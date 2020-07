Audi Q4 Sportback e-tron już w 2021 roku

Z perspektywy technicznej są bliźniętami. Jeśli jednak spojrzymy na ich kształty, każdy z nich ma pewne charakterystyczne i niepowtarzalne cechy. Audi Q4 e-tron concept było na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Genewie w roku 2019 zapowiedzią pierwszego kompaktowego elektrycznego SUV-a marki Audi. Model Q4 Sportback e-tron concept to SUV coupé - drugi model tej linii produktowej, który do seryjnej produkcji wejdzie w 2021 roku.

Zdjęcie Audi Q4 Sportback e-tron concept / Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Audi Q4 Sportback e-tron concept (1)

Potencjalni nabywcy Q4 mają zatem prawie rok na podjęcie decyzji, na jaką wersję się zdecydują - na wszechstronność i wytrzymałość klasycznego SUV-a, czy na dynamiczną elegancję jego wariantu coupé. Wymiary obu wersji Q4 e-tron są prawie identyczne: Sportback jest o jeden centymetr dłuższy: ma 4,60 m, i o jeden centymetr niższy: jego wysokość to 1,60 m. Z kolei szerokość 1,90 m i rozstaw osi 2,77 m, są dla obu modeli takie same.

Zdjęcie Audi Q4 Sportback e-tron concept /

Oba samochody koncepcyjne posiadają również te same rozwiązania techniczne jeśli chodzi o napęd. Dwa silniki elektryczne generują w obu koncepcyjnych modelach moc systemową 225 kW. Co typowe dla Audi, moc przekazywana jest na drogę za pośrednictwem napędu na cztery koła quattro. Dzięki doskonałej przyczepności, obie wersje modelu Q4 rozpędzają się od 0 do 100 km/h w niespełna 6,3 sekundy. Najwyższą prędkość ograniczono elektronicznie do 180 km/h.

Zdjęcie Audi Q4 Sportback e-tron concept /

Dużych rozmiarów bateria zajmuje prawie całą powierzchnię podłogi między osiami. Bateria ma pojemność 82 kilowatogodzin. Zasięg ponad 450 km - według WLTP - to nowy standard w tej klasie pojazdów. Natomiast wersje z napędem na tylną oś, według standardu WLTP mają zasięg aż 500 km. Technicznie, rodzina modeli Q4 e-tron osadzona jest na modułowej płycie dla pojazdów z napędem elektrycznym (MEB), którą koncern Volkswagen w przyszłości stosował będzie w wielu samochodach elektrycznych klasy kompaktowej i średniej. Audi Q4 Sportback e-tron concept to siódmy z kolei elektryczny pojazd Audi, który wejdzie do produkcji seryjnej. Jego produkcyjna wersja zostanie zaprezentowana w roku 2021.

Kuszący wygląd zewnętrzny

Sylwetka modelu Sportback delikatnym, a jednocześnie dynamicznym łukiem opada ku tyłowi. Linia dachu przechodzi w pochylone słupki D i kończy się spoilerem umieszczonym na wysokości dolnej krawędzi okna. Dzięki temu, Audi Q4 e-tron Sportback wydaje się być znacznie bardziej wysmukłe niż jego siostrzany model Q4 e-tron concept.

Zdjęcie Audi Q4 Sportback e-tron concept /

Z tyłu Audi Q4 Sportback e-tron concept uwagę przykuwa szerokie, diodowe pasmo łączące oba tylne światła. To element nawiązujący do Audi Q4 e-tron concept. Pokrewieństwo w obrębie rodziny e-tron jest tu bardzo dobrze widoczne, a podobieństwo do e-tron Sportback* również rzuca się w oczy. Podobne pokrewieństwo stylistyczne widzimy też we wnętrzach świateł, gdzie strzałka utworzona przez segmenty diod jest odzwierciedleniem motywu, który można zobaczyć u większego brata. Wspólnym elementem obu wersji Q4 jest efektowne połączenie dyfuzora i zderzaka, z podłużnymi przetłoczeniami i z podświetlanym logo e-tron pośrodku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Audi Q4 Sportback e-tron concept (2)

Gdy spojrzeć na auto z przodu, osłona chłodnicy Singleframe z umieszczonym na niej logo marki - czterema pierścieniami, bez wątpienia wskazuje, że Q4 Sportback e-tron concept to prawdziwe Audi. A już chwilę potem możne je zidentyfikować jako Audi z napędem elektrycznym. Podobnie jak w przypadku pierwszego Audi z napędem elektrycznym, czyli modelu e-tron, również nowy pojazd koncepcyjny charakteryzuje się zamiast tradycyjnego grilla osłony chłodnicy uporządkowaną, zamkniętą powierzchnią w szerokiej, prawie pionowej ośmiokątnej ramie.

Charakterystyczne dla marki Audi są również wyraziście przetłoczone błotniki wszystkich czterech kół - to klasyczny element języka stylistycznego Audi od czasów legendarnego pra-quattro z 1980 roku. Elementy poszerzające sylwetki Q4 e-tron concept i Q4 Sportback concept mają zdecydowanie organiczny charakter i płynną formę, nadając tym samym bokom obu modeli charakterystycznej nuty. Zaakcentowanie przestrzeni między osiami gdzie umieszczono baterię, czyli źródło mocy tego SUV-a, jest cechą typową dla modelu e-tron. Duże, 22-calowe koła nie pozostawiają wątpliwości co do potencjału najnowszego członka rodziny Audi.

Q4 Sportback e-tron concept jest polakierowane na nowy kolor: szary Kinetic - jasną barwę z efektem metalicznym i perłowym, który w zależności od padającego światła przechodzi wyraźnie w zielonkawy odcień. Dolne partie karoserii są natomiast kontrastowe - lakierowane w kolorze ciemnoszarym. Ten podział na segmenty podkreśla szerokość i poziomą orientację architektury pojazdu.

Poczucie przestronności - wnętrze

Wymiary Audi Q4 Sportback e-tron concept predestynują go do uplasowania się wśród największych pojazdów klasy kompaktowej. Dzięki rozstawowi osi rzędu 2,77 m, wnętrze jest spore i stawia go co najmniej o jedną klasę wyżej. A ponieważ miejsca nie zabiera tu tunel środkowy, Q4 Sportback e-tron concept oferuje niewyobrażalny wprost poziom komfortu we wnętrzu, zwłaszcza pod względem miejsca na nogi z przodu i z tyłu.

Zdjęcie Audi Q4 Sportback e-tron concept /

Poczucie dużej przestronności podkreśla kolorystyka. Jasne, ciepłe tony dominują w górnej części kabiny, a w strefie podłogi kontrastuje z nimi ciemna wykładzina. Podsufitka, słupki, część obić drzwi oraz deska rozdzielcza, są pokryte białymi i beżowymi tkaninami z mikrofibry. W Audi Q4 i Q4 Sportback zrównoważony rozwój jest priorytetem nie tylko w zakresie napędu elektrycznego: dla przykładu wykładzinę wykonano z materiałów pozyskiwanych z recyklingu. Zamiast chromowanych, metalowych, ozdobnych ram, są tu powierzchnie pokryte kilkoma warstwami wysokiej jakości lakierów. Lakierowane, szronione powierzchnie z pleksiglasu na zdobieniach, dają intensywny efekt głębi. Cztery fotele ze zintegrowanymi zagłówkami są obite przyjemną w dotyku tkaniną Alcantara, wyglądającą, jakby była tkana ręcznie. Tapicerkę zdobią grube, podwójne przeszycia.

Wyświetlacz cyfrowego kokpitu Audi virtual cockpit znajduje się tuż za kierownicą. Na jego ekranie wyświetlane są najważniejsze informacje - prędkość, poziom naładowania i dane nawigacji. Nowością jest wielkoformatowy wyświetlacz danych na szybie head-up display z funkcją rozszerzonej rzeczywistości. W tej formie wyświetla on najważniejsze informacje w postaci grafik, np. strzałek pokazujących kierunek skrętu, ukazujących się jakby bezpośrednio na nawierzchni drogi przed nami.

Panele sterowania, zaprojektowane jako pola dotykowe na ramionach kierownicy, mogą być wykorzystywane do wyboru często używanych funkcji. Na środku, nad konsolą środkową, znajduje się 12,3-calowy ekran dotykowy, za pomocą którego wyświetlane i obsługiwane są funkcje infotainment oraz funkcje pojazdu. Dla ułatwienia obsługi, ekran jest zwrócony delikatnie ku kierowcy. Pod nim znajduje się panel przycisków do sterowania klimatyzacją.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Audi Q4 Sportback e-tron concept (3)

Ponieważ nie ma już potrzeby umieszczania na konsoli środkowej elementów obsługi auta, takich jak dźwignia zmiany biegów czy przycisk hamulca ręcznego, została ona zaprojektowana jako obszerny schowek, w którym znajduje się pole indukcyjne do ładowania telefonu komórkowego. Pozioma powierzchnia, w którą wbudowany jest przycisk wyboru trybu jazdy, służy również jako osłona przedniej części konsoli. Oprócz konwencjonalnego, dolnego schowka w drzwiach, w specjalnie ukształtowanej górnej ich części stworzono łatwo dostępne miejsce na butelkę. Wydajne: napęd i zawieszenie Modułowa płyta podłogowa dla pojazdów napędzanych elektrycznie (MEB) pozwala na zastosowanie różnych wariantów napędu i mocy. W Audi Q4 Sportback e-tron concept zamontowano najbardziej wydajną wersję napędu elektrycznego. Silniki elektryczne są tu dwa, każdy napędza koła tylko jednej osi - Q4 Sportback to zatem prawdziwe quattro. Między osiami nie ma mechanicznego połączenia. Optymalną koordynację rozkładu momentów obrotowych, w ułamkach sekundy zapewnia tu elektroniczny system sterowania. Dzięki temu, elektryczny SUV coupé oferuje optymalną przyczepność we wszystkich warunkach pogodowych i na każdym podłożu.

By osiągnąć maksimum wydajności, Audi Q4 Sportback e-tron concept w większości przypadków wykorzystuje głównie tylny synchroniczny silnik elektryczny. Moment obrotowy ze względu na wydajność kierowany jest głównie na tylną oś.

Jeśli kierowca zażąda więcej mocy niż może wygenerować silnik elektryczny tylnej osi, to elektryczny napęd na cztery koła, z pomocą silnika asynchronicznego na przedniej osi, przeniesie odpowiedni moment właśnie na nią. Może to również nastąpić z wyprzedzeniem, zanim jeszcze na śliskiej nawierzchni, czy podczas pokonywania zakrętów, nastąpi poślizg albo samochód stanie się podsterowny lub nadsterowny.

Tylny silnik elektryczny generuje moc 150 kW i moment obrotowy 310 Nm. Silnik przedni przekazuje na przednie koła moc do 75 kW i moment obrotowy 150 Nm. Moc systemowa wynosi tu 225 kW. Zamontowana w podłodze pojazdu bateria magazynuje 82 kWh - umożliwiając tym samym przejechanie na jednym ładowaniu ponad 450 km (według standardu WLTP). Baterię można ładować z mocą max. 125 kW. Przy tej mocy, ładowanie do 80 procent pojemności baterii trwa zaledwie nieco ponad 30 minut.

Receptą na duży zasięg jest jednak nie tylko montowana tu bateria. Audi Q4 Sportback e-tron concept, podobnie jak Q4 e-tron concept jest mistrzem wydajności. Wpływa na to m.in. niski współczynnik oporu powietrza, którego wartość wynosi 0,26, czyli o 0,01 mniej niż w przypadku SUV-a Q4 e-tron. Również dzięki pomysłowej strategii rekuperacji, rodzina elektrycznych kompaktów nie pozostawia pola dla dalszego optymalizowania ich zasięgu. Do osiągnięcia dużego zasięgu przyczynia się też kompleksowe zarządzanie temperaturą napędu

i akumulatora z pompą ciepła.

Sportowe i precyzyjne prowadzenie

Kluczowym czynnikiem sportowego charakteru i doskonałej dynamiki poprzecznej pojazdu jest niska i centralna pozycja montażowa podzespołów napędu. Układ akumulatorów wysokiego napięcia jest optymalnie dopasowany do wymiarów Audi Q4 Sportback i w postaci płaskiego, szerokiego bloku zamontowany jest pod przedziałem pasażerskim. Masa systemu akumulatorów wynosi 510 kg - tym samym środek ciężkości Audi Q4 Sportback e-tron concept znajduje się na podobnym poziomie jak w limuzynach z konwencjonalnym napędem.

Rozkład obciążeń między osiami jest doskonale zbalansowany i wynosi niemal 50:50. Przednie zawieszenie w modelu Q4 Sportback e-tron concept to kolumny McPhersona z adaptacyjnymi amortyzatorami. Z tyłu zastosowano zawieszenie wielowahaczowe z oddzielnie umieszczonymi sprężynami i również z adaptacyjnymi amortyzatorami.

Baza: modułowa płyta podłogowa dla pojazdów z napędem elektrycznym MEB

MLB - modułowa płyta podłogowa dla pojazdów z silnikiem montowanym wzdłużnie, czy MQB - modułowa płyta podłogowa dla pojazdów z silnikiem montowanym poprzecznie: te bazowe płyty są synonimami wielkiego sukcesu marki Audi i całej Grupy Volkswagen we wszystkich segmentach pojazdów. Dotychczas płyty projektowano przede wszystkim z myślą o silnikach spalinowych. Modułową płytę podłogową MEB zaprojektowano wyłącznie do zastosowania w samochodach z napędem elektrycznym. Osie, napędy, rozstawy osi oraz współpracę wszystkich podzespołów, dostosowano tu wyłącznie do potrzeb mobilności elektrycznej.

W ten sposób zoptymalizowano rozmieszczenie wielkogabarytowych akumulatorów i ich geometrię, bez konieczności ustępstw wobec innych koncepcji napędu, które zawsze muszą być uwzględniane w MLB i MQB.

Jednocześnie MEB otwiera ogromny potencjał dla synergii wewnątrz Grupy. Platforma ta jest bazą przede wszystkim dla masowo produkowanych samochodów elektrycznych z segmentu A. Pozwala ona na wspólne opracowywanie najlepszych dostępnych rozwiązań technicznych dla różnych marek i stosowanie ich w wielu różnych samochodach elektrycznych. W ten sposób MEB przyczynia się do popularyzacji mobilności elektrycznej nawet w szczególnie wrażliwym cenowo segmencie aut kompaktowych.

Elektryczna ofensywa: Ponad 20 modeli z napędem czysto elektrycznym do 2025 roku



Marka z czterema pierścieniami w logo rozpoczęła elektryczną ofensywę we wrześniu 2018 roku światową premierą w pełni elektrycznego SUV-a Audi e-tron*. Do 2025 roku Audi będzie oferować na najważniejszych rynkach świata ponad 20 modeli samochodów z napędem wyłącznie elektrycznym, a modele zelektryfikowane będą stanowić blisko 40 procent sprzedaży. SUV-y z tego portfolio to m. in. e-tron* i e-tron Sportback*. Ponadto dostępna będzie cała gama modeli z klasyczna formą karoserii, takich jak Avant i Sportback. Oferta obejmie wszystkie istotne segmenty rynkowe, począwszy od klasy kompaktowej, aż po klasę luksusową.