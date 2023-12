Dacia Duster Extreme świetnie wygląda i tanio jeździ. A jakie ma wady?

Spis treści: 01 Dacia Extreme. Powiew premium w aucie budżetowym

W ostatnim czasie Dacia znacznie większą uwagę przywiązuje do wyglądu produkowanych przez siebie modeli. Stylizacja poszczególnych pojazdów jest coraz ciekawsza, dodatkowo zmieniono identyfikację francuskiej marki (nowe jest m.in. logo) i wprowadzono najlepiej wyposażone i wyróżniające się stylisttycznie wersje Extreme. Z drugiej strony Dacia wciąż pozostaje jedną z nielicznych firm produkujących samochody wyposażone w fabryczną instalację LPG.

W moje ręce wpadł samochód łączący wszystkie wspomniane wyżej cechy. Dacia Duster ECO-G 100 Extreme posiada fabryczną instalację LPG, bogate wyposażenie, atrakcyjny wygląd i nadal przystępną cenę.

Dacia Extreme. Powiew premium w aucie budżetowym

Seria Extreme pojawiła się w połowie 2023 roku. W tej wersji dostępny jest nie tylko Duster, ale również Jogger i Sandero. Pakiet obejmuje specjalny zielony kolor nadwozia, który łączony jest z dodatkami w kolorze miedzianym. Miedziane są obudowy lusterek oraz napis DACIA na klapie bagażnika, a także logo na felgach i napis DUSTER na relingach. Felgi mają kolor czarny, ale miedziane są śruby mocujące. Całość tworzy naprawdę ciekawy efekt.

Miedziane akcenty znajdziemy również w kabinie. W tym kolorze wykonano ramki nawiewów i ramkę dookoła lewarka skrzyni biegów. Miedziane są również przeszycia tapicerki foteli i boczków drzwi. Sama tapicerka ma być bardziej oporna na zabrudzenia. Same przeszycie wyglądają świetnie, niczym w samochodzie segmentu premium, a nie w aucie budżetowej marki.

Dacia Duster LPG po modernizacji to jeszcze lepsze auto

Jak wspomniałem, testowany Duster wyposażony jest w fabryczną instalację gazową. Samochód w tej wersji przeszedł dość poważną modernizację w 2021 roku. Wówczas manualną skrzynię pięciobiegową zastąpiono sześciobiegową, natomiast pojemność zbiornika gazu uległa zwiększeniu z 34 do 50 litrów. Tyle samo zatankujemy benzyny.

Sama instalacja gazowa jest w pełni zintegrowana z pokładowymi systemami, a jej działanie jest "przeźroczyste" dla kierowcy. Jest tylko jedna kontrolka, pokazująca czy samochód jedzie na gazie czy na benzynie. Przełączanie między paliwami odbywa się automatycznie, bez zauważalnych sygnałów ze strony silnika. Przełączenia paliwa można również wykonać ręcznie.

Komputer pokładowy został przystosowany do obsługi instalacji i pokazuje, ile LPG jest w baku, a także zasięg na tym paliwie. Wlew gazu umieszczono pod tą samą klapką, co wlew benzyny. Szkoda tylko, że wyświetlacz komputera to archaiczny monochromatyczny ekranik.

Instalacja zbiornika na gaz nie wpłynęła na pojemność bagażnika, która wynosi 445 litrów. Siatki z zakupami można zamocować do haczyków, a gdy jest potrzeba przewiezienia większej ilości bagażu, można złożyć oparcia tylnej kanapy. Ponadto samochód jest wyposażony w relingi, a na dachu można przewieźć kolejne 75 kg bagażu.

Na przednich fotelach jest wygodnie i miejsca nie brakuje, chociaż pozycja jest dość specyficzna. Nieco gorzej jest z tyłu, gdzie wysokim osobom może brakować miejsca na nogi.

100 KM w kompaktowym SUV-ie. Ze świateł się nie pościgamy

Źródłem mocy testowanego samochodu jest trzycylindrowy silnik 1.0 turbo, który generuje 100 KM i 170 Nm (pod warunkiem, że korzystamy z gazu - na benzynie jest to 90 KM i 160 Nm). Jak wspomniałem, z silnikiem współpracuje sześciostopniowa skrzynia manualna, za jej pośrednictwem moment obrotowy przenoszony jest na koła przednie. Chcąc wybrać napęd wszystkich kół, trzeba zrezygnować z instalacji LPG i sięgnąć po mocniejszy silnik.

100 KM w kompaktowym SUV-ie nie zapowiada świetnych osiągów. Nie ma więc niespodzianki w tym, że ważący 1250 kg Duster do osiągnięcia prędkości 100 km/h potrzebuje, według danych fabrycznych, 13,8 s (15,1 s na benzynie). Z kolei prędkość maksymalna wynosi 168 km/h (166 km/h na benzynie).

Do niezbyt mocnego silnika dopasowano zawieszenie. Dobrze tłumi ono nierówności, jest komfortowe, ale zniechęca do jakichkolwiek szaleństw, na zakrętach samochód po prostu mocno się przechyla.

Ile pali Dacia Duster ECO-G?

Ile pali Duster? W mieście trzeba liczyć się zużyciem około 10 litrów gazu na 100 km, w trybie mieszanym będzie to około litr mniej. W przypadku benzyny zużycie w mieście przekracza nieco 8 l/100 km, w cyklu mieszanym ponownie jest o litr mniejsze. Jeszcze lepsze wyniki można osiągać w trasie, więc zasięg Dustera LPG na dwóch pełnych zbiornikach może przekraczać 1300 km.

Wyposażenie Dacii Extreme jest stosunkowo bogate. Co prawda, cyfrowe zegary nie są dostępne, a fotele mają manualną regulację, ale na pokładzie znajdziemy dobrze działający, oparty o 8-calowy ekran system infotainment, który m.in. umożliwia integrację ze smartfonami, tempomat (nieadaptacyjny), kamera cofania czy czujniki parkowania. Oczywiście wyposażenie obejmuje również szereg systemów bezpieczeństwa, które są wymagane przepisami.

A ile kosztuje tak świetnie wyglądający Duster, jak ten na zdjęciach? 94 500 zł i, biorąc pod uwagę konkurencję, jest to bardzo dobra oferta. Co więcej, rezygnując z wersji Extreme na rzecz bazowej odmiany Expression można zejść z ceną na 83 800 zł i to wciąż będzie samochód z silnikiem 100 KM i fabryczną instalacją gazową, oferujący niezwykle tanią jazdę.

Jeśli ktoś szuka dobrze wyglądającego SUV-a, fabrycznie przystosowanego do jazdy na LPG, a jednocześnie osiągi nie są dla niego istotne, to Duster ECO-G 100 Extreme jest propozycją skrojoną pod jego potrzeby. Warto przy tym zbyt długo się nie zastanawiać, bo już w przyszłym roku zadebiutuje nowa generacja Dustera. To będzie samochód jeszcze lepiej wyglądający, nadal dostępny z fabryczną instalację LPG, ale zapewne również droższy.