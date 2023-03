Reklama

Samochód debiutował w zeszłym roku, dołączając do elektrycznego Megane e-Tech, które było pierwszym modelem zbudowanym zgodnie z nową filozofią.

Renault Austral to drugi model w planie "Renaulution"

Plan "Renaulution" został przedstawiony na początku 2021 roku. Zgodnie z jego założeniami, do 2025 roku w gamie francuskiego koncernu znajdzie się wiele modeli zelektryfikowanych i z napędem hybrydowym, ponadto Renault ma stać liderem w zakresie nowych technologii i łączności samochodów. Plan zakłada również dynamiczną elektryfikację gamy modelowej oraz skupienie się na tych segmentach rynku, które mają największy potencjał.

Francuzi planują m.in. zmniejszenie liczby stosowanych płyt podłogowych z ośmiu do trzech, wycofanie szeregu silników spalinowych i zastąpienie ich napędami hybrydowymi.

W tym kontekście nie dziwi, że przemiany rozpoczęto od modeli kompaktowych. Najpierw zadebiutowało elektryczne Megane e-Tech, a kolejnym modelem jest Renault Austral, dostępne wyłącznie z napędami hybrydowymi. Taki samochód już od pewnego czasu testujemy w naszej redakcji.

Płyta podłogowa CMF-CD

Renault Austral zbudowano na bazie modułowej płyty podłogowej CMF-CD, która w ramach aliansu Renault-Nissan, wykorzystywana jest w szeregu modeli, w tym w Nissanie Qashqai. Co jednak ciekawe, o ile Qashaia można zamówić z napędem 4x4, to Austral jest dostępny wyłącznie z przednim napędem.

Renault Austral dostępny wyłącznie z napędami hybrydowymi

Źródłem mocy Australa są wyłącznie napędy hybrydowe. Od rynkowej premiery dostępne są silniki 1.3 TCe wyposażone w system mild hybrid (12V). Ten układ napędowy jest oferowany w dwóch wersjach. Słabsza generuje 140 KM i 260 Nm (przyśpieszenie do 100 km/h w 10,7 s, prędkość maksymalna 175 km/h), natomiast mocniejsza - 158 KM, 270 Nm (sprint do 100 km/h w 9,7 s, prędkość maksymalna 175 km./h).

Słabszy silnik parowany jest z przekładnią manualną, mocniejszy - z bezstopniową skrzynią automatyczną, wyposażoną w symulowane przełożenia (można je zmieniać łopatkami przy kierownicy. Oba te napędy znajdziemy również w Nissanie Qashqai.

Wkrótce gama napędowa Australa zostanie poszerzona o wersję E-Tech Hybrid, czyli pełną hybrydę (ale bez możliwości ładowania z gniazdka). Taki układ napędowy oparty jest o trzycylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1.2 l i mocy 131 KM, który wsparty jest jednostką elektryczną o mocy 69 KM. Moc systemowa takiej hybrydy to 200 KM, co pozwala na rozpędzanie się do 100 km/h w 8,4 s.

Energia elektryczna przechowywana jest w baterii o całkiem sporej, jak na tego typu silnik pojemności, wynoszącej 2 kWh.

Taki układ napędowy pełnię swoich zalet ma prezentować przede wszystkim mieście - podczas jazdy miejskiej nawet 80 proc. czasu trwania ma odbywać się bez udziału silnika spalinowego, a więc bez spalania paliwa i emitowania spalin.

Skrętna tylna oś 4Control Advanced

Renault Austral może być opcjonalnie wyposażone w tylną oś. Jest to system niezależnego zawieszenia, który zastępuje stosowaną bazowo belkę skrętną, wyposażony w technologię skrętnych tylnych kół. W Australu z zawieszeniem 4Control tylne koła mogą skręcać się o 5 stopni podczas manewrów parkingowych i o 3 stopnie podczas jazdy.

Zadaniem tego rozwiązania jest zwiększenie manewrowości, a jednocześnie stabilności jazdy. To dlatego podczas manewrów parkingowych tylne koła skręcają się w przeciwną stronę niż przednie (przez co średnica zawracania zmniejsza się z 11,2 na 10,1 m), a podczas jazdy z wyższymi prędkościami - w tę samą stronę, co koła przednie.

System OpenR, czy Android w samochodzie

Wnętrze Australa jest cyfrowe, przed kierowcą znajdziemy ekran cyfrowych zegarów, a na środku - duży, pionowy ekran systemu OpenR, bazującego na Android Automotive. Jest to koncepcja zastosowana już w Megane E-Tech.

Oparcie systemu na Adroidzie to doskonałe rozwiązanie. Od razu po uruchomieniu samochodu, mamy dostęp do map Google czy obsługi głosowej, więc smartfon możemy połączyć wyłącznie po to, by korzystać z zestawu głośnomówiącego. Ponadto możemy się zalogować do swojego konta Google, co dam dostęp np. do historii tras, a także do sklepu Play z aplikacjami dopuszczonymi do użytku w samochodzie.

System działa szybko i stabilnie, a atutem jest również wysokiej jakości ekran.



