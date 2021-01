Renault 5 Prototype - powrót kultowego modelu

Francuzi chcą sięgać do swojej historii oraz "interpretować na nowo dawne osiągnięcia". Wyrazem takiego podejścia ma być nowe 5 Prototype

Renault 5 Prototype to model, który ma stać się elektrykiem dla każdego. Jego stylistyka jest utrzymana w lekkiej, nieszablonowej konwencji, nawiązującej wprost do najbardziej popularnego modelu marki. Nowoczesne akcenty to przede wszystkim wybór materiałów wykończeniowych zainspirowanych światem elektroniki, mebli i sportu.



R5 to model, którego nie pomylimy z żadnym innym dzięki charakterystycznej linii nadwozia i płaszczyznom ozdobionym futurystycznymi elementami (światła, osłona chłodnicy). Elementom, które odwzorowują i są współczesną interpretacją oryginalnego designu, nadano ultranowoczesne funkcje: pod umieszczonymi na masce wlotami powietrza znajdziemy gniazdo do ładowania, tylne światła zostały zintegrowane z ruchomymi spojlerami, a lampy przeciwmgłowe wpasowane w zderzak mają także funkcję świateł do jazdy dziennej. Na bocznych skrzelach, kołach i umieszczonym z tyłu logo pojawia się także nawiązanie do znanego z kultowej wersji R5 emblematu "5".



Przód oraz materiałowy dach to z kolei nawiązanie do sztuki meblarskiej, są one kwintesencją francuskiego stylu. Po podświetleniu, umieszczone na przedniej masce i tylnej klapie logo sprawia, że samochód nagle "ożywa". Motyw francuskiej flagi na bocznych lusterkach podkreśla, że to samochód "zaprojektowany we Francji". We wnętrzu znajdziemy między innymi oświetlenie nastrojowe wkomponowane w prostokątne zagłówki "z epoki" oraz przezierny ekran na desce rozdzielczej.