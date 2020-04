Najgorsze używane auta. Samochody z Polski w czołówce!

Zgodnie z wieloletnią tradycją brytyjski magazyn ”What Car” przygotował zestawienie dotyczące usterkowości dostępnych na lokalnym rynku pojazdów używanych. Które z nich sprawiały brytyjskim kierowcom najwięcej problemów?

Zdjęcie Fiat 500 /

Przypominamy, że ranking "What Car" bazuje na opiniach użytkowników pojazdów, którzy oceniają swój samochód w kilkunastu kategoriach. Tegoroczne badanie przeprowadzono wśród przeszło 18 tys. kierowców. W sumie w zestawieniu uwzględniającym pojazdy w wieku od sześciu do piętnastu lat zawarto aż 218 modeli reprezentujących 31 producentów. Końcowe wyniki, wyrażone w procentach, bazują na czasie i koszcie naprawy - im większa liczba dni, przez które auto było wyłączone z użytku i im droższa naprawa - tym niższe miejsce w rankingu.



Ranking "What Car" to sprawdzone i cenne źródło wiedzy na temat usterkowości i kosztów eksploatacji poszczególnych modeli. Wyspiarzy trudno posądzać o brak obiektywizmu powodowany chociażby lokalnym "motoryzacyjnym patriotyzmem". Przy okazji mamy też do czynienia z bardzo wymagającą grupą nabywców.

Jak prezentuje się najnowsza lista wstydu, czyli trójki najbardziej usterkowych i najdroższych w serwisowaniu pojazdów w poszczególnych segmentach rynku?



W przypadku samochodów miejskich mówić można o sporym zaskoczeniu. Trójkę najbardziej usterkowych - zdaniem Brytyjczyków - modeli otwiera... Toyota Aygo z lat 2005-2014. Użytkownicy często skarżyli się na problemy z karoserią (lakier, korozja, odpadające elementy), układem wydechowym i skrzynią biegów. Chociaż większość samochodów dało się przywrócić do sprawności w jeden dzień, niektóre rachunki za naprawę przekraczały 1500 funtów!



Pozycja nr 2 (od końca) nie świadczy najlepiej o jakości Fiatów produkowanych w Polsce. Drugim najbardziej usterkowym autem miejskim okrzyknięto pierwszą generację współczesnego Fiata Pandy (2004-2012), która produkowana była w Tychach. Użytkownicy najczęściej zgłaszali problemy ze skrzynią biegów i zawieszeniem. Pojedyncze rachunki z warsztatu często przekraczały kwotę 750 funtów.



Za najbardziej usterkowe auto segmentu A Brytyjczycy uznali - również produkowanego w Polce - Fiata 500. Jego właściciele zgłaszali problemy w 11 z 14 ocenianych przez "What Car" kategoriach. Najkosztowniejsze dotyczyły usterek klimatyzacji, skrzyń biegów i zawieszenia. Średnio, w zależności od rodzaju usterki, za naprawę zapłacić trzeba było do 300 do 500 funtów. Często kilka razy w miesiącu...



Listę najgorszych aut segmentu B w ocenie Wyspiarzy otwiera... Mini (2001-2006). Też nie wiemy, dlaczego w tym rankingu "awansowało" o segment wyżej. Wprawdzie większe usterki zaliczyło tylko 17 proc. ocenionych egzemplarzy, ale większość z nich wykluczało auto z jazdy (uszkodzone zawieszenie, problemy z silnikiem i skrzynią biegów). "Drobnostki" naprawiano średnio za 51 funtów. Niestety zdarzały się i poważniejsze defekty, których usunięcie wymagało zostawienia w warsztacie nawet 1500 funtów.



Za drugi najbardziej usterkowy używany samochód segmentu B uznano Hyundaia i20 (roczniki 2009-2015). Użytkownicy często skarżyli się na problemy z zawieszeniem i skrzynią biegów. Trzy czwarte usterek wykluczało pojazd z jazdy.



Niechlubne miano najbardziej zawodnego auta segmentu B przypadło w udziale Peugeotowi 207 (2006-2012). Z doświadczeń użytkowników wynika, że największe problemy powodowały: silnik, klimatyzacja, skrzynia biegów, zwieszenie i wydech. Tego typu usterki zgłosiło aż 57 proc. ankietowanych użytkowników małego Peugeota!



Zdjęcie Peugeot 207 /

W przypadku aut kompaktowych najwięcej problemów - w opinii Brytyjczyków - przysparzają samochody napędzane silnikami wysokoprężnymi.



Trójkę najgorszych używanych aut kompaktowych otwiera - uwaga - Volkswagen Golf V (2003-2009) z silnikiem Diesla. Drogie w naprawach problemy sprawiają tu: klimatyzacja, akumulator, układ hamulcowy, elektryka silnika i zawieszenie. Średnio co czwarta zgłoszona usterka wyklucza pojazd z jazdy, chociaż większość z nich daje się usunąć za mniej niż 500 funtów.