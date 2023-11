Volvo EM90 to luksusowy bliźniak Zeekr 009. W tym aucie wszystko jest potężne

Spis treści: 01 Volvo EM90 to luksusowy minivan

02 Potężny wymiary, potężna bateria

03 Samochód przewiezie sześć osób. Dwie będą miały szczególnie wygodnie

Europejczycy odwrócili się od minivanów, zamiast nich wybierając SUV-y i crossovery. Do zmieniającego się rynku dostosowali się producenci, którzy zaczęli wycofywać tego typu pojazdy z oferty.

Jednak świat to nie tylko Stary Kontynent, a zarówno w USA, jak i w Chinach minivany to wciąż znacząca część rynku. To właśnie dlatego powstało Volvo EM90.

Zdjęcie Volvo EM90 / materiały prasowe

Samochód ten to pojazd oparty na modelu 009, również należącej do koncernu Geely chińskiej marki Zeekr. Oczywiście EM90 ma być pojazdem klasy premium, jak zapewnia producent, wygodnym, obszernym i zapewniającym "domową" atmosferę i pozycjonowanym powyżej Zeekr 009.

Jednak Zeekr 009 i Volvo EM90 dzielą nie tylko płytę podłogową i układ napędowy. Uważny obserwator dostrzeże również, że są zbliżone stylizacyjnie, co widać szczególnie z profilu - identyczna jest linia szyb czy kształt słupków. Natomiast oba modele różnią się tam, gdzie modyfikacje wprowadzić najłatwiej, a więc w przedniej i tylnej części nadwozia.

Volvo EM90 to duży samochód, ma 5,21 m długości, 2,02 m szerokości i 1,86 m wysokości. Między osiami zamontowano potężny akumulator o pojemności 116 kWh, który zasila silnik elektryczny o mocy 272 KM. Volvo podaje, że zasięg EM90 wynosi 738 km, przy czym zostało to obliczone wg chińskiej normy CLTC, mniej restrykcyjnej niż i tak zawyżająca zasięgi europejska norma WLTP. Ładowanie akumulatora, przy wykorzystaniu ładowarki prądu stałego o dużej mocy, w zakresie od 20 do 80 proc. ma trwać tylko pół godziny.

Volvo EM90 1 / 12 Volvo EM90 Źródło: materiały prasowe

Za sprawą dużego akumulatora masa samochodu wynosi aż 2,5 tony. Mimo tego Volvo EM90 może rozpędzić się do 100 km/h w 8,3 s. Co ciekawe Zeekr jest dostępny również w wersji dwusilnikowej, o mocy 544 KM i z baterią 140 kWh. Volvo na razie milczy o takiej wersji.

Kabina EM90 ma być luksusowa. Kierowca będzie wspomagany przez szerego systemów bezpieczeństwa opartych o kamery, lidary i radary, o komfort jazdy zadba pneumatyczne zawieszenie. We wnętrzu znajdziemy system audio wysokiej klasy i materiały premium. EM90 jest pojazdem sześciomiejscowym, przy czym w najbardziej komfortowych warunkach podróżują pasażerowie drugiego rzędu, w którym znajdują się fotele "kapitańskie", wszechstronnie regulowane i rozkładane oraz wyposażone w podnóżki.

Zdjęcie Volvo EM90 / materiały prasowe

System infotainment EM90 oparty jest o olbrzymi ekran, wielkości 15,4 cala. Jeszcze większy, bo 15,6-calowy, ekran znajduje się pod sufitem, jest rozkładany i przeznaczony jest dla pasażerów siedzących w drugim rzędzie.

EM90 to kolejny elektryczny model Volvo, po pokazanym niedawno EX30. Szwedzka marka już od 2030 roku zamierza nie mieć w swojej ofercie samochodów spalinowych.