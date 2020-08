Lexus najbardziej niezawodną marką

Brytyjski portal oferujący porady dla konsumentów Which? przygotował ranking niezawodności marek samochodowych. Pierwsze miejsce zdobył Lexus. To kolejna z wielu nagród, którymi w tym roku wyróżniono japońskiego producenta.

Zdjęcie Lexus UX 250h /INTERIA.PL

Obszerna grupa badanych

W brytyjskim badaniu wzięło udział ponad 47 tys. kierowców, którzy wyrazili swoje opinie o łącznie około 59 tys. aut. Ranking powstał w oparciu o dane na temat samochodów nowych oraz używanych, mających nie więcej niż osiem lat. Wśród tej drugiej grupy znalazły się przykłady hatchbacka Lexus CT bez żadnej usterki czy SUV-a NX w niemal doskonałej kondycji. Zwycięstwo Lexusa w rankingu przedstawiciele portalu Which? określili słowami: "Masz pieniądze na Lexusa? Kup go. Prawdopodobnie zapomnisz, jak wyglądają poczekalnie u mechaników".

Kolejna nagroda dla Lexusa

Pierwsze miejsce w badaniu Which? jest kolejnym wyróżnieniem dla Lexusa w tym roku. Kilka tygodni temu marka zwyciężyła w rankingu Driver Power Best Car Dealers, wskazującym producentów zapewniających najlepszą obsługę serwisową. Jeszcze wcześniej Lexus zajął pierwsze miejsce w podobnym badaniu - 2020 What Car? Servicing Satisfaction Survey. Do Japończyków trafiła również statuetka dla najlepszego producenta w plebiscycie Auto Express Driver Power. A zgodnie z badaniem J.D. Power 2020 U.S. Automotive Brand Loyalty Study, ze wszystkich producentów aut luksusowych na amerykańskim rynku to Lexus ma najbardziej przywiązanych do swojej marki klientów.