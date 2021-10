Reklama

Komfortowo i ergonomicznie

Przez 24 godziny miałam możliwość testowania Mazdy 3 w trasie, w mieście i podmiejskich oraz wiejskich drogach. To 300 km komfortowej jazdy, w eleganckim wnętrzu sedana w topowej wersji Enso z białą, skórzaną tapicerką i nagłośnieniem Bose (12 głośników), którego przestrzenne brzmienie było miłym dodatkiem podczas długiej drogi. Właściwie całe wnętrze Mazdy to ergonomia i komfort - począwszy od funkcjonalnych schowków i miejsc na kubki/butelki z wodą, skończywszy na podłokietniku.

Muszę przyznać, że nieco zaskoczyło mnie centralne pokrętło i sposób, w jaki rozwiązano nawigowanie po 8,8-calowym ekranie. Niemal wszyscy producenci przeszli na sterowanie dotykowe, które według mnie jest po prostu łatwiejsze w obsłudze. Na szczęście system multimedialny jest kompatybilny z Android Auto i Apple CarPlay, z czego chętnie skorzystałam.

Kokpit zorganizowany jest z niezwykłą dbałością o detale, w sposób oszczędny a równocześnie czytelny - nie wszyscy są fanami elektronicznych zegarów (w "trójce" wirtualny jest tylko prędkościomierz), ale dla mnie możliwość wyboru widoku oraz informacji wyświetlanych podczas jazdy oraz head-up display na przedniej szybie to zawsze dobra opcja.

Testowana Mazda 3 w wersji Enso jest niezwykle miła dla oka, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz - nie ma tu ani jednego zbędnego elementu, jest oszczędnie, a jednak z klasą i bardzo komfortowo. W zimny jesienny poranek, przy pierwszych przymrozkach, doceniłam podgrzewaną kierownicę i fotel, sprawdziłam też działanie podgrzewanych wycieraczek - jak się okazuje, te wszystkie z pozoru błahe rzeczy mają naprawdę duże znaczenie. Bagażnik jest dość głęboki, ale płytki, co przy większych (albo wyższych) zakupach może być mało komfortowe.

Zamiast rewolucji

Testowana Mazda napędzana była całkiem nowym, rewolucyjnym silnikiem SkyactiveX, współpracującym z sześciobiegową manualną skrzynią biegów, co przyjęłam z radością. Po mieście lubię jeździć z "automatem" ale dopiero "manual" pozwala mi w pełni poczuć auto. W Mazdzie skrzynia jest precyzyjna, krótka, przyjemnie zmienia się biegi, zwłaszcza, gdy łokieć kierowcy spoczywa na wygodnym, szerokim podłokietniku. Ergonomia i poczucie komfortu zarówno kierowcy, jak i pasażera to zdecydowanie jedna z największych zalet tego samochodu.

Ruszyłam więc w drogę i już po chwili poczułam lekki zawód. Oczekiwałam, że 186-konny silnik będzie miał przysłowiowego "kopa" a obiecywane 8,1 sekundy do "setki" pozwolą na dynamiczną jazdę. Tymczasem dwulitrowy, czterocylindrowy silnik z samoczynnym zapłonem, który miał łączyć w sobie wszystkie zalety klasycznych silników benzynowych i poczciwego diesla, jest po prostu taki... zwyczajny.



Pierwsze wrażenie nie jest oszałamiające, ale im dalej w las, a właściwie w autostradę, tym bardziej doceniam tę liniowo rozwijaną moc i wybaczam brak żywiołowych reakcji na gaz. Trzeba pamiętać o tym, że chociaż SkyactivX ma kompresor, to jego zadaniem nie jest zapewnienie dużego przypływu momentu obrotowego i silnik ma charakterystykę jednostki wolnossącej. Z drugiej strony nawet na bardzo niskich obrotach silnik się nie krztusi, tylko płynnie rozpędza auto.



Ekonomia, ergonomia i bezpieczeństwo

Po 200 kilometrach jazdy po autostradzie, ze zmienną prędkością, zerkam na średnie zużycie paliwa i tu miłe zaskoczenie - 6,2 l/100 km to bardzo przyjemny wynik, biorąc pod uwagę pojemność i moc silnika. Kraków wita mnie korkami i mozolnym tempem jazdy - w tych warunkach bez problemu dobijamy do średniego spalania na poziomie 8 l/100 km, aby spaść do około 5,5 l/100 km na podmiejskich drogach.

Z zadowoleniem stwierdzam, że Mazda gładko mknie z górki i pod górkę, doskonale trzymając się drogi nawet na ostrych zakrętach, ponownie doceniam komfort jazdy na dobrze mi znanej, ale jednak krętej i dość wymagającej drodze.

Japończycy pokazali, że warto szukać rozwiązań poza utartymi szlakami i wciąż dzielnie opierają się wszechobecnemu trendowi downsizingu, udowadniając równocześnie, że wytyczanie nowych ścieżek może dać całkiem dobre rezultaty. Na pierwszy rzut oka i po pierwszej jeździe mam mieszane uczucia - design, stylistyka, ergonomia i ogólny komfort sprawiają, że serce bije mi szybciej, ale rozum pyta: gdzie jest bestia?



Agnieszka Maciaszek