Dużo później, bo pod koniec lat osiemdziesiątych powstała komedia amerykańska, także nie pozbawiona elementów humoru, pod tytułem "Bliźniacy" z Arnoldem Schwarzeneggerem i Dannym DeVito. Pomysł zestawienia tych dwóch aktorów jako bliźniaków był mocno karkołomny, ale film zapewniał naprawdę dobrą rozrywkę i był świetnie zrobioną komedią.

Pięć lat po nakręceniu "Bliźniaków", w roku 1993 na rynku ukazała się pierwsza generacja Toyoty RAV4. Nikt wtedy jeszcze nie zdawał sobie sprawy, jak historyczne było to wydarzenie w dziejach motoryzacji. Okazało się, że był to pierwszy SUV na rynku. Od tamtej pory RAV4 jest z nami dzięki kolejnym generacjom, stopniowo udoskonalanym, odpowiednio do trendów rynkowych i oczekiwań klientów.

Piąta generacja tego modelu, zaprezentowana w 2018 roku była kolejnym hitem. Do tego stopnia, że inny japoński producent - Suzuki, który do tej pory specjalizował się raczej w mniejszych samochodach, postawiony pod ścianą przez coraz bardziej rygorystyczne normy emisji spalin, dogadał się z Toyotą i przedstawił swoją interpretację średniej wielkości SUV-a, bazującą na Toyocie RAV4. Dodajmy od razu, że w wersji hybrydowej plug-in.

W przeciwieństwie do filmu "Bliźniacy", RAV4 i Across to rzeczywiście samochody podobne do siebie jak dwie krople wody. Czy tylko zewnętrznie? Nie. Także gdy wsiadamy do środka czy zajmujemy miejsce za kierownicą, trudno mieć wątpliwości, że RAV4 i Across to bliźniacy. Znacznie bardziej prawdziwi, niż Schwarzenegger i DeVito.

A w kwestii techniki? Ile jest z Toyoty w największym Suzuki? Bardzo dużo. Czy to źle? W żadnym wypadku, ale "o tym po tym", jak mawiał pewien profesor.

Across ma 4,63m długości, ale zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz sprawia wrażenie większego pojazdu, a ilość miejsca w środku jest imponująca. Zawdzięczamy to między innymi dużemu rozstawowi osi, który wynosi 2,69 m. Sylwetka jest masywna i muskularna. Także podczas jazdy może się wydawać, że jedziemy, czy nawet suniemy krążownikiem o większych gabarytach. Sprzyja temu komfortowo zestrojone, dość miękkie zawieszenie.

Across napędzany jest trzema silnikami. Czterocylindrowa jednostka benzynowa o pojemności 2487 ccm ma 185 KM, co w blisko dwutonowym SUV-ie nie robi wrażenia. Gdy jednak dodamy do tego dwa silniki elektryczne sytuacja zmienia się diametralnie. Ten mocniejszy, 182-konny napędza koła przednie, a drugi o mocy 54 KM - tylne. Całkowita moc hybrydowego zespołu napędowego wynosi 306 KM, a to już zapewnia osiągi więcej, niż wystarczające. Od zera do 100 km/h w sześć sekund. Jakieś pytania? Napęd elektryczny czerpie energię z baterii o pojemności 18,2 kWh, umieszczonej pod podłogą. Across ma funkcję Charge, która pozwala doładować baterie podczas jazdy z silnika spalinowego.

Co warte podkreślenia, SUV Suzuki potrafi przejechać tylko na energii elektrycznej nawet 75 km, co jest wartością bardzo dobrą w porównaniu z konkurencją. I sprawdziliśmy - to nie przechwałki. Udało nam się w teście osiągnąć zbliżoną wartość, oczywiście latem, przy ciepłej pogodzie. Co to oznacza? Przy sprzyjających wiatrach, mając możliwość ładowania w garażu, można całymi dniami czy tygodniami użytkować Acrossa jak samochód elektryczny, nie zużywając nawet grama paliwa! To już naprawdę coś. Niestety, nie będziemy mogli jednak korzystać z przywilejów dostępnych tylko dla elektryków. Wobec rozwoju technologii plug-in, może pora, by ustawodawca dostrzegł, że taka konstrukcja to naprawdę bardzo ekologiczne rozwiązanie, a przy tym pozbawione wielu wad elektryków. Może warto rozważyć rozwiązanie, które umożliwi na określonych warunkach rejestrację takich samochodów na zielonych tablicach?

W naszym teście korzystaliśmy jednak w dużej mierze z silnika spalinowego, a średnie zużycie paliwa wyniosło nieco poniżej 7 l/100 km. Biorąc pod uwagę dużą masę i gabaryty samochodu, zwłaszcza wysokość nadwozia, jest to bardzo dobry wynik. Hybryda robi robotę.

Zgodnie z wymogami nowego wspaniałego - bezpiecznego i ekologicznego świata szybkość maksymalna jest ograniczona do 180 km/h. Kto zatem chciałby zaszaleć i pojechać szybciej, rzecz jasna wyłącznie na niemieckiej autostradzie, nie będzie w stanie tego zrobić.

Across ma napęd 4WD, chociaż na tylne koła trafia tylko 54 KM z małego silnika elektrycznego. Nie wszystkim przypadnie do gustu bezstopniowa przekładnia e-CVT, która ma wiele zalet, ale zespół napędowy jest głośny, szczególnie podczas przyspieszania, gdy wysokie obroty dają się mocno we znaki naszym uszom.

Układ kierowniczy pracuje lekko, a samochód jest zaskakująco zwrotny, ale precyzja kierowania i stabilność w zakrętach są - powiedzmy... poprawne. To znaczy mogłyby być lepsze. W zakrętach czuć dużą masę samochodu. Dlatego pomimo dobrego przyspieszenia, Across nie jest SUV-em o sportowym charakterze. Preferuje zdecydowanie dostojny i majestatyczny styl jazdy, bez sportowych "wygłupów". Poza miastem jego żywioł to autostrada, a nie kręta, górska droga.

Wnętrze jest bardzo obszerne i zapewnia wygodne warunki podróżowania dla kierowcy i pasażerów. Także bagażnik o pojemności 490 litrów jest wystarczający. Po złożeniu tylnego siedzenia otrzymujemy naprawdę ogromną przestrzeń bagażową. Ogrzewana tylna kanapa ma regulowany kąt pochylenia oparcia. Z wad można wymienić zbyt krótkie siedziska foteli - częsta przypadłość w samochodach japońskich.

Kabina w samochodzie za tyle pieniędzy (ile? o tym za moment), mogłaby wyglądać trochę bardziej... premium, chociaż to strasznie wyświechtane ostatnio określenie. Poza tym wygląd wnętrza jest do bólu poprawny, trochę bez fantazji i polotu.

9-calowy, bardzo wysoko umieszczony ekran, sterczący z tablicy rozdzielczej sprawia wrażenie, jakby przybył tu z jakiejś innej bajki. Jakby projektanci podczas prac nad designem wnętrza zapomnieli o tym detalu, więc kupili w markecie na promocji i dokleili go na "kropelkę". Do tego jakość grafiki ekranu mogłaby być lepsza. Znacznie lepsze wrażenie robi dobrze rozplanowany, 7-calowy wyświetlacz umieszczony przed kierowcą, który w jasny sposób przekazuje niezbędne informacje.

Kolejny plus za obsługę całego systemu multimediów, która jest prosta i intuicyjna. Wieloma funkcjami sterujemy przy pomocy analogowych przycisków. System Acrossa dobrze obsługuje łączność ze smartfonami.

Warto wspomnieć, że Across i RAV4 to nie jedyna para bliźniaków pochodzących z dwóch japońskich firm. Także dostępny w salonach Suzuki model Swace to nic innego, jak Corolla w wersji kombi. Skorzystanie ze sprawdzonej, zaawansowanej, efektywnej technologii hybrydowej Toyoty, jest z pewnością dobrym ruchem. Po co wyważać otwarte drzwi...?

Toyota RAV4 jest samochodem bardzo często spotykanym na naszych drogach. Zasłużyła sobie na to wszystkimi przymiotami, z których słynie japońska marka, a więc w dużej mierze solidnością budowy i niezawodnością. A jak będzie z jej bratem bliźniakiem?

Przymioty zapewne zostaną, bo dlaczego miałoby być inaczej, ale można mieć obawy, czy Across dorówna popularnością Toyocie. Powodem jest cena, wynosząca 261 800 złotych, o około 30 tys. zł wyższa, niż w przypadku podstawowej wersji RAV4 i 20 tys. zł od porównywalnej. Ponadto, wybierając Toyotę mamy możliwości konfiguracji wybranego modelu.

Bo polityka Suzuki wobec tego modelu jest ciekawa. Across dostępny jest tylko w jednej, naprawdę bogatej wersji wyposażenia zwanej Elegance. W przeciwieństwie do konkurencji nie mamy żadnych opcji za dopłatą, a do wyboru jest sześć kolorów. Największemu w gamie modelowi Suzuki niełatwo więc będzie konkurować z siostrą bliźniaczką.

Across to podobnie jak Toyota RAV4 bardzo dobry samochód, tylko... trochę za drogi. Potrafi dać użytkownikowi sporo zadowolenia i radości, tak jak film "Bliźniacy", a na pewno zdecydowanie więcej, niż zabawna radziecka komedia frontowa, nie pozbawiona elementów humoru.

Suzuki Across PHEV Elegance Dane techniczne Silnik spalinowy R4, benzynowy Pojemność 2487 ccm Moc 185 KM (6000 obr./min) Maksymalny moment obrotowy 227 Nm (3200-3700 obr./min) Moc przedniego silnika el. 182 KM Maks. mom. obr. silnika el. 270 Nm Moc tylnego silnika el. 54 KM Maks. mom. obr. silnika el. 121 Nm Łączna moc układu 306 KM Łączny maksymalny moment układu b.d. Pojemność baterii 18,1 kWh Skrzynia biegów e-CVT Napęd 4x4 (dołączany) Osiągi Przyspieszenie 0-100 km/h 6,0 s Prędkość maksymalna 180 km/h Prędkość maks. w tybie el. b.d. Średnie zużycie paliwa 1,0 l/100 km Zasięg elektryczny 75 km Wymiary Długość 4635 mm Szerokość 1855 mm Wysokość 1690 mm Rozstaw osi 2690 mm Pojemność bagażnika 490 l Wyposażenie standardowe 19-calowe alufelgi, reflektory LED, przyciemniane szyby, system bezkluczykowy, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, system multimedialny z ekranem 9", kamera cofania, czujniki parkowania przód/tył, podgrzewane przednie fotele i kanapa, częściowo skórzana tapicerka, podgrzewana kierownica, pakiet systemów asystujących kierowcy. Cena 261 800 zł

