Toyota bZ4X Concept to pierwszy elektryk marki

Toyota podczas Shanghai Motor Show zaprezentowała koncepcyjną wersję modelu bZ4X, który będzie pierwszym elektrykiem w gamie producenta.

Zdjęcie Toyota bZ4X Concept

Toyota bZ4X Concept została zbudowana na nowej platformie modułowej e-TNGA, przygotowanej specjalnie dla samochodów elektrycznych. Duży rozstaw osi i krótkie zwisy pomogły w stworzeniu obszernej, otwartej kabiny. Przestrzeń na nogi z tyłu jest na poziomie dużych samochodów segmentu D.

Koncepcyjny SUV Toyoty ma dynamiczną i ostrą stylistykę, ale z powodzeniem może w takiej formie wejść do sprzedaży. To samo tyczy się wnętrza, chociaż kierowca nie ma przed sobą kierownicy, ale wolant. Jego obecność jest uzasadniona umieszczeniem wirtualnych zegarów wysoko na podszybiu. BZ4X będzie dostępna z pierwszym na świecie wśród masowo produkowanych samochodów układem kierowniczym łączącym wolant z systemem steer-by-wire. Ta technologia daje kierowcy większą kontrolę, eliminując zakłócenia z nierównych nawierzchni i hamowania, a przez to zapewniając większą precyzję, idącą w parze z prędkością auta i kątem skrętu. System steer-by-wire pozwala zrezygnować z tradycyjnej, okrągłej kierownicy, zastępując ją nowym wolantem o specjalnie opracowanym kształcie. Technologia ta eliminuje konieczność odrywania rąk od kierownicy podczas skrętu i daje więcej przyjemności z jazdy.

Zdjęcie Toyota bZ4X Concept

System napędu na cztery koła, który składa się z elektrycznych silników zamontowanych na przedniej i tylnej osi, został opracowany razem z Subaru. Japończycy nie zdradzili jeszcze, jakiej mocy możemy się spodziewać, ani jaki zasięg może osiągać. Sprzedaż wersji produkcyjnej ma się rozpocząć w połowie 2022 roku.

