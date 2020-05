Mercedes S 560 4Matic L - wzór komfortu

Mimo zmian, jakie zaszły m.in. pod maską topowego Mercedesa, klasa S nie zmienia kursu. Jej cel pozostaje ten sam: zapewnić pasażerom maksymalny komfort.

Aktualna odsłona klasy S, model W222, jest w produkcji od 2013 r. I choć nie zdążyła się jeszcze zestarzeć - wciąż wygląda atrakcyjnie, a jej design jest spójny z resztą gamy Mercedesa - doczekała się liftingu. Odmienona "eska" wyróżnia się większym i inaczej stylizowanym grillem, zmieniono też przednie oraz tylne światła i zderzaki. W kabinie najłatwiej zauważyć nową kierownicę. Inaczej wyglądają też ekrany i panel przed podłokietnikiem.

Sprawdziliśmy, na co stać odświeżoną klasę S. W teście nowa wersja S 560.

Nowy silnik

Oznaczenie 560 nie jest w tym modelu niczym nowym. W drugiej połowie lat 80. ubiegłego wieku i na samym początku lat 90. nosiły je najmocniejsze odmiany klasy S W126. Wtedy jednak odzwierciedlało ono pojemność skokową silnika, dziś nie ma z nią nic wspólnego. Wystarczy wspomnieć, że dotychczasową odmianę S 500 z silnikiem 4.7 zastąpiła wersja S 560, w której jednostka ma tylko 4,0 l pojemności.

Ale nie jest to zmiana na gorsze. Wszak silnik ten napędza piekielnie szybkie S 63 AMG i Mercedesa-AMG GT, a od niedawna także Astona Martina DB11. Co prawda tu rozwija "tylko" 469 KM i 700 Nm (S 63 ma 612 KM i 900 Nm), ale to i tak o 14 KM lepiej niż w S 500 - i znacznie więcej niż potrzeba do sprawnego poruszania się tą ponaddwutonową limuzyną.

Według producenta samochód powinien rozpędzać się od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,6 s. I dokładnie tyle zajęło mu to w trakcie naszych pomiarów. Przy tak poważnej masie auta to naprawdę świetny wynik. A zarazem o 0,2 s lepszy niż w modelu S 500 4Matic L sprzed liftingu.

Zdjęcie Nowy silnik 4.0 V8 biturbo to słabsza wersja konstrukcji z Mercedesa-AMG GT czy S 63 AMG. Świadczą o tym liczne oznaczenia AMG pod maską S 560. / Motor

Ale zza kierownicy osiągi tego Mercedesa wcale nie robią piorunującego wrażenia. Tu wszystko dzieje się majestatycznie. Auto lekko zadziera przód, rusza bez pisku opon i wyjątkowo płynnie rozpędza się, nie szarpiąc przy zmianach biegów. Brzmienie silnika jest przyjemne, ale ani na chwilę nie staje się nachalne - donośny ryk i strzały z wydechu zarezerwowano dla wersji AMG.

Deklarowane przez Mercedesa średnie zużycie paliwa na poziomie 8,5 l/100 km jest nieosiągalne - tyle S 560 zużywa w trasie (przy prędkościach poniżej 100 km/h). Na autostradzie spalanie przekracza 11 l na 100 km, a w gęstym ruchu miejskim sięga co najmniej 17,5 l/100 km.

Stare zwyczaje

Przy okazji liftingu zmianom nie uległo zestrojenie układu jezdnego klasy S - absolutnym priorytetem pozostał komfort jazdy. Wystarczy przejechać kilka kilometrów, by zauważyć, że Mercedes nadal wyprzedza pod tym względem najbliższych rywali - Audi A8 i BMW serii 7. Nawet gdy auto - jak testowany egzemplarz - porusza się na opcjonalnych, 20-calowych kołach (seryjne mają 18 cali), jego pneumatyczne zawieszenie wręcz pochłania wszelkie wstrząsy. Także te największe. Podróżni odczuwają przy tym co najwyżej delikatne bujnięcia nadwozia.

Zdjęcie Przy okazji liftingu w świetnie wykończonym wnętrzu pojawiła się nowa kierownica. Ergonomia jest bardzo dobra, łatwość obsługi wyświetlaczy – nie do końca. / Motor

Inna sprawa, że takie nastawy zawieszenia zniechęcają do dynamicznej jazdy. Bo choć topowy Mercedes prowadzi się pewnie i bezpiecznie, a zaawansowana elektronika dba o jego stabilne zachowanie w zakrętach, to model ten zupełnie nie sprawdza się podczas szybkiego pokonywania krętej trasy. Układ kierowniczy nie daje dobrego wyczucia przednich kół, nadwozie wyraźnie wychyla się przy gwałtownych manewrach, a gdy któraś z opon minimalnie straci przyczepność, do akcji wkracza czuły układ stabilizacji toru jazdy.

Jeśli zatem ktoś poszukuje dynamicznej limuzyny, najlepiej niech zdecyduje się na wersję sygnowaną przez AMG lub wybierze się do konkurencji.

S 560 jest za to idealnym wyborem dla osób ceniących wygodę podróżowania. Oprócz fantastycznie skutecznego zawieszenia zapewniają ją także niesamowicie komfortowe fotele, doskonałe wyciszenie kabiny oraz obfite wyposażenie.

Zdjęcie Fantastyczne fotele są wielkie i wygodne. Siedzisko wydłuża się w całości (a nie wysuwa tylko przednią część). W zakrętach boczki foteli dopompowują się, by lepiej podtrzymać ciała podróżnych. / Motor

Zdjęcie Klasa S w przedłużonej o 13 cm wersji L zapewnia mnóstwo miejsca z tyłu. Elektryczne sterowanie tylnymi siedzeniami kosztuje 8807 zł. Dwa podświetlane lusterka w podsufitce są oferowane seryjnie. / Motor

Co najmniej bogato

Do niedawna najwięcej nowoczesnych systemów wsparcia kierowcy w gamie Mercedesa oferowała nie topowa klasa S, lecz nowsza klasa E. Przy okazji liftingu wszystko wróciło do normy i znów pod tym względem bryluje "eska".

Nabywca otrzymuje zatem 7 poduszek powietrznych i może dokupić 4 kolejne (boczne z tyłu i ukryte w tylnych pasach). Jest i system stabilizujący pojazd przy bocznym wietrze. Za dopłatą można mieć także m.in. asystenta jazdy nocnej (system noktowizyjny) albo układ pozwalający na półautonomiczną jazdę - przez pewien czas utrzymuje auto na swoim pasie, zachowując stałą odległość od poprzedzającego pojazdu. A po przytrzymaniu dźwigienki kierunkowskazu sam zmienia pas. Inny opcjonalny system pozwala na zdalne parkowanie lub wyjazd z miejsca parkingowego. Dopłaty nie wymagają za to pneumatyczne zawieszenie, automatyczne domykanie drzwi czy elektrycznie ustawiane fotele i kolumna kierownicy.

Dane techniczne, osiągi, dane testowe: Mercedes S 560 4Matic L Mercedes S 560 4Matic L Silnik benzynowy, biturbo Pojemność skokowa 3982 cm3 Układ cylindrów/zawory V8/32 Moc maksymalna 469 KM/5250 Maks. moment obrotowy 700 Nm/2000 Napęd 4x4 Skrzynia biegów automatyczna/9-biegowa Długość/szerokość/wysokość 527/191/150 cm Rozstaw osi 317 cm Średnica zawracania 12,3 m Masa/ładowność 2050/755 kg Pojemność bagażnika 530 l Poj. zbiornika paliwa 80 l (Pb 95) Opony 245/50 R18 Osiągi, zużycie paliwa (dane producenta)

Prędkość maksymalna 250 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h 4,6 s Zużycie paliwa* 11,6/6,8/8,5 Zasięg 940 km Dane testowe Przyspieszenie 0-100 km/h 4,6 s ↑ Hamowanie 100-0 km/h (zimne) 36,9 m ↑ Hamowanie 100-0 km/h (ciepłe) 37,4 m → Poziom hałasu przy 100 km/h 61,0 dB ↑ Zużycie paliwa* 17,5/8,5/13,0 Rzeczywisty zasięg 610 km Cena 553 000 zł * miasto/trasa/cykl mieszany (l/100 km)

wynik na tle całego segmentu: ↑ dobry → przeciętny ↓ słaby

MERCEDES S 560 4MATIC L: PLUSY I MINUSY

NADWOZIE I WNĘTRZE

+ wciąż atrakcyjny design, duża przestronność, świetnie wykończona i bardzo skutecznie wyciszona kabina, wyjątkowo wygodne fotele

- parkowanie utrudnione przez spore rozmiary i dużą średnicę zawracania

UKŁAD NAPĘDOWY

+ kultura pracy silnika, szybko i bardzo płynnie zmieniający biegi automat, świetne osiągi, przyjemne brzmienie jednostki napędowej

- duże zużycie paliwa, wolna reakcja na kickdown

WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE

+ niezrównany komfort jazdy (i to bez opcjonalnego zawieszenia Magic Body Control), pewne prowadzenie, duża stabilność przy wysokich prędkościach

- układ jezdny zniechęcający do dynamicznej jazdy

WYPOSAŻENIE I CENA

+ bogate wyposażenie standardowe, bardzo bogata lista dodatków, obejmująca właściwie wszystkie współczesne systemy wsparcia kierowcy

- wysoka cena

MERCEDES S 560 4MATIC L: PODSUMOWANIE

Topowy model Mercedesa pozostał najbardziej komfortową limuzyną na rynku (nie licząc "grających" w zupełnie innej lidze Bentleya i Rolls Royce'a), a nawet nieco zwiększył swoją przewagę dzięki najnowszym systemom wsparcia kierowcy. Wisienką na torcie jest nowy silnik o potężnej mocy i niebywałej kulturze pracy.

Tekst: Marcin Laska, zdjęcia: Krzysztof Paliński