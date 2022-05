Reklama

Zdjęcie Volkswagen Tiguan Allspace i Skoda Kodiaq / Michał Domański / INTERIA.PL

Volkswagen Tiguan Allspace i Skoda Kodiaq - nadwozie

Nie ma co ukrywać, że nawet nie wiedząc, że oba modele to bliźniacze konstrukcje, można się tego domyślić, stawiając je obok siebie. Mierząca 470 cm długości Skoda Kodiaq oraz mający 473 cm Tiguan Allspace zaprojektowane są bardzo podobnie. Różnice ograniczają się więc do wizji stylistów poszczególnych marek.

Tiguan przy okazji modernizacji zmienił się znacząco, głównie za sprawą reflektorów o bardziej gładkim kształcie i zachodzącym na zderzak elemencie. Podobnie jak w Golfie czy Arteonie, pojawiła się też świetlna listwa na grillu. Z kolei wydatne wloty powietrza w zderzaku, 20-calowe alufelgi oraz atrapa poczwórnego wydechu, to już elementy wyposażenia R-Line, mającego usportowiony charakter.

Zdjęcie Volkswagen Tiguan Allspace i Skoda Kodiaq / Michał Domański / INTERIA.PL

Skoda także przy okazji modernizacji Kodiaqa wyobliła nieco jego reflektory, a także przeprojektowała grill. Zmiany mogą wydawać się subtelne, podobnie jak nieznacznie inne klosze tylnych lamp, ale ustawiając obok siebie egzemplarz sprzed i po liftingu, z łatwością zauważymy różnice.

Volkswagen Tiguan Allspace i Skoda Kodiaq - wnętrze

Podobnie jak w przypadku projektu nadwozia, także deski rozdzielcze obu modelu różnią się głównie wizją projektantów, którą każdy musi ocenić sam. Technicznie rzecz biorąc oba modele korzystają z tego samego systemu multimedialnego (ekran 9,2 cala), różniącego się głównie wyglądem ikon w głównym menu. Oba modele mają także wirtualne zegary (ekran 10,25 cala) - różnią się grafiką oraz sposobem obsługi (w Volkswagenie nieco bardziej intuicyjna), ale dają dostęp do takich samych funkcji (kilka widoków w tym możliwość wyświetlenia pełnoekranowej mapy).

Zdjęcie Volkswagen Tiguan Allspace / Michał Domański / INTERIA.PL

Trochę różnic natomiast przyniosły modernizacje obu modeli. Na przykład kierownice - Volkswagen oferuje wersję z przyciskami wyglądającymi jak dotykowe (i można część funkcji tak obsługiwać - np. przesuwając palec po polu głośności), ale dające możliwość wciskania. Wygląda to elegancko, ale wymaga chwili przyzwyczajenia. Z kolei Skoda oferuje teraz we wszystkich swoich modelach dwuramienne kierownice z fizycznymi przyciskami oraz dwoma dużymi (i bardzo przyjemnymi w obsłudze), metalizowanymi pokrętłami.

Zdjęcie Skoda Kodiaq / Michał Domański / INTERIA.PL

Kolejna różnica to panele klimatyzacji. Kodiaq ma taki sam jak dotychczas - trochę opatrzony, ale bardzo prosty oraz intuicyjny z trzema pokrętłami. W Tiguanie pojawił się za to nowy panel dotykowy, który wygląda bez wątpienia nowocześniej, ale jest trochę mniej praktyczny w obsłudze.

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, SUV Volkswagena trafił do nas w sportowej stylizacji, a jej częścią jest tapicerka z kraciastym wzorem, nawiązującym do usportowionych modeli z serii R. Niestety pokryto nimi zupełnie zwyczajne fotele - obszerne i wygodne, ale nie mające wyższych boczków, ani wydłużanego siedziska. Odrobinę lepsze wrażenie zrobiły na nas fotele w Skodzie, nie tylko dlatego, że pokryto je dobrej jakości, beżową skórą.

Zdjęcie Volkswagen Tiguan Allspace i Skoda Kodiaq / Michał Domański / INTERIA.PL

Z kolei tylne kanapy są w obu modelach właściwie identyczne. Obie dają też możliwość przesuwania oraz regulacji kąta pochylenia oparcia. Podróżni mają też dostęp do trzeciej strefy klimatyzacji, rozkładanych stolików (testowany Tiguan akurat ich nie miał), a także opcjonalnego gniazda 230 V.

Pod względem bagażnika wydawałoby się, że również powinien być remis. Volkswagen podaje pojemność 760 l, ale Skoda po modernizacji pisze w swoich broszurach, że Kodiaq ma aż 835 l. "Na oko" tego nie oszacujemy, ponieważ Tiguan przyjechał do nas w wersji siedmioosobowej (dostępna oczywiście także w Skodzie), co zmniejsza pojemność kufra do 560 l. W obu przypadkach jednak możemy liczyć na ogromne wręcz możliwości przewozowe. Jeśli chodzi o trzeci rząd siedzeń, to dobrze będą się tam czuły osoby o wzroście maksymalnie 170 cm. W przypadku wyższych podróżnych będą konieczne kompromisy ze strony podróżnych jadących na kanapie.

Zdjęcie Bagażnik siedmioosobowego Tiguana Allspace'a oraz pięcioosobowego Kodiaqa / Michał Domański / INTERIA.PL

Volkswagen Tiguan Allspace i Skoda Kodiaq - wersje silnikowe

Zarówno Tiguan jak i Kodiaq korzystają z tego samego układu napędowego, więc trudno jest je porównywać i wskazywać zwycięzcę. Dlatego do porównania wybraliśmy bardzo różne odmiany, skierowane do różnych klientów.

Zdjęcie Volkswagen Tiguan Allspace i Skoda Kodiaq / Michał Domański / INTERIA.PL

Pod maską Skody pracował bazowy silnik benzynowy 1.5 TSI o mocy 150 KM, standardowo łączony z 7-biegową skrzynią DSG. Dane techniczne dotyczące przyspieszenia nie powalają w jego przypadku (przyspieszenie do 100 km/h w 9,7 s), ale w zupełności wystarcza do sprawnego przemieszczania się i zadowoli kierowców, szukających po prostu wygodnego auta rodzinnego. Zużycie paliwa w ruchu miejskim da się w jego przypadku utrzymywać poniżej 9 l/100 km.

Z kolei silnik Tiguana pochodził z drugiego końca skali. Była to 2-litrowa jednostka w mocniejszej, 245-konnej odmianie (jest też 190-konna). Jest to nie tylko ten sam silnik, co w Golfie GTI, ale dzięki napędowi na wszystkie koła, a co za tym idzie, wzorowej trakcji, Allspace przyspiesza do 100 km/h w 6,2 s, a więc o 0,1 s szybciej od Golfa! Jest to zatem silnik dla osób, które cenią sobie dobre osiągi oraz możliwości przewozowe. Tiguan może ważyć z bagażem nawet 2,4 t, a do tego ciągnąć przyczepę o masie 2,5 t. Wadą jest oczywiście spalanie - duża moc zachęca do mocniejszego wciskania gazu, więc spalanie 14 l/100 km w mieście nie powinno stanowić zaskoczenia.

Pod względem układu jezdnego ogłaszamy natomiast remis - zawieszenie obu samochodów stanowi udany kompromis między komfortem oraz prowadzeniem, a w razie niedosytu oba możemy wyposażyć w adaptacyjne zawieszenie.

Volkswagen Tiguan Allspace i Skoda Kodiaq - który model wybrać?

Czas odpowiedzieć na pytanie - który z tych modeli wyszedł zwycięsko z bratobójczego starcia? Otóż... żaden. Pod względem technicznym, praktycznym czy też dostępnego wyposażenia oba modele są właściwie identyczne. Różnią je takie drobiazgi, jak możliwość zamówienia znacznie lepszego nagłośnienia do Volkswagena (Harman Kardon) albo to, że w Skodzie możemy mieć rozkładane tylne zagłówki, poprawiające komfort podczas drzemki.

Zdjęcie Volkswagen Tiguan Allspace i Skoda Kodiaq / Michał Domański / INTERIA.PL

Oba egzemplarze przyjechały do nas w bardzo różniących się od siebie wersjach, ale Tiguana także zamówimy w wersji o bardziej komfortowym charakterze (Elegance), a Kodiaqa w bardziej usportowionej (Sportline). Gama silnikowa także jest identyczna (z zastrzeżeniem, że silnik 2.0 TSI występuje tylko w Kodiaq RS).

Różnice między nimi to zatem kwestia gustu oraz... ceny. Skoda Kodiaq Style 1.5 TSI kosztuje 152 800 zł, podczas gdy porównywalny Volkswagen Tiguan Allspace Elegance 1.5 TSI to już wydatek 172 990 zł.

Volkswagen Tiguan Allspace i Skoda Kodiaq Dane techniczne Volkswagen Tiguan Allspace Skoda Kodiaq Silnik R4, benz., turbo R4, benz., turbo Pojemność 1984 ccm 1498 ccm Moc 245 KM 150 KM Maksymalny moment obrotowy 370 Nm 250 Nm Skrzynia biegów 7b, dwusprzęgłowa 7b, dwusprzęgłowa Napęd 4x4 na przód Osiągi Przyspieszenie 0-100 km/h 6,2 s 9,7 s Prędkość maksymalna 229 km/h 204 km/h Średnie zużycie paliwa 9 l/100 km 7,1 l/100 km Wymiary Długość 4726 mm 4697 mm Szerokość 1859 mm 1882 mm Wysokość 1686 mm 1681 mm Rozstaw osi 2789 mm 2788 Pojemność bagażnika 560 l 835 l Wyposażenie testowanego egzemplarza 20-calowe felgi, reflektory matrycowe, pakiet zimowy, nawigacja, wirtualne zegary, nagłośnienie Harman Kardon, wyświetlacz HUD, trójstrefowa klimatyzacja, adaptacyjne zawieszenie, dach panoramczny, trzeci rząd siedzeń, zestaw asystentów kierowcy, system bezkluczykowy, elektryczna klapa bagażnika 19-calowe felgi, reflektory matrycowe, elektrycznie sterowany fotel kierowcy, skórzana tapicerka, ogrzewanie foteli przód/tył, nawigacja, cyfrowe zegary, dach panoramiczny, zestaw asystentów kierowcy, system bezkluczykowy, elektryczna klapa bagażnika Cena testowanej wersji 209 390 zł 152 800 zł Cena testowanego egzemplarza 253 tys. zł 187 tys. zł

