Pojazd został stworzony przy współpracy z japońskim studiem Polyphony Digital Inc. i trafi do najnowszej odsłony uznanej serii gier wyścigowych - Gran Turismo 7. Jest to pierwszy tego typu projekt w portfolio marki. Dzięki temu, że nie musi on spełniać praktycznych wymogów, projektanci mogli pozwolić sobie na popuszczenie wodzy fantazji.



Nadwozie samochodu stanowi kontynuację designu, który producent od lat wdraża do swojej modelowej gamy - jest szeroko i nisko. Przód można nazwać mianem minimalistycznego. Prostokątne reflektory i nisko osadzany wlot powietrza nie powalają wyglądem. Z tyłu Umieszczono duży dyfuzor oraz lampy tworzące jeden świetlny segment, tak jak ma to miejsce chociażby w modelu Taycan. Pomimo braku nadzwyczajnego polotu, całość wydaje się spójna i elegancka.

- Atrakcyjność Porsche wywodzi się między innymi z purystycznego języka designu. Jeśli chodzi o wiedzę inżynieryjną, zarówno my, jak i Porsche kierujemy się tymi samymi wartościami - na czele z perfekcjonizmem. Łączą nas pasja do wyścigów oraz przyszłościowe podejście do samochodów - powiedział Kazunori Yamauchi, prezes Polyphony Digital.

Jak można było się spodziewać, samochód pozbawiony jest tradycyjnych drzwi. W zamian zastosowano unoszony do góry szklany kokpit. We wnętrzu równie prosto, jednak ze smakiem - wszystko przywodzi na myśl bolid Formuły 1. Samochód skonstruowano nie tylko z myślą o wyścigach, ale także ideą dbania o środowisko

- Dużo czasu poświęciliśmy na rozważania dotyczące odpowiedniego materiału węglowo-tytanowego. Celem było zmniejszenie masy przy jednoczesnym zwiększeniu osiągów. Ponadto w perspektywicznych projektach liczą się aspekty zrównoważone. W nowym koncepcie użyliśmy na przykład wyłącznie całkowicie wegańskich materiałów - skomentował Markus Auerbach, szef projektowania wnętrz w Porsche.

Nie wiadomo jak i czym w wirtualnej rzeczywistości będzie napędzany pojazd. Samochód zadebiutuje wraz z siódmą odsłoną gry Gran Turismo 7, której premierę zaplanowano na 4 marca 2022 roku. Dostępna będzie na konsolę obecnej generacji (PS5) jak i poprzedniej (PS4).



