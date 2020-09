Volkswagen Caddy California, czyli kamper minimalistyczny

Caddy California to następca wielofunkcyjnego Caddy Beach, każdy najdrobniejszy szczegół tego samochodu został przemyślany, przeprojektowany i przebudowany na nowo. W ten sposób powstało połączenie kompaktowego vana i inteligentnie zaprojektowanego kampera, stąd też zmiana nazwy.

Zdjęcie Volkswagen Caddy California /

Caddy California powstał na bazie Caddy piątej generacji. Jest zatem pierwszym kamperem wykorzystującym modułową platformę MQB. Auto w wersji mierzącej 4501 mm długości pojawi się na rynku jeszcze przed końcem tego roku, natomiast wersja z większym rozstawem osi - o długości 4853 mm - w roku 2021.



W środku znajdziemy nowe, rozkładane łóżko z talerzowymi sprężynami i wysokiej jakości materacem, mające wymiary 1980 x 1070 mm. Po złożeniu zmniejsza się jednak do jednej trzeciej długości. Podczas gdy w poprzednim modelu drugi rząd siedzeń był częścią konstrukcji łóżka, teraz już tak nie jest. Dlatego przed podróżą siedzenia w drugim rzędzie można bardzo łatwo wyjąć. Również w tym obszarze Caddy California zapewnia znacznie więcej miejsca do przechowywania.

Opcjonalna mini kuchnia w Caddy California to nowa funkcja, atrakcja i unikalna cecha w tej klasie samochodów kempingowych. Umieszczona jest z tyłu, po lewej stronie przestrzeni ładunkowej, pod łóżkiem, a po otwarciu tylnej klapy można ją łatwo wysunąć. Podniesiona klapa tylna zapewnia również ochronę przed deszczem podczas gotowania. Nowa kuchenka wysuwana jest z tylnej części pojazdu, daje więc stojącemu na zewnątrz gotującemu optymalny dostęp do niej i możliwość gotowania na stojąco. Mini kuchnia składa się z dwóch części. W górnej części znajduje się jednopalnikowa kuchenka gazowa z osłoną przed wiatrem i poręczną półką. Natomiast w dolnej, wysuwanej części znajduje się pojemnik na sztućce oraz dodatkowe miejsce do przechowywania naczyń i prowiantu. W tylnej części kuchni znajduje się bezpiecznie zamykana, wentylowana skrzynia na butlę gazową (ciężar wypełnienia butli ok. 1,85 kg). Z mini kuchnią na pokładzie, Caddy California uzyskała homologację jako samochód kempingowy.

Zdjęcie Volkswagen Caddy California /

Caddy California może być opcjonalnie skonfigurowany z dużym panoramicznym dachem o powierzchni 1,4 m kw. Volkswagen dodatkowo udoskonalił praktyczny system toreb do przechowywania, które mogą pomieścić przedmioty o wadze do pięciu kilogramów z każdej strony. Torby te zawiesza się na bocznych oknach w tyle pojazdu. System zasłon również został udoskonalony. Jasne zasłony na przednich szybach bocznych i na szybie tylnej, są zabezpieczone magnesami wszytymi w materiał. Natomiast tylne okna boczne są zasłonięte przez torby do przechowywania. W przypadku przedniej szyby i panoramicznego, szklanego dachu, oprócz magnesów stosowane są jeszcze inne mocowania.

Nowe otwory wentylacyjne ze zintegrowaną siatką przeciw owadom na drzwi kierowcy i pasażera - bezpiecznie utrzymywane w miejscu przez boczne szyby i ramę drzwi. Nowy system z płynnie przyciemnianymi diodowymi lampkami emitującymi światło o barwie ciepłej bieli, zapewnia możliwość indywidualnego ustawienia jasności światła nad łóżkiem. Dobre oświetlenie tyłu pojazdu przy otwartej klapie tylnej dają dodatkowe lampy diodowe. Dwa krzesła kempingowe i stół kempingowy - klasyka lekka i praktyczna - można szybko schować do przeprojektowanej torby pod łóżkiem.

Zdjęcie Volkswagen Caddy California /

Kolejna nowość to modułowy system namiotowy, który można połączyć z Caddy California. Ponieważ namiot ten jest układem właściwie wolnostojącym, może być również używany oddzielnie, bez połączenia z autem. W razie potrzeby namiot można powiększyć poprzez dodanie kabiny sypialnej. W taki sposób tworzy się wystarczająco dużo miejsca dla rodziny i całego jej wyposażenia kempingowego. Dwie osoby śpią w tym przypadku w Caddy California, a dwie w nowym namiocie. Dzięki pneumatycznej konstrukcji jest on szybki i niezwykle łatwy do postawienia. Duże okna, które można otworzyć w całości, zapewniają dopływ światła w ciągu dnia.

Dzięki zbudowaniu tego samochodu na platformie MQB, możliwe było zamontowanie w nim najnowszych rozwiązań technicznych i elektronicznych. Nowy "Digital Cockpit" (opcjonalna, w pełni cyfrowa tablica wskaźników i zegarów), radio i systemy infotainment z nawet 10-calowymi wyświetlaczami, dają kierowcy i pasażerowi na przednim fotelu wiele możliwości korzystania z nich. Połączenie "Digital Cockpit" i najwyższej wersji systemu nawigacji Discover Pro z 10-calowym wyświetlaczem, kreuje zupełnie nowe, cyfrowe środowisko: "Innovision Cockpit". Za pośrednictwem jednostki connectivity online ze zintegrowanym systemem eSIM, systemy infotainment mają dostęp do mobilnych usług i funkcji online "Volkswagen We". Dzięki temu, nowy Caddy California jest zawsze połączony z siecią.

Wśród technicznych nowości, w które wyposażono auto, są najnowszej generacji systemy wsparcia kierowcy, takie jak Travel Assist - system pozwalający na częściowo zautomatyzowaną jazdę w pełnym zakresie prędkości. Inna nowość: Trailer Assist - również pozwalający na częściowo zautomatyzowane, a przez to niezwykle ułatwione manewrowanie pojazdem z przyczepą. W nowym Caddy California dostępnych będzie w sumie dziewiętnaście różnych systemów wsparcia kierowcy.

Na początku auto będzie oferowane z silnikami TDI w dwóch wersjach mocy: 75 KM i 90 kW 122 KM. W późniejszym terminie gama zostanie rozszerzona, także o odmiany z napędem na wszystkie koła.