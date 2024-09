Volkswagen pokazał dostawcze nowości. Transporter T7 namiesza na rynku

Podobnie jak Golf czy Passat, również Volkswagen Transporter jest prawdziwą ikoną motoryzacji. Od przeszło 75 lat ten kultowy dostawczak towarzyszy dużym korporacjom, mniejszym przedsiębiorstwom, a także dużym i aktywnym rodzinom. Po nowym Multivanie i elektrycznym ID. Buzzie, przyszła pora na premierę siódmej generacji modelu serii T.

Nowy Volkswagen Transporter - kultowy dostawczak w nowej odsłonie

Ta miała miejsce podczas tegorocznych targów IAA w Hanowerze. Producent z Wolfsburga, poza hybrydowym Multivanem i nowymi wariantami elektrycznego ID. Buzza, pokazał zupełnie nowego Transportera. I to w kilku smakach, bowiem siódma generacja dostawczaka jest oferowana w wersji Furgon (skoncentrowanej na transporcie towarów), Furgon Plus (przestrzeń ładunkowa, siedzenia w drugim rzędzie, różne przegrody), Kombi (skoncentrowanej na transporcie osób) oraz w wydaniu z podwójną kabiną i nadwoziem skrzyniowym lub platformowym i z długim rozstawem osi lub wyższym dachem. Mówiąc wprost — jest z czego wybierać.

Reklama

Zdjęcie Nowy Volkswagen California, a w tle dobrze już znana Grand California / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Nowy Transporter występuje także jako dziewięciomiejscowy Caravelle, zaprojektowany z myślą o komercyjnym transporcie pasażerskim. Ten niezależny model dostępny jest trzech wersjach wyposażenia tj. podstawowej Caravelle, środkowej Life oraz topowej Style. Podobnie jak furgony, osobowy Caravelle jest także dostępny z wydłużonym rozstawem osi oraz występuje w uterenowionej odmianie PanAmericana.

Nowy Volkswagen Transporter - lepszy w każdym calu

Od 1949 roku Volkswagen Transporter zmieniał się już wiele razy i za każdym razem na lepsze. W przypadku siódmej odsłony nie jest inaczej i - co najważniejsze - dostawczaka wciąż wyróżnia na drodze charakterystyczny front z dużym logo na środku chłodnicy. Nową generację rozpoznamy również po reflektorach ze zmienioną sygnaturą świateł LED, zmienionych światłach tylnych, nowych oznaczeniach i rzecz jasna po odświeżonym wnętrzu.

W kabinie Transportera i Caravelle połączono dwa światy - mamy część nowoczesną z cyfrowymi ekranami, ale nie zabrakło też miejsca na tradycyjne i wygodne w obsłudze przyciski fizyczne. W efekcie obsługa multimediów i najważniejszych funkcji jest prosta i bezpieczna. Na pokładzie nowej serii T nie zabraknie też licznych gniazd USB i 12V czy - w wersjach hybrydowych plug-in i elektrycznych - nawet trzech gniazd 230V. Do wyposażenia standardowego należą od teraz m.in. cyfrowe wskaźniki, dotykowy ekran systemu info-rozrywki czy elektryczny hamulec ręczny.

Zdjęcie Premiera Volkswagena T7 / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

W kontekście praktyczności jest jeszcze lepiej, niż przedtem. Teraz pojemność przestrzeni ładunkowej Transportera w wersji furgon z normalnym rozstawem osi i standardowym dachem to 5,8 m3, co jest wynikiem o 10 proc. lepszym, niż w przypadku poprzednika. Z kolei w wersji z długim rozstawem osi i wysokim dachem pojemność tej przestrzeni wzrasta do 9,0 m3.

Co więcej, maksymalna ładowność, którą udało się osiągnąć dzięki powiększeniu przestrzeni ładunkowej, wynosi teraz 1,33 tony (dodatkowe 0,13 t względem poprzednika). Producentowi udało się także zwięszyć o 0,3 t maksymalną mase przyczepy, którą może holować Transporter - masa takiej przyczepy sięga teraz nawet 2,8 tony (z hamulcem, przy nachyleniu 12 proc.).

Nowy Volkswagen Transporter - osiągi, moc i wersje

Volkswagen serii T siódmej generacji debiutuje z szerokim wachlarzem aż sześciu jednostek napędowych. W momencie wprowadzenia auta na rynek, do wyboru są wersje wysokoprężne (TDI), hybrydowe plug-in (eHybrid), a nawet odmiany w pełni elektryczne (e-Transporter i e-Caravelle).

Jednostki diesla oferowane w nowym T7 są dostępne w dwóch wariantach mocy - 150 lub 170 KM. Ta mocniejsza domyślnie współpracuje z 8-stopniowym automatem, która dla słabszych wariantów dostępna jest za dopłatą, bowiem standardem jest 6-biegowa skrzynia manualna. Co więcej, modele z silnikami TDI można zamówić z napędem na wszystkie koła 4MOTION.

Volkswagen Transporter eHybrid z napędem typu plug-in (PHEV) dysponuje łączną mocą systemową na poziomie 232 KM, którą na przednią oś przekazuje automatyczna skrzynia biegów. W pełni elektrycznych odmianach e-Transporter i e-Caravelle startują klienci będa mieli do wyboru trzy wersje mocy - 136 KM, 218 KM i 286 KM. Niezależnie od wersji, wszystkie są docelowo wyposażone w litowo-jonowy akumulator o użytkowej pojemności 64 kWh (netto).

Volkswagen ID.Buzz teraz z bogatszą ofertą napędów

Wraz z premierą nowego Transportera poszerzona została oferta elektrycznego modelu ID.Buzz. Oprócz wersji ID. Buzz Pro z normalnym rozstawem osi (NWB), mocą 286 KM i akumulatorem o pojemności 79 kWh, zadebiutowała wersja z długim rozstawem osi (LWB) i większym akumulatorem o pojemności 86 kWh, który zapewnia zasięg do 487 km (wg WLTP).

Zdjęcie Volkswagen ID.Buzz GTX / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Do oferty dołącza też ID. Buzz GTX z napędem na cztery koła, który występuje w dwóch wersjach rozstawu osi i z dwoma różnymi akumulatorami. Ten z normalnym rozstawem osi jest wyposażony w akumulator o pojemności 79 kWh netto, który oferuje do 423 km zasięgu (wg WLTP). Z kolei odmiana LWB posiada baterię o pojemności 86 kWh netto, przy czym zasięg to nawet 475 km (wg WLTP).

Kolejną nowością w gamie samochodów dostawczych jest ID. Buzz Cargo 4MOTION z napędem na cztery koła, który występuje wyłącznie w krótszej wersji (NWB) z baterią o pojemności 79 kWh i zasięgiem do 432 km. W tym wydaniu może ciągnąć przyczepę z hamulcem o masie do 1800 kg - wcześniej było to 1200 kg.

Zdjęcie Volkswagen ID.Buzz chłodnia / Jan Guss-Gasiński

W Hanowerze zaprezentowany został także ID. Buzz Cargo w wydaniu chłodniczym, którego zabudowa została wykonana przez firmę Wükaro. Na tym jednak nie koniec, bowiem w niedalekiej przyszłości portfolio modelowe uzupełnią trzy wersje bazowe - ID. Buzz Pure, ID. Buzz Freestyle i ID. Buzz Pure Cargo z silnikami o mocy 170 KM i akumulatorem o pojemności 59 kW.

Zdjęcie Volkswagen ID.Buzz chłodnia / Jan Guss-Gasiński

Volkswagen Multivan z mocniejszą hybrydą i napędem 4MOTION

Podczas targów IAA w Hanowerze premierowo zaprezentowany został też Volkswagen Multivan eHybrid z napędem na wszystkie koła 4MOTION. Łączna moc układu to 245 KM, a litowo-jonowy akumulator o pojemności 19,7 kWh pozwala pokonywać duże odległości wyłącznie z wykorzystaniem energii elektrycznej. Sercem zelektryfikowanego napędu jest benzynowy motor 1.5 TSI evo z turbosprężarką VTG o zmiennej geometrii turbiny.

Zdjęcie Volkswagen Multivan eHybrid 4MOTION / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Zdjęcie Volkswagen Multivan eHybrid 4MOTION / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL