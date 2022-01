Samochody są odpowiedzią Subaru na potrzeby motorsportu w zmieniającej się motoryzacyjnej rzeczywistości. Zwłaszcza przed STI E-RA postawiono wysoko poprzeczkę. Rozwijający 800 kW (1088 KM) pojazd ma w przyszłości pobić rekord Nuruburgringu dla samochodu elektrycznego, wykonując okrążenie w czasie poniżej 6 min i 40 sekund.

Zdjęcie Koncepcyjne Subaru STI E-RA

Wyposażony w cztery silniki elektryczne pojazd, przy rozwoju którego współpracowano z Yamahą, ma duże szanse, by stać się nowym rekordzistą.

Drugi z samochodów - Solterra STI - to wariacja na temat zaprezentowanego w zeszłym roku SUV-a. Pojazd odznacza się czerwonymi dodatkami w postaci dolnych listew. W stosunku do "cywilnego" modelu zyskał również przekonstruowne zderzaki i duży tylny spoiler.



Zdjęcie Koncepcyjne Subaru Solterra STI

O Subaru Solterra STi wiemy jedynie, że samochód wyposażony będzie w akumulator o pojemności 71,4 kWh. Producent nie podaje na razie daty wprowadzenia nowych aut do oferty. W przypadku STI E-RA można być pewnym, że nie trafi on do seryjnej produkcji.



Zdjęcie Subaru Solterra STI

Solterra zadebiutuje dopiero w połowie tego roku, przez co wersja STI może przejść jeszcze parę zmian, zanim osiągnie finalną formę.

