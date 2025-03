W wyniku tej symbiozy na rynku europejskim pojawią się dwa nowe elektryczne pojazdy użytkowe marki Iveco o DMC od 2,8 do 4,25 tony, które produkowane będą przez Stellantis Pro One. Póki co zaplanowano produkcję na 10 lat.

Do produkcji większego modelu dostawczego również wykorzystana zostanie baza dobrze znanych dostawczaków z rodziny Stellantis. Większy pojazd użytkowy z DMC wynoszącym od 3,5 do 4,25 tony będzie powstawał w polskich zakładach w Gliwicach oraz we włoskiej Attesie. Mowa o typoszeregu X250, który pojawił się na rynku w 2006 r., a obecnie jest bazą do produkcji Fiata Ducati, Opla Movano, Toyoty Proace Max czy Peogeota Boxera. Konstrukcja z napędem elektrycznym posiada baterię o pojemności 110 kWh oraz silnik generujący moc 270 KM.