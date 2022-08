Toyota Sienta - zaprezentowano trzecią generację japońskiego mikrovana

Spis treści: 01 Toyota Sienta - 7 miejsc w kompaktowym nadwoziu

Toyota Sienta udowadnia, że mały nie znaczy gorszy. Producent komunikuje, że jest to wszechstronne auto rodzinne. Co oferuje?

Toyota Sienta - 7 miejsc w kompaktowym nadwoziu

Najnowsza Sienta to samochód, który wydaje się być świetnym rozwiązaniem dla dużych rodzin żyjących w dużych miastach. Samochód charakteryzuje się dużymi przeszkleniami, które gwarantują dobrą widoczność oraz krótkimi zwisami.

Producent deklaruje, że dzięki rozmieszczeniu kół w skrajnych punktach samochodu, promień zawracania Sienty to jedyne 5 metrów. Łatwe parkowanie zapewnia także kompaktowa długość samochodu wynosząca 4,3 m.

Toyota Sienta 1 / 19 Toyota Sienta Źródło: materiały prasowe udostępnij

Toyota zastosowała tutaj także rozwiązanie uwielbiane przez rodziców - szerokie, przesuwne tylne drzwi, które ułatwiają np. montaż fotelików w drugim rzędzie. Dodatkowo mogą one być elektrycznie sterowane, także z poziomu pilota.

Na bokach samochodu znajdziemy również duże odboje z tworzywa sztucznego, które zabezpieczają lakier auta przed uszkodzeniem na parkingu czy w sytuacji, kiedy dziecko np. zahaczy o auto rowerem.

Toyota Sienta - ekologiczne wnętrze dla rodzin

Producent deklaruje, że powiększył wnętrze samochodu. Jego wysokość to teraz 1200 mm, a drugi rząd siedzeń można przesuwać, uzyskując od 80 do 100 cm odległości od kolan kierowcy do kolan osoby siedzącej w drugim rzędzie. Przekłada się to także na ilość miejsca w opcjonalnym, trzecim rzędzie siedzeń. O odpowiednią temperaturę w tymże zadba dodatkowy wentylator sufitowy.

Zdjęcie Toyota Sienta / materiały prasowe

Rozstaw osi Sienty to 275 cm, jednak wnętrze powiększono też w innych kierunkach. Wysokość bagażnika wzrosła o 2 cm, co wg producenta ma pozwolić postawić w samochodzie rower z kołami w rozmiarze 27 cali. W przypadku wariantu z 5 miejscami, wysokość bagażnika wzrosła w porównaniu do poprzedniej Sienty o 5 cm, a pod podłogą znajdziemy jeszcze schowek.

Wnętrze, łącznie z deską rozdzielczą, zostało wykończone ekologicznymi tkaninami i oferuje pasażerom wiele udogodnień. Na oparciach przednich foteli znajdziemy po dwa porty USB-C i dwie kieszenie na telefon. Przy schowkach i kieszeniach w drzwiach znajdziemy piktogramy, które sugerują jakie przedmioty się tam zmieszczą. W samochodzie znajdziemy wiele uchwytów na kubki oraz mniejszych i większych półeczek, dzięki czemu każdy przedmiot znajdzie swoje miejsce.

Zdjęcie Toyota Sienta / materiały prasowe

Toyota Sienta - bezpieczeństwo i hybrydowe serce

Toyota zastosowała w nowej generacji Sienty pełen wachlarz systemów bezpieczeństwa. Mamy tu więc system zapobiegania kolizji (także z pieszymi czy rowerzystami), system monitorujący ruch na skrzyżowaniu oraz system utrzymujący nas w odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu.

Toyota Sienta może być także wyposażona w system Advanced Park, który sam zaparkuje pojazd. System steruje zarówno kierownicą, jak i pedałem gazu oraz skrzynią biegów. Sienta posiada także możliwość głosowej obsługi nawigacji i systemu rozrywki oraz hotspot Wi-Fi.

Zdjęcie Toyota Sienta / materiały prasowe

W ramach Toyota Safety Sense Sienta może być wyposażona także w przedni i tylny wideorejestrator, który zapisuje obraz w pamięci wewnętrznej samochodu. Nagranie możemy w razie potrzeby przesłać na telefon lub nośnik USB.

Za napęd Sienty posłuży silnik 1.5 oraz bezstopniową skrzynią CVT, która jednak wyposażona została w 10 wirtualnych biegów, które kierowca może zmieniać w trybie sekwencyjnym. Występuje także wariant hybrydowy, który dostępny jest z napędem na jedną lub obie osie. Producent deklaruje, że Sienta z CVT powinna spalać 5,5 litra paliwa na 100 km.

Toyota Sienta - specjalny wariant dla niepełnosprawnych

Co ciekawe samochód fabrycznie może być przystosowany do użytku przez osoby z niepełnosprawnością ruchową i to w kilku wariantach. Pierwsza opcja to wyposażenie auta w pneumatyczne zawieszenie tylnej osi i rampę, która umożliwia wjazd osoby na wózku do wnętrza. Nachylenie rampy to 9,5 stopnia. Model ten, jak i pozostałe, może być pozbawiony siedzeń po stronie pasażera w drugim rzędzie.

Drugi wariant jest według producenta adresowany do rodziców niepełnosprawnych dzieci. Tutaj wózek możemy ustawić tak, aby dziecko było w zasięgu ręki rodzica siedzącego w pierwszym rzędzie siedzeń. Wariant ten umożliwia także przewożenie dziecka w pozycji leżącej.

Zdjęcie Toyota Sienta / materiały prasowe

Trzeci wariant przystosowania to opcja z tzw. krótką rampą. Pneumatyczne zawieszenie obniża tył auta, a tylny zderzak rozkłada się. Umożliwia to szybkie wprowadzenie osoby na wózku do auta, także na ciasnych parkingach.

Ostatni wariant to fabryczne przystosowanie Sienty do tego, aby mogła ją prowadzić osoba z niedowładem nóg. Oprzyrządowanie ma być indywidualnie dopasowane do potrzeb kierowcy.

Japoński cennik Sienty otwiera kwota 1,95 mln jenów, co przy dzisiejszym kursie daje ok. 68,3 tys. zł. Za hybrydę, z napędem 4x4, w najbogatszej wersji i z siedmioma miejscami, klient musi zapłacić już 3,108 mln jenów, czyli ok. 109 tys. zł. Na razie nie wiadomo jednak czy Sienta będzie oferowana poza rodzimym rynkiem.

