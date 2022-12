Mercedes Concept EQT Marco Polo – kamper w skórze kombivana

Spis treści: 01 Mercedes Concept EQT Marco Polo to prawdziwy kamper

02 Mercedes EQT z modułem Marco Polo - coś więcej niż łóżko na kołach

03 Mercedes EQT czyli elektryczny kombivan

Mercedes Concept EQT Marco Polo to prawdziwy kamper

Kombivan to bardzo praktyczny rodzaj nadwozia, ale takie samochody dotąd uważane były za zbyt małe, aby myśleć o nich jako o kamperach. Dwuosobowe łóżko, wysuwane z bagażnika szuflady i jednopalnikowa kuchenka, to wszystko na co mogliśmy liczyć. Tymczasem Mercedes poszedł o wiele dalej

Concept EQT Marco Polo mieści niemal te same udogodnienia, co "duże" Marco Polo, czyli kamper bazujący na klasie V. Znajdziemy tu rozkładane łóżko o wymiarach 2x1,15 m, moduł z wbudowaną umywalką i 16-litrową lodówką, płytę indukcyjną, wyjmowaną kuchenkę gazową na naboje oraz rozkładany stolik z elektryczną regulacją wysokości.

Reklama

Zdjęcie Mercedes Concept EQT Marco Polo / materiały prasowe

Najciekawsze jest jednak na dachu - tak jak większe kampery, Concept EQT Marco Polo ma podnoszony "namiot" z dodatkowym łóżkiem. Jego wymiary to 1,97x0,97 m. Kiedy z niego nie korzystamy, możemy unieść je do góry, dzięki czemu możemy swobodnie się wyprostować w pojeździe.

Auto wyposażone jest też w markizę osłaniającą nas przed słońcem, kiedy siedzimy przez kamperem, szyby przyciemniane po naciśnięciu przycisku (nie ma więc potrzeby stosowania rolet), baterie słoneczne na dachu oraz dodatkowy akumulator, który można wyjąć i naładować z dowolnego gniazdka.

Mercedes Concept EQT Marco Polo 1 / 13 Mercedes Concept EQT Marco Polo Źródło: materiały prasowe udostępnij

Co istotne, wszystkie meble i akcesoria kampingowe, można łatwo wymontować z samochodu. Mercedes zapewnia, że wystarczy na to niecałe 5 minut. Dzięki temu EQT Marco Polo będzie można wykorzystywać na co dzień, jak zwykły samochód.

Mercedes EQT z modułem Marco Polo - coś więcej niż łóżko na kołach

Opisywany prototyp bazuje na długiej wersji EQT, natomiast dla posiadaczy krótkiej, Mercedes przygotował "moduł Marco Polo". Obejmuje on łóżko (2x1,15 metra) ze sprężynami talerzowymi i materacem o grubości 10 cm, ręcznie montowane zaciemnienie szyb oraz kratkę wentylacyjną z moskitierą. Jest to więc typowa sypialnia na kołach.

Zdjęcie Mercedes EQT z modułem Marco Polo / materiały prasowe

Opcjonalnie jednak dostępna jest zabudowa kuchenna, oparta na systemie szuflad. Znajdziemy tam zlewozmywak (zbiornik 12 l), 15-litrową lodówkę i kuchenkę na naboje gazowe. Oprócz tego wygospodarowano miejsce na sztućce, naczynia i żywność. Dostępne są też dwa krzesła oraz stół.

Mercedes EQT z modułem Marco Polo 1 / 15 Mercedes EQT z modułem Marco Polo Źródło: materiały prasowe udostępnij

Mercedes EQT czyli elektryczny kombivan

EQT to elektryczna generacja klasy T, korzystająca z silnika o mocy 122 KM, zasilanego energią z baterii o pojemności 45 kWh (netto). Auto na jednym ładowaniu przejedzie do 282 km.

***