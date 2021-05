Mercedes Concept EQT - elektryk nie tylko użytkowy

Dzięki Concept EQT można przekonać się jaka będzie klasa T i jej wariant, czyli pierwszy pojazd premium w segmencie małych vanów. Ten bardzo już zbliżony do wersji seryjnej pojazd koncepcyjny łączy w sobie dużą i wielofunkcyjną przestrzeń dla maksymalnie siedmiu pasażerów oraz obszerny bagażnik.

Zdjęcie Mercedes Concept EQT /

Koncepcyjny EQT zwraca uwagę dużym, "diamentowym" grillem raz bardzo smukłymi reflektorami. Charakterystyczne są też tylne pionowe reflektory, połączone listwą świetlną. Auto porusza się na dużych, 21-calowych felgach.



W środku Concept EQT charakteryzuje się kontrastem czerni i bieli. Siedzenia są pokryte białą skórą nappa; aplikacje z plecionej skóry na środkowej części siedzenia są wykonane ze skóry pochodzącej z recyklingu. Sama deska rozdzielcza ma dość "użytkowy" projekt, co widać choćby w prostokątnym, wystającym ekranie i innych prostych kształtach. Z drugiej strony mamy tu okrągłe wloty powietrza w błyszczącej czerni, ocynkowane elementy ozdobne oraz wielofunkcyjną kierownicę z touchpademi.

Sam system multimedialny ma takie oprogramowanie jak modele stricte osobowe. Można go obsługiwać za pomocą centralnego wyświetlacza z funkcją dotykową, przycisków dotykowych na kierownicy oraz, opcjonalnie, asystenta głosowego "Hej Mercedes". Jego zdolność uczenia się dzięki sztucznej inteligencji pozwala przewidzieć, co kierowca chciałby zrobić dalej. Na przykład, jeśli ktoś regularnie dzwoni do określonej osoby w piątki w drodze do domu, system zasugeruje jej numer telefonu na wyświetlaczu w tym dniu tygodnia. Inne zalety MBUX w połączeniu z Mercedes me connect obejmują bieżące informacje o ruchu drogowym i aktualizacje online.

Zdjęcie Mercedes Concept EQT /

Concept EQT (długość / szerokość / wysokość: 4945/1863/1826 milimetrów) jest wyposażony w przesuwne drzwi po obu stronach kabiny z wyjątkowo dużym wejściem, dzięki czemu można bez problemu dostać się do obu pełnowymiarowych pojedynczych foteli w trzecim rzędzie. W drugim rzędzie siedzeń można zamontować trzy foteliki dziecięce obok siebie. Panoramiczny dach ozdobiony naniesionymi laserem trójramiennymi gwiazdami wypełnia wnętrze światłem. Stromo zakończony tył z wygodną, pionową klapą i oknem zapewnia wyjątkowo przestronną przestrzeń ładunkową. Jeśli potrzeba więcej miejsca, siedzenia trzeciego rzędu można całkowicie złożyć lub wyjąć, pozostawiając wystarczającą ilość miejsca na wózek dziecięcy, transporter dla psa lub sprzęt rekreacyjny.

Pojazd koncepcyjny łączy przestronność i wiele rozwiązań dla rodzin oraz fanów outdooru przewożących dużą ilość bagażu lub sprzętu sportowego z dość zaskakującym dodatkiem - elektrycznym longboardem zintegrowanym z przestrzenią ładunkową. Sprzęt przechowywany jest w umieszczonej pod podłogą części bagażowej komorze, przykrytej pokrywą z pleksi w ramie aluminiowej, która zamyka się równo z podłogą. Sam elektryczny longboard jest również wykonany z aluminium i ma emblemat gwiazdy.

Nowa Klasa T, która zostanie wprowadzona na rynek w 2022 r., uzupełnia portfolio Mercedes-Benz Vans w segmencie małych samochodów dostawczych wraz z przeznaczonym dla klientów biznesowych Citanem, który swoją premierę będzie miał w tym roku, razem z elektrycznym wariantem. Elektryczna wersja Klasy T, pojazdu dla klientów prywatnych, pojawi się w późniejszym terminie.

