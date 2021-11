Pierwszym z nich jest kolejnym wcieleniem oferowanego aktualnie na wyłączność chińskiego runku modelu. Karoseria samochodu stała się bardzo opływowa, a z przodu zawitał pokaźnych rozmiarów grill. Design przypomina nieco ten znany z pojazdów Toyoty.



W środku, jak przystało na pojazd koncepcyjny, zastosowano cztery pojedyncze fotele, które dodatkowo mogą być odwracane. Wnętrze jest obszerne, a dzięki wąskim słupkom i przeszklonemu, panoramicznemu dachowi do środka dostaje się dużo światła, które potęguje wrażenie przestronności. Przed kierowcą umieszczono 30 calowy ekran. Będzie on spełniał zarówno funkcję wirtualnych zegarów jak również wyświetlacza odpowiadającego za system infotainment.

Pojazd ma zostać wyposażony w system V2X. Będzie on dawał kierowcy możliwość włączenia trybu autopilota, który w pełni autonomicznie sterować będzie samochodem.



Smart Pod to z kolei wariacja na temat samochodów autonomicznych. Ideą jaka przyświecała projektantom pojazdu, był luksus oraz wygoda podróżowania. Karoseria samochodu nie zachwyca i jej prostotę posunięto do maksimum. Nie nadwozie jest jednak kwintesencją pojazdu. Swoje prawdziwe oblicze skrywa we wnętrzu.



Zamiast tradycyjnego układu dwóch rzędów siedzeń, w środku zamontowano jedynie dwa fotele, umieszczone w tylnej części. Przestrzeń z przodu została wykorzystana na pewnego rodzaju miękko wykończoną półkę, która może być zmieniona w dodatkowy rząd siedzeń dzięki wyciąganemu oparciu. Dodatkowo skrywa ona aż 50 calowy ledowy wyświetlacz. Współpracować ma on z systemem urządzeń pokładowych, który sterowany będzie za pomocą sztucznej inteligencji. Będzie się ona dostosowywać do warunków panujących wokół samochodu dzięki licznym czujnikom i sensorom. System jednocześnie będzie dopasowywać się do poleceń pasażerów.



Wszystko to sterowane będzie głosowo, a także za pomocą technologii śledzącej wzrok. Dodatkowo pojazd będzie miał możliwość połączenia się z innymi urządzeniami mobilnymi, które mogą również posłużyć do obsługi systemów samochodu.



Producent nie zdradził szczegółów dotyczących napędu obu koncepcyjnych pojazdów. Spodziewać się jednak można silników elektrycznych.



W przypadku flagowego GL8 można mówić o pewnym rozwinięciu dobrze znanej formy. Samochód jest jedynie zapowiedzią przyszłego designu, jaki stosować będzie marka. Smart Pod jest całkowitym eksperymentem i prawdopodobnie nie wejdzie do produkcji przez najbliższe kilkanaście lat. Głównym aspektem stojącym na przeszkodzie są systemy odpowiadające za autonomiczną jazdę. Wydają się być one jeszcze bardzo niedopracowane - tak jak ma to miejsce w przypadku testowej wersji autopilota Tesli.

