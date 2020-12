Nissan Leaf – „elektryk”, którym można jeździć na co dzień?

Pierwsza generacja Leafa nie zachwycała osiągami, ani zasięgiem, a do tego miała dość specyficzną stylistykę. Kiedy jednak model pojawił się na rynku w 2010 roku, był najbardziej wszechstronną i rozsądną propozycją na rynku aut elektrycznych i to zapewniło mu duże zainteresowanie klientów. Nowa generacja przebija go pod każdym względem, ale musi też sprostać znacznie groźniejszym konkurentom.

Patrząc na nowego Nissana Leafa można dojść do wniosku, że producent postawił sobie za zadanie wyeliminowanie wszystkich wad poprzednika i wzmocnienie jego zalet. Weźmy na przykład wygląd - istnieje niepisana zasada, że auta ekologiczne powinny swoją stylistyką wyraźnie odcinać się od pojazdów z konwencjonalnym napędem, co zwykle prowadzi do powstania kontrowersyjnych projektów. Trochę też tak było z Leafem - nie dało się go pomylić z innym modelem, ale czy był szczególnie ładny? Nowy model rozwiązuje ten problem - wpisując się w linię stylistyczną pozostałych modeli Nissana, stał się dużym (4,5 m długości) kompaktowym hatchbackiem o zadziornym wyglądzie.

Druga sprawa to kwestia osiągów - poprzednik oferował 109 KM i sprint do 100 km/h w 11,5 s. Nieźle, szczególnie, że auta elektryczne mają błyskawiczną reakcję na gaz i subiektywnie wydają się szybsze, niż są w rzeczywistości. Nowy Leaf z łatwością to jednak przebija, mając silnik o mocy 150 KM i przyspieszający do 100 km/h w 7,9 s. Kolejna dobra wiadomość, to bateria o pojemności 40 kWh - sporo jak na auto kompaktowe. Nissan obiecuje, że wystarcza to na przejechanie 378 km na jednym ładowaniu.

Tyle teorii, a jak wygląda praktyka? Musimy przyznać, że jazda nowym Leafem to spora przyjemność - auto bardzo spontanicznie reaguje na dodanie gazu, co jest zasługą 320 Nm dostępnych w każdej chwili. Wbrew pozorom taką charakterystykę docenia się głównie w mieście - chcąc nagle włączyć się do ruchu, albo szybko zmienić pas nie musimy obawiać się opóźnienia ze strony silnika i skrzyni biegów. Tutaj jest to kwestia ułamka sekundy. Całość odbywa się w ciszy, choć nie zupełnej - podczas przyspieszania praca motoru elektrycznego jest słyszalna, szczególnie na zewnątrz.

Jazda nowym Leafem jest też o tyle ciekawym doświadczeniem, pomijając sam fakt napędu elektrycznego, że znajdziemy w nim system e-Pedal. Według producenta ma on sprawić, że będziemy prowadzić auto używając tylko pedału gazu. Jak to możliwe? Jak każde auto tego typu, tak i model Nissana może odzyskiwać energię podczas hamowania silnikiem elektrycznym. Inni producenci dają zwykle możliwość regulacji siły rekuperacji za pomocą łopatek przy kierownicy. W przypadku Leafa zmienia się sposób działania samego pedału gazu - po jego wciśnięciu auto oczywiście przyspiesza, ale kiedy zaczniemy zdejmować z niego nogę w pewnym momencie nie będziemy zmniejszali ilości mocy przesyłanej na koła, ale zwiększali siłę z jaką silnik elektryczny wyhamowuje auto. Innymi słowy, po zupełnym puszczeniu gazu auto mocno zwalnia, a chcąc swobodnie się toczyć, musimy wcisnąć trochę pedał gazu.

E-Pedal sprawdza się wyjątkowo dobrze i łatwo się do niego przyzwyczaić. Podczas jazdy po mieście bardzo trudno o sytuację, w której będziemy musieli się wspomóc właściwym hamulcem. Taka jazda jest nie tylko wygodna i pozwala doładowywać baterie, ale także oszczędza klocki hamulcowe i tarcze. Nie sprawdza się to tylko podczas parkowania (gdzie musimy bardzo precyzyjnie dozować gaz i hamulec) oraz pokonywania dłuższych tras, ponieważ zawsze musimy trzymać mocno wciśnięty pedał gazu.

Nissan Leaf z pewnością nie jest "elektrykiem", którego musimy ładować codziennie - pojemna bateria pozwala nawet na kilka dni kręcenia się po mieście. Z drugiej jednak strony przestrzegamy przed odkładaniem uzupełnienia energii na później, ponieważ ładowanie wyczerpanej baterii z domowego gniazdka trwa aż 21 godzin. Decydując się na takie auto zdecydowanie warto dokupić od razu ładowarkę naścienną montowaną w garażu (tzw. wallbox) - w jej przypadku wystarczy podpiąć się na 7,5 godziny. Warto też zorientować się czy w miejscach, które często odwiedzamy, znajduje się szybka ładowarka - taka o mocy 50 kW naładuje baterie do 80% w 40-60 minut.

Należy też pamiętać o realnym zasięgu. Producent mówi o 378 km, ale nam auto po naładowaniu do pełna pokazało 255 km. Co i tak nie było do końca realne, ponieważ średnie zużycie energii oscylowało w granicach 15 kWh/100 km. A ponieważ bateria ma pojemność 40 kWh z czego zapewne jej część nie jest dostępna dla kierowcy (jeśli akumulator nie będzie rozładowywał się do 0% i ładował do 100% dłużej zachowa swoje parametry), to rachunek jest prosty.

Pewne zastrzeżenia można mieć do kabiny Leafa - jak na samochód mierzący 4,5 m i mający rozstaw osi o długości 2,7 m, zapewnia dość przeciętną ilość miejsca na tylnej kanapie. Bagażnik testowanej wersji ma 385 l z czego 15 l zabiera subwoofer. Dość specyficznie umieszczony, ponieważ nie jest to niewielka skrzynka z boku bagażnika, ale podłużna, plastikowa "deska" znajdująca się pośrodku kufra, zaraz za tylną kanapą. Producent najwyraźniej uważa, że nie położymy na nim nic na tyle ciężkiego, aby go uszkodzić. Pogarsza on jednak funkcjonalność bagażnika, podobnie jak ogromny próg powstający po złożeniu oparć tylnej kanapy.

Deska rozdzielcza z kolei, w przeciwieństwie do poprzednika, została zaprojektowana dość zachowawczo. Zamiast nietypowych wyświetlaczy przed kierowcą (jeden za kierownicą, drugi na podszybiu), Nissan zastosował do bólu prosty, analogowy prędkościomierz i umieszczony obok niego duży ekran. Panel sterowania klimatyzacją przeniesiono bezpośrednio ze starego modelu, podobnie jak wybierak kierunku jazdy. Nowe są za to multimedia, ale słowa "nowe" nie należy mylić z "nowoczesne". Warto też wspomnieć o działaniu samej klimatyzacji, w przypadku której trzeba uważać na przycisk "auto". Może na przykład okazać się, że chociaż na zewnątrz jest ciepło, samochód wyjeżdżając z garażu włączy... nagrzewnicę, aby dogrzać wnętrze. Nagrzewnicę i klimatyzację aktywujemy osobnymi przyciskami - jeśli tego nie zrobimy nie ma możliwości ustawienia temperatury (co jest logiczne, bo auto dostarcza po prostu takie powietrze, jakie jest na zewnątrz).



Nie rozumiemy też "budżetowych" zabiegów we wnętrzu Leafa. Oczywiście - baterie są bardzo drogie i producent musi szukać sposobów na obniżenie końcowej ceny. Kiedy jednak wydajemy przynajmniej 153 800 zł (bazowa odmiana Acenta) możemy chyba oczekiwać, aby deska rozdzielcza nie składała się wyłącznie z twardego plastiku. Nie jest też chyba przesadą wymagać, żeby kompakt miał kolumnę kierowniczą regulowaną w dwóch płaszczyznach. Podobnie, aby funkcję automatycznego otwierania i zamykania miała nie tylko szyba po stronie kierowcy i nie był to jedyny podświetlony przycisk na drzwiach (są tam jeszcze przełączniki centralnego zamka oraz lusterek).

Obecnie można znaleźć na rynku kilka ciekawych "elektryków", które oferują bardzo dobre osiągi oraz (relatywnie) duży zasięg. Dzięki nowemu Leafowi Nissan nie pozwolił się jednak wyprzedzić konkurencji i jego propozycja nadal pozostaje bardzo ciekawa. Auto nie jest co prawda bez wad, ale jeśli je zaakceptujemy, to jazda Leafem potrafi sprawić sporo przyjemności.

Michał Domański

