny wywoławcze - od 2 tys. zł

Przetargi Agencji Mienia Wojskowego to niekiedy niepowtarzalna okazja do zakupu niecodziennego sprzętu w zaskakująco dobrych cenach. Nie dziwi zatem, że cyklicznie organizowane wyprzedaże od lat przyciągają fanów motoryzacji i militariów. Kolejny przetarg z demobilu zapowiedziała już Agencja Mienia Wojskowego w Bydgoszczy. Co tym razem znalazło się na liście?

Wyprzedaż organizowana przez Agencję Mienia Wojskowego w Bydgoszczy rusza już na początku września. Na liście rzeczy, które można kupić znalazło się w sumie 95 ofert, uwzględniających m.in. ubrania, sprzęt sportowy i biurowy, samochody terenowe czy wycofane ze służby ciężarówki. Poniżej wybraliśmy kilka najciekawszych naszych zdaniem pojazdów.

Przetarg AMW w Bydgoszczy - wrzesień 2023. Najciekawsze pojazdy

Na nowych nabywców czeka kilka pojazdów osobowych oraz dostawczych. Wśród nich sporą uwagę przyciągają:

Samochód dostawczy Fiat Ducato z 2000 roku, którego cena została ustalona na 5 tys. zł.

Samochody terenowe Honker z roczników 2004 - 2005 za 13 tys. zł.

Samochód dostawczy Lublin z 2000 roku w cenie 2 tys. zł.

Samochód terenowy Mercedes Mercedes 290 GD w cenie 38 tys. zł.

To jednak nie wszystko. Także zainteresowani cięższym sprzętem powinni znaleźć coś dla siebie. Wśród pojazdów ciężarowych szczególną uwagę zwracają:

Samochody ciężarowe (podwozie) marki Star z lat 1987 - 1989 za 7 tys. zł. Samochód ratowniczo-gaśniczy Jelcz z 1985 roku w cenie 17 tys. zł. Wywrotka Kamaz-5511 z 1979 za 15 tys. zł.

Zdjęcia wymienionych wyżej pojazdów znajdziecie poniżej.

Przetarg AMW w Bydgoszczy - jak wziąć udział?

Wyprzedaż prowadzona przez Agencję Mienia Wojskowego w Bydgoszczy rusza już 5 września 2023 roku o godzinie 12:00. W przypadku przetargów pisemnych organizowanych w AMW wadium wynosi 10 proc. ceny wywoławczej. Oczywiście wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostaje zwrócone. Natomiast wadium wpłacone przez zwycięzcę jest zaliczone na poczet ceny nabycia.



Oferty należy składać osobiście lub poprzez pocztę w kancelarii oddziału w Bydgoszczy. Po wygraniu przetargu należy pamiętać o terminowej zapłacie oraz odbiorze pojazdu lub sprzętu, ponieważ za opóźnienie są naliczane kary. Zwykle obowiązek zapłaty następuje najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.