Skoda Vision IN - zapowiedź nowego crossovera

Samochód będzie można zobaczyć w pełnej krasie 5 lutego na Auto Expo 2020 w Nowym Delhi.

Zdjęcie Skoda Vision IN /

Póki co Skoda publikowała jedynie dwa szkice nowego modelu, ale dające dobrze wyobrażenie na temat tego, jak auto będzie wyglądało. Tył ewidentnie nawiązuje do innego małego SUVa marki - Kamika. Z kolei z przodu znajdziemy typowy dla Skody układ reflektorów z małymi światłami przeciwmgielnymi, umiejscowionymi tuż pod kloszem głównym.

Skoda zwraca tez uwagę na takie stylistyczne dodatki, jak nielakierowane elementy zderzaków ze srebrnymi nakładkami, mające podkreślać "bojową" prezencję modelu. Ciekawie prezentować się będzie podświetlony napis SKODA na klapie bagażnika oraz świetlny pas na dolnej jej części.

Według wstępnych informacji, Skoda Vision IN ma mierzyć około 4,26 m, a więc będzie to już czwarty miejski crossover Skody, obok Kamiq oferowanego w Europie oraz (zupełnie innego) Kamiq oraz Kamiq GT oferowanych w Chinach. Produkcyjna wersja Vision IN ma trafić z kolei na rynek indyjski.