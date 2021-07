Volkswagen Polo GTI po liftingu

Samochód otrzymał zmienioną stylizację, nowe wyposażenie w zakresie systemów bezpieczeństwa oraz odrobinę większą moc.

Polo GTI po liftingu jest standardowo wyposażone w nowe matrycowe reflektory LED IQ.Light oraz w podświetlany pas na osłonie chłodnicy, który jest charakterystycznym uzupełnieniem świateł do jazdy dziennej. W ten sposób nawiązuje do designu modeli z rodziny ID. oraz nowej generacji popularnych modeli, jak Golf, Arteon i Tiguan, które również są wyposażone w ten efektowny detal (opcjonalnie lub seryjnie, w zależności od wyposażenia).



Na nowo zaprojektowane tylne światła LED to najbardziej rzucający się w oczy detal stylistyczny tylnej części Polo GTI. Rozciągają się one daleko w kierunku środka pokrywy bagażnika i są wyposażone w światło hamowania o specyficznej grafice oraz w zintegrowany dynamiczny kierunkowskaz.

Charakterystyczne dla GTI nowe zderzaki poszerzają optycznie Polo. System adaptacyjnego oświetlenia z przodu (AFS) jest zintegrowany po bokach zderzaka i jest sterowany za pomocą głównych reflektorów. Technologia umożliwia ciągłą jazdę z włączonymi światłami drogowymi, bez oślepiania innych użytkowników drogi.

Charakterystycznymi detalami stylistycznymi GTI z przodu pozostają czerwone logo GTI na osłonie chłodnicy, kratka wlotu powietrza z otworami o strukturze plastra miodu oraz czerwona listwa ozdobna wzdłuż pasa świateł do jazdy dziennej. Z prawej i lewej strony zachodzi ona na matrycowe reflektory.

IQ.Drive Travel Assist, zastosowany po raz pierwszy w Polo GTI, umożliwia półautomatyczną jazdę. System może przejąć kierowanie, hamowanie i przyspieszanie od 0 km/h aż do granicy kontroli systemu Travel Assist przy 210 km/h. Do działania IQ.Drive Travel Assist wykorzystuje znane systemy, takie jak aktywny tempomat (ACC) oraz Lane Assist, który należy do wyposażenia standardowego. Kierowca może aktywować system za pomocą przycisku Travel Assist umieszczonego na wielofunkcyjnej, sportowej i obszytej skórą kierownicy. Podczas korzystania z systemu kierowca musi trzymać ręce na kierownicy, co oznacza, że kierowca jest zawsze odpowiedzialny za samochód.



Wiele nowych systemów multimedialnych najnowszej generacji (MIB3.1), które są połączone z różnymi usługami online, zapewnia łączność ze światem zewnętrznym. Podobnie jak w Polo, wskaźniki i ekran systemu multimedialnego znajdują się na jednej wysokości. Digital Cockpit Pro ma większą gęstość pikseli, lepszy współczynnik kontrastu i intensywne kolory, a jego rozmiar to 8 lub 10,25 cali.

Polo GTI ma napęd na przednie koła. Turbodoładowana jednostka napędowa 2.0 TSI standardowo współpracuje z siedmiobiegową przekładnią o dwóch sprzęgłach (DSG). Do tej pory silnik generował 200 KM i 320 Nm, teraz jest o 7 KM mocniejszy, moment obrotowy pozostał zaś bez zmian. Polo GTI po liftingu rozpędza się do 100 km/h w 6,5 s, czyli o 0,2 s szybciej niż do tej pory. Z 237 do 240 km/h zwiększyła się również prędkość maksymalna.

Samochód jest standardowo wyposażony w sportowe zawieszenie. Dzięki niemu karoseria znajduje się o 15 milimetrów bliżej ziemi niż w pozostałych wersjach Polo.

Polo GTI po liftingu jest dostępne w pięciu kolorach: czarnym Deep perłowym, szarym Smoke metalik, czerwonym Kings metalik, białym Pure specjalny i niebieski Reef metalik. Trzy ostatnie kolory można opcjonalnie połączyć z kontrastującym dachem w kolorze czarnym. Samochód jest standardowo wyposażony w 17-calowe obręcze kół z lekkich stopów. Polo GTI można również zamówić z opcjonalnymi 18-calowymi obręczami kół.



Wnętrze jest zdominowane przez kolory - czarny, czerwony i szary oraz dodatki w kolorze chromu. Słupki dachowe i podsufitka zawsze mają kolor typowy dla GTI, czyli czarny Titanium. Czerwone kontrastowe szwy, cecha rozpoznawcza modeli z rodziny GTI, zdobią standardową, wielofunkcyjną kierownicę, poszycie dźwigni zmiany biegów oraz fotele. Opcjonalny system dźwiękowy marki Beats o mocy 300 W z sześcioma głośnikami zapewnia znakomite brzmienie. Wzmacniacz umieszczono pod podłogą bagażnika, którego pojemność wynosi 351 litrów.

