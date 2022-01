Mercedes Vision EQXX – 1000 kilometrów zasięgu na jednym ładowaniu

Prototypy

Z Kołobrzegu do Przemyśla na jednym ładowaniu ? Niemiecki producent udowadnia, że to możliwe. Nowy koncept Mercedesa nazwany VISION EQXX to wizja samochodu elektrycznego, wspieranego energią słoneczną.

Zdjęcie Mercedes Vision EQXX /