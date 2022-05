Reklama

Mercedes E 300 coupe - nadwozie

Chociaż klasa E coupe mierzy 484 cm długości, sprawia wrażenie auta dość zwartego, ale oczywiście obce są jej problemy mniejszych modeli z takich nadwoziem, które miewają nie zawsze przyjemne dla oka proporcje. Tutaj wszystko jest dobrze wyważone, a atrakcyjność testowanego egzemplarza podnosił stylizacyjny pakiet AMG, lakier Czerwień Patagonii oraz 20-calowe alufelgi.

Tradycyjnie już dla coupe Mercedesa, samochód pozbawiony jest słupka B, a tylne szyby opuszczają się. Taki zabieg nadaje autu dodatkowej lekkości i ma się wrażenie, że jest to cabrio z metalowym dachem. Jeśli zdecydujemy się na opcjonalny szklany dach, to po jego otwarciu, podróżni mogą faktycznie poczuć namiastkę przyjemności z jazdy kabrioletem.

Mercedes E 300 coupe - wnętrze

Deska rozdzielcza klasy E jest już doskonale znana, ponieważ obecna generacja debiutowała w 2016 roku, a przeprowadzony dwa lata temu face lifting, przyniósł niewielkie zmiany, z których najważniejszą było wprowadzenie nowego systemu multimedialnego pozbawionego pokrętła oraz kierownica z podwójnymi ramionami.

Mimo to wnętrze testowanego egzemplarza zrobiło na nas duże wrażenie, a to za sprawą jego konfiguracji - w całości wykończone beżową skórą nappa z szarymi elementami i ozdobione jasnym drewnem jesionu.

Jeśli chodzi o przestronność kabiny, to musimy pamiętać przede wszystkim o tym, że coupe są projektowane głównie z myślą o podróżnych z przodu. Ci są rozpieszczani choćby bardzo komfortowymi fotelami z funkcją masażu. Z tyłu jest już ciasnawo, acz osoby mające do 180 cm wzrostu zmieszczą się tu we w miarę naturalnej pozycji, przez co można zaryzykować nazwanie klasy E coupe autem czteroosobowym. Podróżni mają do dyspozycji trzecią strefę klimatyzacji, natomiast nie znajdziemy tu podłokietnika. Z niezrozumiałego powodu Mercedes zarezerwował ten "luksus" dla nieobecnej już na rynku klasy S coupe.

Mercedes E 300 coupe - silnik i dane techniczne

Testowany egzemplarz wyposażono w skromny, mogłoby się wydawać, silnik. 2-litrowa doładowana jednostka na pierwszy rzut oka nie robi wrażenie, ale 258 KM pozwalające na przyspieszenie do 100 km/h w 6,4 s nie dają żadnych powodów do narzekań. Auto chętnie reaguje na dodanie gazu, chociaż podczas szybszej jazdy przejść przynajmniej na tryb Sport.

Z drugiej strony E 300 okazuje się zaskakująco oszczędną odmianą. Średnie spalanie w ruchu miejskim wyniosło w naszym przypadku 10,4 l/100 km, a jazda z prędkościami autostradowymi 8,3 l/100 km.

Ogólnie układ napędowy E 300 coupe zrobił na nas bardzo dobre wrażenie, ale szkoda, że nie można zamówić wersji z napędem na cztery koła. Z dość niezrozumiałego powodu, taka możliwość jest tylko w przypadku bazowej E 200 (197 KM) oraz topowej (pomijając AMG) E 450 (367 KM).

Mercedes E 300 coupe - układ jezdny komfort i prowadzenie

Patrząc na 20-calowe felgi z oponami o profilu 35/30, raczej nie spodziewamy się szczególnie komfortowej jazdy. Tymczasem (opcjonalne) pneumatyczne zawieszenie sprawia, że nawet na mocno nierównych fragmentach dróg, jest naprawdę nieźle. Pneumatyka pozwala także na zwiększenie prześwitu, co w pewnych sytuacjach może okazać się bardzo przydatne.

Prowadzenie także pozostawia pozytywne wrażenie, szczególnie pamiętając o tym, że nie jest to auto sportowe. Możliwość obniżenia i utwardzenia zawieszenia zauważalnie poprawia stabilność podczas szybkiego pokonywania zakrętów.

Mercedes E 300 coupe - cena i wyposażenie

Chętni na zakup E 300 coupe muszą przygotować przynajmniej 272 tys. zł i chociaż takie elementy, jak nawigacja, pakiet komfortowych siedzeń, skórzana tapicerka oraz skórzane obicie deski rozdzielczej są seryjne, to lista dodatków jest długa. W przypadku testowanego egzemplarza windowała ona cenę do niemal 400 tys. zł.

Podsumowując, jeśli szukacie atrakcyjnie prezentującego się samochodu klasy wyższej, a na dalsze wyjazdy wybieracie się zwykle w dwie osoby, to klasa E coupe może okazać się bardzo atrakcyjną alternatywą dla klasycznych sedanów. Jak przystało na prawdziwe gran turismo, jest bardzo komfortowa, ma wiele dodatków umilających podróż oraz pojemny (405 l) bagażnik.

Mercedes E 300 coupe Dane techniczne Silnik benz. R4 turbo Pojemność 1991 ccm Moc 258 KM (5500-6100 obr./min) Maksymalny moment obrotowy 370 Nm (1800-4000 obr./min) Skrzynia biegów 9b automatyczna Napęd na tył Osiągi Przyspieszenie 6,4 s Prędkość maksymalna 250 km/h Średnie zużycie paliwa 6,7 l/100 km Wymiary Długość 4835 mm Szerokość 1860 mm Wysokość 1430 mm Rozstaw osi 2835 mm Pojemność bagażnika 405 l Wyposażenie testowanego egzemplarza Felgi 20 cali, penumatyczne zawieszenie, pakiet wyposażenia AMG, reflektory Multibeam LED szklany dach, system bezkluczykowy, wielokonturowe, elektrycznie regulowane przednie fotele z masażem, ogrzewaniem i wentylacją, pakiet wykończenia wnętrza skórą nappa, nagłośnienie Burmester, nawigacja, kamery 360 st., wyświetlacz head-up, zestaw systemów asystujących kierowcy. Cena 271 600 zł Cena testowanego egzemplarza 395 tys. zł

