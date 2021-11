Renault 4 to jeden z najważniejszych samochodów w historii francuskiej marki. Ten prosty i tani pojazd debiutował równe 60 lat temu i w produkcji przetrwał ponad 30 lat, do 1992 roku. Na rynki przeszło 100 krajów trafiło przez ten czas ponad 8 milionów samochodów.

AIR4 to konstrukcja powstała przy współpracy Renault i agencji projektowej skupiającej się na nowych metodach mobilności o nazwie TheArsenale. W efekcie powstał quadrocopter, coś w rodzaju drona, unoszącego nadwozie pojazdu zbliżonego do Renault 4, oczywiście w nowoczesnej interpretacji.



Wśród nowego wyposażenia nie mogło zabraknąć oświetlenia typu LED, natomiast nadwozie wykonano z włókna węglowego, dzięki czemu jest ono lekkie. Nadwozie pozbawiono m.in. drzwi, by zająć miejsce na pokładzie należy podnieść je od tyłu. W kabinie zmieszczą się tylko dwie osoby.

AIR4

Renault obiecuje, że AIR4 potrafi latać. Podano nawet jego osiągi. Cztery elektryczne silniki, identycznie, jak w dronach, napędzają cztery dwułopatowe wirniki. AIR4 może lecieć z prędkością do 94 km/h, a także wznosić się pod kątem do 70 stopni na wysokość maksymalnie 700 metrów. Cztery wirniki generują maksymalnie 380 kg ciągu.



Energie elektryczna pochodzi z baterii litowo-polimerowych o całkowitej pojemności 90 Ah. Producent nie pochwalił się, jaka jest długotrwałość lotu, ale zapewne można ją liczyć w minutach i to raczej kilku niż kilkunastu.



Oczywiście nie ma planów wdrożenia AIR do produkcji. Natomiast jest bardzo prawdopodobne, że już w przyszłym roku zaprezentowanie zostanie nowe Renault 4. Auto, które stylistycznie będzie nawiązywać do słynnego przodka, otrzyma oczywiście napęd elektryczny.