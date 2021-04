Mazda CX-5 2.5L. Ostatnia taka okazja

Jeśli szukacie dużego auta rodzinnego, na dodatek nie lubicie turbodoładowanych jednostek powinniście zwrócić uwagę na Mazdę CX-5. Flagowy SUV japońskiego producenta w Europie w bieżącym roku modelowym zyskał trochę ulepszeń, głównie w obszarze elektroniki.

Tytułowa okazja rzeczywiście wydaje się jedną z ostatnich, bo jeśli spojrzymy na ofertę większości producentów, wolnossące silniki już dawno wykreślono z cenników. Mazda z uporem - ale nie bez racji - trzyma się atmosferycznych jednostek, z każdym rokiem ulepszając technologię SkyActiv-G, która pozwala efektywnie zarządzać mocą, osiągami a także czystością spalin jednostki napędowej.

Na sezon 2021 Japończycy przygotowali szereg modernizacji, obejmujących między innymi zmianę wyświetlacza w centralnej części deski rozdzielczej, a także najnowsze usługi łączności (włącznie z aplikacją MyMazda) oraz zoptymalizowane sterowanie układem napędowym (silnik/skrzynia biegów).

Największy SUV w europejskiej ofercie Mazdy został wyposażony w udoskonalony interfejs HMI (Human Machine Interface), zapewniający większą wygodę użytkowania. Od teraz model CX-5 posiada ponad 10-calowy wyświetlacz, o znakomitej wręcz rozdzielczości. Producent co prawda nie informuje o konkretnych wartościach pikseli, ale w subiektywnym odbiorze ekran jest teraz bardziej czytelny, a do tego znacznie szybszy, co przyda się zwłaszcza podczas manewrowania z wykorzystaniem opcjonalnego (lub standardowego w wyższej wersji wyposażeniowej) zestawu kamer 360 stopni.

Mazda CX-5. Zdjęcia

Wraz ze zmianą wyświetlacza, poprawiono także pracę układu HMI, który zintegrowano z rozszerzoną gamą usług dostępnych w najnowszej wersji aplikacji MyMazda. Od teraz zdalnie można zaryglować drzwi, wgrać zaplanowaną trasę do pokładowej nawigacji, przeczytać raport o stanie technicznym pojazdu, sprawdzić poziom płynów ustrojowych (przynajmniej niektórych J), a w razie potrzeby skontaktować się z serwisem. O tak prozaicznych funkcjach jak pomoc w lokalizacji pojazdu na parkingu w galerii handlowej, czy monitorowanie alarmu nawet nie ma co wspominać.

Producent chwali się, że zakres kontrolowanych zdalnie funkcji to krok w stronę segmentu premium. Trzeba przyznać, że coś jest na rzeczy, zwłaszcza jak przeanalizujemy wyposażenie omawianego egzemplarza: matrycowe przednie światła LED, cyfrowy kokpit, kolorowy wyświetlacz Head-Up, podgrzewana kierownica czy znakomity system multimedialny firmy Bose dają pewne podstawy do przyznania racji przedstawicielom Mazdy.

Optymalizacja pracy układu napędowego obejmowała głównie moduł elektroniczny, który został przeprogramowany pod kątem lepszej reakcji silnika na otwarcie przepustnicy. Przy okazji przyspieszono trochę działanie automatycznej skrzyni biegów, a w sumie wszelkie prace w obrębie silnika i przekładni dały efekt w postaci lepszych osiągów, przy zmniejszonej emisji CO2.

Rocznik modelowy 2021 to nie tylko drobne ulepszenia, lecz także nowe specyfikacje, nazwane SkyJoy oraz SkyPrestige, różniące się od ubiegłorocznych przede wszystkim pakietem seryjnego wyposażenia w obrębie bezpieczeństwa czynnego i biernego. Zwieńczeniem tegorocznych konfiguracji jest - inspirowana pierwszym samochodem marki Mazda, modelem R360 Coupe - wersja 100th Anniversary.

Idąc za głosem rozumu (cena) znakomita większość nabywców decyduje się na silnik dwulitrowy, o mocy 165 koni mechanicznych. Ci, którzy kierują się sercem w wyborze samochodu (czytaj: lubią motoryzację), powinni jednak spojrzeć w kierunku egzemplarzy z jednostką o pojemności 2,5 litra, która nie dość że oferuje kierowcy stado 194 mechanicznych rumaków, to na dodatek występuje wyłącznie w zestawie ze znakomitym automatem. Przyjemność z jazdy gwarantowana, dobre osiągi i ekonomia również.

Sprint do setki trwa niecałe 9 sekund, a uśrednione zużycie paliwa wynosi około 8 litrów na 100 kilometrów.

Oba silniki dostępne są w odmianach z napędem na przedni koła lub obie osie. Automat oferowany jest również z dwulitrówką.

Silniki bez turbodoładowania to w dzisiejszych czasach zjawisko tak rzadkie, jak nadwyżka budżetowa w Polsce. Wolnossaki występują sporadycznie, w katalogach niewielu producentów (np. Porsche w modelu 911), co powoduje, że takie okazje mogą szybko się nie trafić.

