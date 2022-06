Oto nowe Porsche 963 – stworzone, aby wygrać Le Mans

Wiadomości Peugeot 9X8 coraz bliżej swego debiutu. Jego celem jest wygrana w Le Mans

Pięć lat minęło od kiedy niemiecki producent wycofał się z walki o mistrzostwo w serii długodystansowych wyścigów samochodowych. Na szczęście firma ze Stuttgartu nie złożyła całkowicie rękawic i zamierza powrócić do rywalizacji już w przyszłym roku. W osiągnieciu celu ma pomóc nowy prototypowy model Porsche 963, który został zaprezentowany w trakcie słynnego Festiwalu Prędkości w Goodwood.

Biało-czerwony pojazd bazuje na zmodyfikowanej platformie, pochodzącej bezpośrednio z hybrydowego modelu Porsche 919 Hybrid. Nowe rozwiązanie zostało zaprojektowane przy współpracy z firmą Multimatic, odpowiedzialną m.in. za rozwój drogowego i wyścigowego Forda GT.

Zdjęcie Porsche 963 / materiały prasowe

Kształt nowego samochodu został opracowany zgodnie z najnowszymi przepisami LMDh. Jest on zatem nieco mniejszy, ale też bardziej opływowy względem wspomnianego już 919. Kierowca nadal siedzi w zamkniętym kokpicie, z którego wystaje masywna centralna płetwa łącząca kokpit z tylnym spoilerem. Ma to zapewnić stabilność i docisk podczas pokonywania szybkich zakrętów. Co ciekawe, projektanci Porsche postarali się nawiązać wyścigowym modelem do dostępnego w sprzedaży 992, implementując charakterystyczny, podłużny pas diod LED z tyłu.

Sercem nowego supersamochodu jest podwójnie turbodoładowany, hybrydowy silnik V8 o pojemności 4,6-litra. Generuje on moc 671 KM.

Porsche 963 - pierwszy start już w przyszłym roku

Możliwości jednostki będzie można zobaczyć już na początku przyszłego roku, podczas 24-godzinnego wyścigu Daytona.

Na wiosnę Porsche 963 wystartuje w słynnym 24-godzinnym wyścigu Le Mans we Francji.

