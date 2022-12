Kierowcy szczerze o swoich samochodach - te sprawiają najmniej problemów

Samochody używane Najlepsze i najgorsze samochody używane. Ranking 2022 pełen zaskoczeń

Niezawodność to podstawa auta rodzinnego

Klient, który kupuje samochód rodzinny chce by nowy nabytek zapewniał komfort podróżowania i był przestronny. To jednak nie będzie miało znaczenia, jeśli samochód będzie psuł się co chwilę. Z tego względu rodzinny samochód musi odznaczać się również niskim poziomem awaryjności. Ranking takich najmniej awaryjnych aut, przygotował brytyjski magazyn "What Car".

Najbardziej niezawodne auta wg "What Car"

Brytyjski ranking najmniej awaryjnych samochodów rodzinnych powstał w oparciu o opinie niemal 25 tys. kierowców. Z 248 różnych modeli, które mają nie więcej niż 5 lat, wyselekcjonowano 25 najmniej awaryjnych samochodów. Przedział czasowy sprawia, że w rankingu może pojawiać się więcej niż raz ten sam model, jednak w różnych generacjach. Ponadto, przy niektórych autach pojawia się dodatkowo informacja, czy samochód ma silnik benzynowy, czy też Diesla. Taki podział pojawia się w sytuacji, gdy same jednostki napędowe znacząco wpływały na wynik danego modelu Na ogólną ocenę niezawodności składał się również czas i koszt naprawy oraz waga usterki (czy uniemożliwiała ona korzystanie z samochodu).

Reklama

Często wśród wad, na które uskarżają się właściciele samochodów ujętych w rankingu, wymieniane są problemy z nadwoziem oraz karoserią. Te pierwsze zapewne dotyczą rozmiarów auta i nieco ograniczoną praktycznością, jak na auta rodzinne, które z definicji mają oferować sporo miejsca. Kłopoty z karoserią najprawdopodobniej dotyczą stosunkowo szybko pojawiającej się korozji. Innymi problemami, które wskazują użytkownicy, są problemy z systemem multimediów oraz szeroko pojętą elektryką w samochodzie.

Jakie samochody rodzinne charakteryzują się najmniejszą awaryjnością?

Najmniej awaryjne samochody rodzinne wg "What Car" 1 / 25 25. Citroën Cactus (2014-2021): Ogólna ocena niezawodności wyniosła 93,1 proc. Głównym problemem właścicieli aut były problemy z elektryką, ale pojawiały się też kłopoty z karoserią, układem paliwowym i układem kierowniczym. Źródło: materiały prasowe Autor: Citroen udostępnij

***