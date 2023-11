Według danych Gipa Automotive Aftermarket intelligence, w 2022 r. w Polsce istniały 22 123 warsztaty samochodowe. Zaledwie 1 493 z nich to autoryzowane stacje obsługi należące do dealerów samochodowych. 93 proc. to warsztaty niezależne. Eksperci mówią, że z roku na rok prowadzenie warsztatu samochodowego może być większym wyzwaniem. Samochody przyjeżdżające do niezależnych warsztatów coraz częściej wymagają dostępu do specjalistycznych danych naprawczych, a ich obsługa wymaga inwestycji w skomplikowane, a przede wszystkim drogie narzędzia i sprzęt komputerowy oraz ciągłe doskonalenie umiejętności mechaników - szczególnie w kwestiach dotyczących obsługi pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

To m.in. dlatego według wyników badań przeprowadzonych na zlecenie MotoFocus.eu, niemal 2/3 przedstawicieli polskich warsztatów uważa, że w przeciągu najbliższych 2 lat liczba serwisów samochodowych będzie spadać. Co gorsza, rosnące koszty prowadzenia działalności warsztatów, ale i koszty prowadzenia gospodarstwa domowego, wynikające chociażby z procesów inflacyjnych, sprawiają, że prowadzenie warsztatu samochodowego może stanowić coraz większe wyzwanie.



Polak w serwisie. Czego oczekujemy od warsztatu?

Tematowi idealnego warsztatu samochodowego przyjrzała się sieć warsztatów samochodowych Q Service Castrol. W badaniu przygotowanym na zlecenie sieci przez firmę Kantar, klientów korzystających z usług warsztatów zapytano m.in. o cechy, jakimi powinien wyróżniać się idealny warsztat samochodowy.

Najważniejsze zalety warsztatu samochodowego to:

zapewnienie kontaktu z klientem w trakcie naprawy i informowanie o ewentualnych innych usterkach, wymagających naprawy

korzystanie z dobrych jakościowo części zamiennych

dotrzymywanie ustalonych terminów

podanie szacunkowej, jeszcze nieostatecznej ceny przed rozpoczęciem naprawy

szybkie i realne terminy naprawy/usługi

informowanie o nieprzewidzianych zdarzeniach w trakcie naprawy

udzielenie gwarancji na wykonaną usługę

Elementy te wskazywano częściej niż niewielką odległość od miejsca zamieszkania lub pracy klienta, troskę o czystość samochodu podczas naprawy, czy wyjaśnianie klientowi szczegółów dotyczących kwestii naprawy.



Na liście cech słabiej ocenianych i mniej ważnych znalazły się natomiast:

długość istnienia warsztatu na rynku

posiadanie wygodnego punktu obsługi z poczekalnią i kawą

obecność w Google Maps- wysoka liczba opinii w internecie

duży parking

pokazanie zużytych części

W analizie danych z całego badania podkreślono, że 62 proc. klientów warsztatów swój pojazd serwisuje zawsze w tym samym miejscu. A szukając serwisu, klienci korzystają przede wszystkim z podpowiedzi znajomych i rekomendacji swoich przyjaciół.

Wynika z tego, że najlepszym rozwiązaniem jest uczciwe podejście do klienta i koncentrowanie się bardziej na sprawach istotnych z punktu widzenia samego procesu naprawy/wykonywania usługi, niż szukanie dodatkowych atraktantów w postaci efektownej poczekalni, czy nawet mozolnego budowania renomy w internecie. I jak już się znajdzie klienta, to trzeba o niego dbać, a on już przyprowadzi kolejnych, bo samo wieloletnie istnienie na rynku nie gwarantuje sukcesu.