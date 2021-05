Suzuki SX4 S-Cross - czy spełnia wymagania rodzin?

W ofercie japońskiego producenta klienci mają do wyboru dwie podobne propozycje modelowe - Vitarę oraz właśnie stający do naszego testu - SX4 S-Cross. Pierwszy z nich reprezentuje klasę małych SUV-ów, a drugi to crossover.

Na pierwszy rzut oka w SX4 uwagę przyciąga okazały, chromowany grill wkomponowany pomiędzy standardowo stosowane reflektory LED. Poniżej znajdziemy łagodnie zaokrąglone przetłoczenia zderzaka, które poprowadzono dalej przez całe nadwozie. Czerwony, perłowy lakier, mieniący się w słońcu uatrakcyjnia bryłę. Atutem są osłony progów i zderzaków z Pakietu Outdoor, które podkreślają terenowe aspiracje. Oprócz walorów estetycznych, są praktyczne podczas wycieczek po drogach nieutwardzonych.

Do wykończenia wnętrza użyto twardego plastiku. Jego poszczególne elementy wydają się dobrze spasowane, ale niekiedy podczas jazdy po nierównościach potrafią wydawać niepokojące odgłosy. W klasycznym projekcie deski rozdzielczej nie przewidziano regulacji siły nawiewu przy środkowych kratkach. Pod nimi umieszczono znany nam z Vitary system multimedialny. W dotykowy ekran w obsłudze jest mało responsywny. Podczas wybierania numeru telefonu lub wprowadzania celu nawigacji wymaga od nas sporo cierpliwości, ponieważ każda operacja wykonywana jest z dużym opóźnieniem. Plusem jest możliwość podłączenia telefonu przy pomocy Android Auto lub Mirror Link. Dzięki temu na ekranie systemu można korzystać z niektórych aplikacji telefonu, tj. Spotify lub Google Maps. Kolejną zaletą jest odczytywanie otrzymanych wiadomości sms podczas jazdy. Nie odciąga to uwagi kierowcy, tym samym zwiększa bezpieczeństwo.

Wielofunkcyjna kierownica oraz fotele zostały obszyte miłą w dotyku syntetyczną skórą. Taki materiał łatwo utrzymać w czystości. Siedziska, naszym zdaniem, mogłyby być nieco szersze i dłuższe, ponieważ stają się niewygodne podczas dłuższej podróży. Wysocy pasażerowie z tyłu nie mają wystarczająco miejsca na kolana oraz nad głową. Nie pomaga w tym regulacja pochylenia dzielonego oparcia kanapy. Przypuszczamy, że więcej miejsca nad głowami z tyłu jest w niższych wersjach wyposażenia, bez szklanego, otwieranego dachu. Dla podniesienia funkcjonalności, przewidziano praktyczne schowki - nad głową kierowcy na okulary, w boczkach wszystkich drzwi miejsce na dużą butelkę, podstawki na kubki pomiędzy przednimi fotelami oraz w tylnym podłokietniku. W 430-litrowym bagażniku z dwoma poziomami, umieszczono wieszaki na torby, a po bokach półki na drobiazgi. Powinno to zaspokoić potrzeby podróżującej rodziny.

Suzuki SX-4 S-Cross może być wyposażony jedynie w silnik 1.4 BoosterJet o mocy 129 KM, wspomagany układem miękkiej hybrydy. Napęd przenoszony jest poprzez opcjonalną, 6-biegową automatyczną skrzynię biegów (8000 zł), która dosyć sprawnie zmienia przełożenia. Za dodatkowe 9000 zł napęd może być przenoszony na wszystkie koła, w czterech trybach: AUTO, SPORT, SNOW, LOCK. Trzeba przyznać, że takie możliwości konfiguracji napędu to rzadkość w tej klasie aut.

Układ hybrydowy wyłącza silnik spalinowy pod koniec hamowania i pozwala na długi postój z wyłączonym silnikiem. Następnie do akcji wkracza układ ISG, który niemal niezauważalnie uruchamia silnik spalinowy. Podczas przyspieszania silnik elektryczny wspomaga nas chwilowo momentem obrotowym w wysokości 50 Nm. Maksymalny moment obrotowy (235 Nm) pozwala na elastyczne wyprzedzanie. Przyspieszenie od 0-100 km/h wynosi 9,5 s (10,2 s z 4x4), a prędkość maksymalna 190 km/h. Póki poruszamy się w stylu ecodrivingu, we wnętrzu jest cicho, ale gdy postanowimy dynamicznie przyspieszyć, silnik staje się głośny. Jazda z prędkością autostradową generuje szumy powietrza. Zawieszenie zestrojono w taki sposób, że komfortowo tłumi nawet duże nierówności drogi. Średnie spalanie w cyklu mieszanym wynosi około 7 l/100 km, ale podczas spokojnej, ekonomicznej jazdy byliśmy w stanie osiągnąć wynik 5,5 l/100 km.

Aktualna oferta promocyjna za przednionapędowe auto z manualną skrzynią biegów zaczyna się od kwoty 78 500 zł. Wyposażenie standardowe zawiera m. in. dwustrefową klimatyzację, ledowe reflektory i adaptacyjny tempomat. Najwyższa wersja wyposażenia Elegance SUN z automatyczną skrzynią biegów i napędem na cztery koła All Grip kosztuje 118 500 zł. To dużo, ale w stosunku do konkurentów oferta jest atrakcyjna.

Suzuki SX4 S-Cross spełni wymagania rodziny z dwójką małych dzieci. Wyższa pozycja siedzeń zapewni wygodne wsiadanie oraz dobrą widoczność. Spory i funkcjonalny bagażnik oraz praktyczne schowki to jego mocne strony. Duże, otwierane okno dachowe uatrakcyjni podróż. Jako jeden z nielicznych w klasie, dzięki opcjonalnemu napędowi na 4 koła, pozwoli bezstresowo zjechać z utwardzonej drogi w trakcie rodzinnej wycieczki poza miasto.

Suzuki SX4 S-Cross 1.4 BoosterJet Dane techniczne Silnik R4, benzynowy, doładowany Pojemność 1373 ccm Moc 129 KM (5500 obr./min) Maksymalny moment obrotowy 235 Nm (2000-3000 obr./min) Skrzynia biegów automatyczna 6b Napęd na przód Osiągi Przyspieszenie 0-100 km/h 9,5 s Prędkość maksymalna 190 km/h Średnie spalanie 4,6 l/100 km Wymiary Długość 4300 mm Szerokość 1785 mm Wysokość 1580 mm Rozstaw osi 2600 mm Pojemność bagażnika 430/1269 l Wyposażenie 17-calowe alufelgi, reflektory LED, przyciemniane szyby, automatyczna klimatyzacja dwustrefowa, nawigacja z ekranem 7 cali, kamera cofania, podgrzewane przednie fotele, adaptracyjny tempomat, dach panoramiczny. Cena 109 500 zł

Radosław Oprządek (Polsat)

