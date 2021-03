Peugeot e Traveller. Zasięg 300 km. Sprawdzamy, czy to prawda

​W ubiegłym roku koncern PSA we współpracy z Toyotą zaprezentował nowy model vana, dostępny w czterech odsłonach: Peugeot Traveller, Citroen Spacetourer, Opel Zafira Life oraz Toyota Proace. Inżynierowie pierwszych trzech wymienionych marek poszli o krok dalej i do napędu swoich modeli zastosowali bezemisyjny silnik elektryczny.

Poza “braćmi", z którymi dzieli technologię, Peugeot e Traveller nie ma dużej konkurencji. Wspomnieć należy co najwyżej o siedmioosobowym Nissanie e-NV200 Evalia, jednak sporo mniejszym od testowanego auta. Na rynku obecne są również: Mercedes eVito Tourer oraz EQV, które godnie reprezentują droższą klasę premium zeroemisyjnych vanów.



Nadwozie

Przy zakupie e Travellera, w zależności od potrzeb, mamy do wyboru trzy długości auta: COMPACT (4609 mm) z krótszym rozstawem osi (2925 mm) lub STANDARD (4959 mm) oraz LONG (5306 mm), z rozstawem osi 3275 mm. Na uwagę zasługuje wysokość, wynosząca 1900 mm dla każdej wersji, która umożliwia wjeżdżanie na parkingi wielopoziomowe w galeriach handlowych lub lotniskach. Do dyspozycji pasażerów są elektrycznie przesuwane lewe i prawe drzwi. Można nimi sterować również za pomocą pilota. Do bagażnika jest dostęp na dwa sposoby: można otworzyć samą tylną szybę lub całą klapę.