Należąca do chińskiego koncernu Geely marka Polestar, pokazała światu swoje najnowsze osiągniecie inżynieryjne. Polestar O2 to model, który ma w jasny sposób wskazywać na niewyczerpany potencjał nadchodzącej elektryfikacji, łącząc rasową konstrukcję roadstera z chowanym dachem, precyzyjny układ prowadzenia, wysokie osiągi i ekologiczną jazdę.

Jak na koncept przystało, samochód wyróżnia się niebanalną, a nawet nieco futurystyczną stylistyką. Sporym zaskoczeniem jest ilość miejsca w środku, która ma umożliwić komfortową podróż nawet czterem osobom. Producent zwraca także uwagę na liczne "ukryte" rozwiązania aerodynamiczne, które ułatwiają przepływ powietrza i zmniejszają jego turbulencje za samochodem. Ma to, rzecz jasna, przełożyć się na większą wydajność baterii oraz wyższe osiągi pojazdu. Niestety o szczegółowych danych technicznych, nie ma jeszcze mowy.

Polestar O2

We wnętrzu postawiono na daleko idącą ekologię. Większość miękkich elementów została wykonana z poddawanego recyklingowi poliestru. Największym zaskoczeniem jest jednak wyposażenie dodatkowe, które uwzględnia m.in. drona, zamontowanego za tylnymi siedzeniami. Wspomnianego bezzałogowca można aktywować w trakcie jazdy, by nagrać swoje zmagania na drodze. Robot ma podążać za samochodem w sposób w pełni automatyczny i "dotrzymywać mu kroku" nawet podczas podroży z prędkością dochodzącą do 90 km/h. Po zakończeniu filmowania, dron samodzielnie "zaparkuje" w samochodzie, a materiał będzie dostępny do bezpośredniej edycji na wyświetlaczu wewnątrz pojazdu.

Chociaż powyższy pomysł wydaje się niezmiernie ciekawy, raczej nie znajdzie zastosowania w samochodzie seryjnym. Na obecną chwilę nie wiadomo nawet, czy Polestar O2 kiedykolwiek przeistoczy się w pojazd produkcyjny. Producent zapewnia jednak, że są ku temu szanse.

