Toyota się rozkręca. Pokazała szereg nowych elektrycznych pojazdów

Spis treści: 01 Toyota Land Cruiser Se

02 Toyota EPU

03 Toyota FT-3e

04 Toyota FT-Se

05 Toyota Land Hopper

06 Toyota NEO Steer

07 Toyota JUU

08 Łazik księżycowy Toyoty

Japan Mobility Show to nowa nazwa imprezy dawniej znanej jako Tokyo Motor Show. W tym kontekście specjalnie nie dziwi, że stoisko Toyoty zdominowane zostało przez pojazdy elektryczne. Pokazano m.in. prototypy bateryjnych samochodów: terenowego Land Cruisera Se, pickupa EPU, SUV-a o nazwie FT-3e oraz sportowego modelu FT-Se. Światową premierę ma również trójkołowy pojazd Land Hopper oraz innowacyjny wózek inwalidzki JUU, potrafiący pokonywać schody.

Toyota Land Cruiser Se

Land Cruiser Se to duży SUV. Samochód ma 515 cm długości 199 cm szerokości i 170,5 cm wysokości. Rozstaw osi mierzy 305 cm. Samochodem może podróżować nawet siedem osób. Napęd wszystkich kół zapewniają dwa silniki elektryczne, które czerpią energię z akumulatora zabudowanego w podłodze. Dane techniczne dotyczące napędu nie zostały ujawnione.

Zdjęcie Land Cruiser Se / materiały prasowe

Toyota EPU

Kolejna nowość pokazana w Tokio to prototyp pickupa o nazwie EPU. Samochód ma nadwozie o długości ponad pięciu metrów i dwa silniki zapewniające napęd wszystkich kół. Dostęp do kabiny zapewniają dwa pary drzwi. Oba te pojazdy zapowiadają elektryczne samochody, które zostaną opracowane głównie z myślą o rynku amerykańskim.

Zdjęcie Toyota EPU / materiały prasowe

Toyota FT-3e

Na Japan Mobility Show zadebiutował również koncepcyjny SUV o nazwie FT-3e o napędzie bateryjnym. Projekt nadwozia tego pojazdu jest minimalistyczny, a we wnętrzu ekrany rozmieszczono tak, by kierowca nawet zbliżając się do auta wiedział, jaki jest poziom naładowania baterii, jaką temperaturę ma wnętrze i jaka jest jakość powietrza w kabinie.

Zdjęcie Toyota FT-3e / AFP

Toyota FT-Se

Dużym zainteresowanie odwiedzających salon cieszył się również FT-Se, czyli prototyp samochodu sportowego, który powstał we współpracy z inżynierami TOYOTA GAZOO Racing. Ten samochód również posiada napęd bateryjny, a kluczowe komponenty dzieli z FT-3e. Design nadwozia FT-Se podkreśla niemal wyczynowy charakter auta. Karoseria jest szeroka, ale niska i smukła. We wnętrzu zastosowano kokpit kolejnej generacji. Ekrany umieszczono nisko, żeby kierowca miał jak najlepszą widoczność.

Zdjęcie Toyota FT-Se / AFP

Toyota Land Hopper

Toyota przedstawiła także prototyp pojazdu do transportu indywidualnego. Land Hopper to składany trójkołowiec, który można łatwo zmieścić w bagażniku. Pojazd w wielu krajach mógłby być używany bez prawa jazdy już od 16 rok życia.

Toyota NEO Steer

Kolejną premierą Toyoty jest koncepcja kokpitu oparta na kierownicy motocykla. Łączy ona funkcje pedałów przyspieszenia i hamulca z funkcją kierowania. Technologia NEO Steer skierowana jest osób z ograniczeniami ruchowymi.

Zdjęcie Toyota NEO Steer / materiały prasowe

Toyota JUU

Do osób niepełnosprawnych skierowany jest również wózek inwalidzki JUU. Podczas wchodzenia lub schodzenia po schodach, dwa duże napędzane koła pokonują stopnie, a jednocześnie tylna oś z mniejszymi kołami wysuwa się zza oparcia, aby ustabilizować wózek i zapobiec jego przechyleniu. JUU automatycznie utrzymuje optymalną pozycję i może pokonywać stopnie o wysokości do 16 cm.



Układ napędowy wykorzystuje sprawdzone silniki stosowane w samochodach. Toyota rozwija również zaawansowane funkcje, które umożliwiłyby JUU autonomiczne poruszanie się. Dzięki temu wózek będzie mógł automatycznie wjechać do przestrzeni bagażowej samochodu, kiedy użytkownik zajmie miejsce w aucie, oraz wyjechać z bagażnika i ustawić się odpowiednio, gdy użytkownik będzie chciał wysiąść z auta.

Łazik księżycowy Toyoty

Na stoisku Toyoty można również obejrzeć pojazd kosmiczny. Po raz pierwszy zaprezentowano elektryczny łazik księżycowy. Ten dwuosobowy pojazd jest zdolny do pokonywania głazów o wysokości do 50 cm i wspinania się po stromych zboczach o nachyleniu 25°. Każde koło łazika jest wyposażone we własny silnik i układ sterowania.



Technologie udoskonalone dzięki temu prototypowi zostaną wykorzystane w pojazdach kosmicznych, takich jak Lunar Cruiser.

Od 2026 roku Toyota chce sprzedawać na całym świecie 1,5 mln pojazdów elektrycznych rocznie. W 2030 roku liczba ta ma sięgnąć 3,5 mln egzemplarzy. W 2022 roku z salonów Toyoty na całym świecie wyjechało niemal 10,5 mln samochodów o różnych typach napędu.