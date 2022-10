Toyota RAV4 dołącza do rodziny GR SPORT. Kiedy pojawi się w Europie?

Toyota RAV4 jest szóstym modelem, który będzie oferowany w wersji GR SPORT. Odmiana ta, stylistycznie nawiązująca do aut opracowywanych przez TOYOTA GAZOO Racing, obejmuje już modele Yaris, Yaris Cross, Corolla, Hilux i C-HR.

Toyota RAV4 GR SPORT. Cecha szczególna: czarne dodatki

Toyota RAV4 w wersji GR SPORT z zewnątrz wyróżnia się czarnymi nadkolami, listwami na bocznych przetłoczeniach, a także zdobieniami klapy bagażnika w kolorze Piano Black.

Ten sam kolor pokrył również kratkę grilla i obudowy świateł przeciwmgielnych. Samochód otrzymał także nowe elementy przedniego zderzaka które, w zależności od wybranej wersji napędowej, różnią się kolorem (Dark Silver w wersji hybrydowej i Gunmetal Grey w hybrydzie plug-in). O tym, że mamy do czynienia z wersją GR SPORT przypominają plakietki GR, które znajdziemy na klapie bagażnika i grillu. W standardzie montowane są 19-calowe, 5-ramienne felgi, mające czarne, lśniące wykończenie i drobne, jasne prążkowane detale.

Toyota RAV4 GR SPORT. Jakie silniki?

Zmiany nie dotyczą jednak jedynie stylistyki. Toyota zajęła się również zawieszeniem samochodu. RAV4 GR SPORT otrzymał sztywniejsze sprężyny i amortyzatory.

Zdjęcie Toyota RAV4 GR SPORT otrzymała sztywniejsze sprężyny i amortyzatory. / Toyota / materiały prasowe

Samochód będzie można otrzymać wersji z układem hybrydowym lub hybrydowym plug-in. W obu konfiguracjach mamy napęd na cztery koła AWD-i. Toyota RAV4 Hybrid 2.5 AWD-i dysponuje mocą 222 KM, co pozwala jej rozpędzić się od 0 do 100 km/h w 8,1 s. Z kolei w wersji Plug-in Hybrid 2.5 AWD-i moc wynosi 306 KM, a do "setki" auto rozpędza się w 6 sekund.

Toyota RAV4 GR SPORT. Bogate wyposażenie w standardzie

Wersja GR SPORT ma nowy system multimedialny z ekranem dotykowym 10,5 cala, ale także cyfrowe zegary na ekranie TFT o przekątnej 12,3 cala.

Zdjęcie Toyota RAV4 GR SPORT otrzyma m.in. nowy system multimedialny z wyświetlaczem mającym 10,5 cala. / Toyota / materiały prasowe

Toyota RAV4 GR SPORT wyposażona również będzie w system bezpieczeństwa czynnego Toyota F-Mate wraz z pakietem Toyota Safety Sense, który zawiera m.in. nowy system wspomagania kierownicy w razie niebezpieczeństwa zderzenia oraz zmodyfikowany układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (Pre-Collision System). W standardzie znajdzie się również elektryczna regulacja przednich siedzeń, a fotel kierowcy będzie zapamiętywać ustawienia. Ponadto na wyposażeniu standardowym dostępny będzie także panoramiczny monitor wraz z kamerą 360 stopni.

Sportowe przednie fotele wyłożono zamszową tapicerką, a zagłówki skórą syntetyczną. Zarówno siedzenia, kierownica, jak i dźwignia zmiany biegów pokryte zostały srebrnymi przeszyciami. Na drzwiach i kierownicy umieszczono detale w kolorze Gunmetal.

Toyota RAV4 GR SPORT 1 / 6 Toyota RAV4 GR SPORT Źródło: materiały prasowe Autor: Toyota udostępnij

Wewnątrz nie brakuje również akcentów przypominających, że chodzi o wersję GR SPORT. Logo GR wytłoczono na zagłówkach, kierownicy i dywanikach.

Kiedy Toyota RAV4 GR SPORT pojawi się w Europie?

Toyota RAV4 GR SPORT w obu wersjach napędowych będzie dostępna do zamówień w Europie w ostatnim kwartale tego roku.

