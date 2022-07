Mini Cooper SE Convertible, czyli elektryk bez dachu. Ale nie biegnijcie jeszcze do salonu

Testy Mini Cooper SE - gdy emocje biorą górę nad rozsądkiem

Można powiedzieć, że Mini Cooper SE Convertible to coś pomiędzy samochodem koncepcyjnym, wersją produkcyjną i zapowiedzią przyszłości marki. Nie od dziś bowiem wiadomo, że marka Mini ma zamiar produkować tylko samochody elektryczne. Nie dziwi więc powstanie wersji z otwartym dachem i silnikiem elektrycznym. Jednak to nie wszystko.

Mini Cooper SE Convertible - pomost między generacjami

Testowana jest bowiem następna generacja Mini w wersji elektrycznej z zamkniętym nadwoziem. I z nieoficjalnych informacji wynika, że auto będzie się znacznie różniło od aktualnego modelu. Ma mieć większy rozstaw osi, przy jednoczesnym skróceniu nadwozia. Dlatego też zaprezentowany jedyny egzemplarz Mini Cooper SE Convertible na bazie aktualnej generacji możemy nazwać "pomostem" - technikę ma zbliżoną do nadchodzącej wersji, ale nadwozie tej wciąż aktualnej.

A co się tyczy techniki to w powstałym egzemplarzu elektrycznego kabrioletu zastosowano silnik o mocy 184 KM i generujący 270 Nm momentu obrotowego. Takie parametry sprawiają, że elektryczny kabriolet Mini osiąga 100 km/h w 7,7 sekundy. Dla porównania wersja z twardym dachem potrzebuje na to 7,3 sekundy.

Mini Cooper SE Convertible - elektryczna zabawka

Z nieoficjalnych informacji wynika, że nadchodząca generacja elektrycznego Mini ma być wyposażona w mocniejszą jednostkę napędową, generującą 200 KM. Jednak już dziś wiadomo, jaki zasięg oferuje jedyne na razie elektryczne Mini z otwieranym dachem. Według normy WLTP jest to 230 km. Nie mamy natomiast na razie żadnych informacji dotyczących maksymalnej mocy ładowania baterii.

Zdjęcie Mini Cooper SE Convertible / materiały prasowe

Mini nie straciło też na funkcjonalności, o ile w przypadku tak małego auta ma ona znaczenie. Bagażnik nadal ma tę samą pojemność, a więc 160 litrów. Dach składa się w 18 sekund i można go rozłożyć przy prędkości do 30 km/h. Elektryczne Mini poznamy po innym grillu, żółtych elementach na nadwoziu i we wnętrzu oraz innych felgach.

