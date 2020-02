Skoda Vision IN. Nowy crossover

Na salonie Auto Expo w Delhi Skoda zaprezentowała prototyp nowego crossovera. Auto nosi nazwę Vision IN i przeznaczone jest na lokalny, hinduski rynek.

Vision IN stanowi zapowiedź wersji produkcyjnej. Samochód będzie pierwszym modelem opartym na zmodyfikowanej płycie podłogowej MQB o nazwie MQB-A0-IN. Prototyp ma 425,6 cm długości przy rozstawie osi 267,1 cm.



Źródłem mocy jest doładowany, benzynowy silnik 1.5 TSI generujący 150 KM. Jednostka napędowa współpracuje z siedmiostopniową, dwusprzęgłową przekładnią DSG, sterowanie nią odbywa się za pomocą technologii shift-by-wire. Oznacza to brak fizycznego połączenia między lewarkiem a skrzynią. Podobne rozwiązanie znajdziemy w najnowszej generacji Octavii.



We wnętrzu Skody Vision IN znajdziemy m.in. dotykowy ekran systemu infotainment o przekątnej 12,3 cala.



Samochód może być wyposażony we wszystkie współczesne systemy bezpieczeństwa i asystentów kierowcy. Czeski producent podkreśla również, że stylizacja nadwozia odwołuje się do hinduskiej tradycji.



Wersja produkcyjna Skody Vision IN pojawi się na początku 2021 roku.