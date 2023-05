Toyota Yaris po liftingu. Teraz z mocniejszą hybrydą i nowszą elektroniką

Spis treści: 01 Toyota Yaris po liftingu. Teraz z mocniejszą hybrydą

02 Nowa Toyota Yaris to więcej elektroniki

03 Toyota Yaris po zmianach jest jeszcze bezpieczniejsza

04 Zmiany w wyposażeniu i bogata wersja "Premiere Edition"

Przygotowując się do liftingu Toyoty Yaris, japońscy inżynierowie, podobnie jak w przypadku niedawno zaprezentowanej Corolli, nie skupiali się specjalnie wyglądzie zewnętrznym, ale na tym, co pod maską i w kabinie - w samochodzie pojawiła się mocniejsza jednostka i masa nowej elektroniki.

Toyota Yaris po liftingu. Teraz z mocniejszą hybrydą

Nowy napęd hybrydowy Toyoty Yaris oferuje większą moc. Trzycylindrowa jednostka 1.5 otrzymała do współpracy mocniejszy silnik elektryczny i nową przekładnię. Modyfikacje pozwoliły podnieść moc systemową do 130 KM i 185 Nm (ze 116 KM i 141 Nm). Do pierwszej "setki" Yaris przyspiesza teraz o pół sekundy szybciej (9,2 s).

Nowy wariant "Hybrid 130" będzie jednak zarezerwowany wyłącznie dla topowej wersji wyposażenia GR Sport oraz Premiere Edition. Dotychczas oferowana 116-konna odmiana oferowana będzie w pozostałych wersjach.

Nowa Toyota Yaris to więcej elektroniki

Zewnątrz w modelu po liftingu wiele się nie zmienia, ale w kabinie owszem. Na pokładzie japońskiego mieszczucha debiutują nowe wyświetlacze przed kierowcą oraz systemu multimedialnego wraz z nowymi funkcjami. W zależności od wersji wyposażenia cyfrowe zegary mierzą od 7 do 12,3- cala, zaś centralnie umieszczony ekran multimedialny ma od 9 do nawet 10,5 cala w opcji - to największe ekrany, jakie znajdziemy w segmencie B.

Producent zapewnia, że wyświetlane informacje są wysokiej jakości, a na dodatek daje możliwość konfiguracji widoku cyfrowych zegarów, wybierając jeden z czterech trybów: Smart, Casual, Sporty oraz Tough. Odświeżony system multimedialny ma działać szybciej, oferując nowe możliwości tj. inteligentny asystent głosowy, który reaguje na komendę "Hej Toyota" i rozumie naturalną mowę ludzką. Co więcej, z aplikacjami Apple CarPlay i Android Auto połączymy się bezprzewodowo.

Toyota Yaris po zmianach jest jeszcze bezpieczniejsza

Na pokładzie odświeżonego Yarisa pojawia się zmodyfikowany pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota T-Mate, w którego skład wchodzi m.in. funkcja "Safe Exit Assist", ostrzegająca przed otwarciem drzwi w razie ryzyka kolizji z nadjeżdżającym z tyłu autem lub rowerzystą. Z kolei układ RSRS (Rear Seat Reminder System) przypomni o sprawdzeniu tylnych foteli przed wyjściem z pojazdu.

W Yarisie po zmianach pojawia się również udoskonalony tempomat adaptacyjny - teraz ma reagować szybciej i płynniej. Yarisa po modernizacji otworzymy także z telefonu. Cyfrowy kluczyk w aplikacji "MyT" będzie można przypisać do pięciu użytkowników.

Zmiany w wyposażeniu i bogata wersja "Premiere Edition"

Debiut odświeżonej Toyoty Yaris to także wprowadzenie do oferty sowicie wyposażonej wersji specjalnej "Premiere Edition". Auto będzie występował z nowym lakierem "Neptune Blue" z kontrastującym, czarnym dachem. Niebieski motyw znajdziemy także we wnętrzu na przeżyciach foteli oraz listwach dekoracyjnych deski rozdzielczej i boczków drzwi. W tej wersji otrzymujemy też nowe, 17-calowe felgi aluminiowe. Toyota Yaris w wersji "Premiere Edition" będzie dostępna także w dwóch innych dwukolorowych wariantach z czarnym dachem i lakierami - "Platinum Pearl" White oraz "Silver Metallic".

Wersje Comfort oraz Style zyskają nowe, pięcioramienne felgi aluminiowe ze srebrnym lub maszynowym wykończeniem. We wnętrzu jest nowy wzór tapicerki, a we wszystkich wersjach będzie dostępny nowy lakier Juniper Blue. Przyjmowanie zamówień na nową Toyotę Yaris rozpocznie się w sierpniu tego roku.

