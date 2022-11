Toyota bZ Compact SUV Concept. Oto zapowiedź kolejnego elektrycznego modelu

Obecnie linia modelowa pojazdów bZ (beyond Zero) w Europie jest ograniczona do modelu bZ4X, ponadto niespełna miesiąc temu zaprezentowano przeznaczonego na rynek chiński elektrycznego sedana o nazwie bZ3.

Toyota bZ Compact SUV Concept. Crossover o wyglądzie coupe

Z kolei bZ Compact SUV Concept to zapowiedź kompaktowego crossovera o napędzie elektrycznym. Auto - kiedy pojawi się w wersji produkcyjnej - będzie zapewne pozycjonowane poniżej bZ4X. Zapewne, ponieważ Toyota ujawniła tylko szereg zdjęć, ale wymiary czy rozwiązania techniczne utrzymano w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że pojazd powstał na przeznaczonej dla samochodów elektrycznych platformie eTNGA.

bZ Compact SUV Concept cechuje się aerodynamicznym nadwoziem, nisko poprowadzoną linią dachu i bardzo krótkimi zwisami. Chociaż auto jest pięciodrzwiowym crossoverem, to w rzucie bocznym sprawia wrażenie pojazdu typu coupe. Efekt ten daje nie tylko opadająca linia dachu, ale również ukryte w słupku klamki tylnych drzwi.

Zdjęcie Toyota bZ Compact SUV Concept / materiały prasowe

Toyota bZ Compact SUV Concept z futurystycznym wnętrzem

Niezwykle futurystyczne jest wnętrze conceptu. Znajdziemy w nim wolant oraz dwa duże ekrany, zagięte ekrany. Fizycznych przełączników w kokpicie praktycznie nie ma, jeśli nie liczyć włącznika napędu i przełącznika wyboru kierunku jazdy.

Zdjęcie Toyota bZ Compact SUV Concept / materiały prasowe

Więcej informacji o nowym modelu Toyota ujawni w grudniu.

