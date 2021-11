Wygląd Hyundaia Seven nie jest zaskoczeniem i to nie tylko dlatego, że już wcześniej producent zdradził wygląd niektórych jego detali. Koreańczycy kontynuują stylistykę skupiającą się na czystych formach, urozmaiconą "pikselowymi" światłami zarówno z przodu jak i z tyłu. Auto jest naprawdę duże i choć Hyundai nie podał jego całkowitej długości, to wrażenie robi sam rozstaw osi, wynoszący aż 3200 mm.

Zapowiada to oczywiście bardzo przestronne wnętrze i tak też jest w rzeczywistości. Wrażenie przestrzeni dodatkowo potęguje zupełnie płaska podłoga (zaleta napędu elektrycznego) oraz brak słupka B - tylne drzwi otwierają się "pod wiatr", dzięki czemu wchodzenie do środka jest niezwykle łatwe.



Zaskakujące jest rozplanowanie przestrzeni, którego inspiracją był bez wątpienia salon. Mamy do dyspozycji dwa obszerne fotele oraz narożnik, biegnący wzdłuż lewego boku auta i kończący się w miejscu, w którym spodziewalibyśmy się bagażnika. Samochód wyposażono też w uniwersalną konsolę, specjalnie zaprojektowane sprzęty jak z domowego AGD oraz wielofunkcyjny graficzny interfejs systemu Smart Hub. Na pokładzie jest też minilodówka oraz specjalne schowki na buty, które odświeżają obuwie pasażerów. Dach panoramiczny wyposażony jest w ekran, który nie tylko wyświetla różne treści, ale także "zmienia ogólną atmosferę wnętrza".

Hyundai zastosował biofarbę na zewnętrznej części modelu Seven, a całe wnętrze wykonano z materiałów pochodzących z recyklingu i materiałów odnawialnych. Gips mineralny, bambusowe listwy i dywan, biożywica i farba do wnętrz są oparte na odnawialnych źródłach, które mogą zmniejszyć zanieczyszczenie w procesie produkcyjnym. Szerokie zastosowanie miedzi i higienicznie obrobionej tkaniny z funkcjami antybakteryjnymi zapewnia, że wszystkie powierzchnie wewnątrz pozostają czyste przez cały czas.

Funkcja Hygiene Airflow System czerpie inspirację z wyrafinowanego zarządzania przepływem powietrza w samolotach pasażerskich. W trybie pionowym powietrze jest pobierane przez wbudowane wloty powietrza w relingach dachowych, z których przepływa od góry do dołu, a następnie jest wyprowadzane przez zewnętrzny wlot powietrza za tylnymi kołami. W trybie poziomym powietrze przepływa z deski rozdzielczej do tylnych nawiewów.

Co najważniejsze, system ten może aktywować się niezależnie od tego, czy pojazd jest w ruchu, czy też nie, aby zmniejszyć zanieczyszczenie krzyżowe wśród pasażerów i izolować przepływ powietrza między pasażerami z przodu i z tyłu. Sterylizacja powietrza techniką UVC uruchamia się po opuszczeniu pojazdu przez pasażerów. Wysuwają się drążki sterujące, szuflada w pierwszym rzędzie i głośniki. Zintegrowane odkażające lampy UVC pomagają oczyścić wnętrze z bakterii i wirusów. Ponadto dezynfekowane są też schowki na rzeczy osobiste w kanapie i w konsoli Smart Hub.

Hyundai nie podał żadnych danych technicznych modelu Seven. Wiadomo jedynie, że jego bateria pozwala na przejechanie ponad 480 km na jednym ładowaniu, a korzystając z ładowarki o mocy 350 kW, można naładować akumulator od 10 do 80 procent w 20 minut.