Tak wyglądałby nowy Polonez?

W temacie wskrzeszenia "polskiej motoryzacji" sporo się ostatnio dzieje. Duże osiągnięcia w tym temacie ma np. "Fabryka Samochodów Osobowych Syrena w Kutnie S.A.".

Zdjęcie Koncepcyjny samochód z Kutna /

Firma dokłada właśnie wszelkich starań, by jeszcze przed końcem roku uzyskać homologację M1 na elektryczny model Vosco EV2. Do tej pory powstało już sześć jeżdżących prototypów, "szlifowane" są właśnie procesy technologiczne, dzięki którym - finalnie - zakład będzie mógł budować do tysiąca egzemplarzy tych pojazdów rocznie.



Zdjęcie Szkode Vosco EV2 /

Reklama

W stosunku do pojazdów prezentowanych już w ubiegłym roku, EV2 otrzyma zupełnie nowe nadwozie. Jego autorem jest Damian Woliński - jeden z laureatów konkursu rozpisanego niegdyś przez... Electromobility Poland. Vosco EV2 to nie jedyny projekt stworzony w Kutnie przez Wolińskiego. W ramach prac koncepcyjnych stylista nakreślił też kształty reprezentacyjnego modelu.



Zdjęcie Koncepcyjny samochód z Kutna /

W tym przypadku nie skończyło się jednak na szkicach. W Kutnie powstała pełnowymiarowa makieta tego pojazdu. Jak poinformował Interię sam autor projektu - "inspiracje polskim Plonezem z FSO należy traktować w tym przypadku tylko jako pretekst do rozwoju zupełnie nowego kierunku stylistycznego dla samochodów EV z Kutna. Wprawne oko zauważy podobieństwa w detalach obu pojazdów jak np. poczwórne przednie reflektory lub charakterystyczny wlot powietrza na masce - tłumaczy.



Zdjęcie Koncepcyjny samochód z Kutna /

Pojazd mierzy 5145 mm długości i 1490 mm wysokości. To statyczna makieta wyfrezowana w technologii CNC. Bazą dla jej powstania była stalowa rama. "Oczywiście samochody koncepcyjne rządzą się swoimi prawami i wygląd produkcyjny, jeśli do takiej fazy by doszło, nieznacznie by się zmienił" - dodaje Woliński.



Zdjęcie Koncepcyjny samochód z Kutna /

Prezentowana makieta to oczywiście pokaz możliwości działu projektowego i samej fabryki w Kutnie. "Niestety na ten moment nie planujemy produkcji tego modelu. Jest to wyłącznie kierunek stylistyczny naszej fabryki, ponieważ nasze plany skupiają się głównie na projekcie nowego nadwozia i wnętrza dla Vosco EV2, które chcemy zaprezentować do końca 2020 roku" - tłumaczy Woliński.

Paweł Rygas