Toyota Corolla Cross z nowym hybrydowym układem napędowym

Spis treści: 01 Słabszy silnik i zmienione zawieszenie

02 Toyota Corolla Cross 1.8. Cena i debiut rynkowy

03 Toyota Corolla Cross Executive. Nowość, która zamyka cennik

Od debiutu Corolli Cross model ten można zamawiać wyłącznie z hybrydowym układem napędowym Hybrid Dynamic Force 2.0 o mocy systemowej 197 KM i napędem na oś przednią lub wszystkie koła (AWD-i). Teraz jednak samochód będzie dostępny również z silnikiem 1.8 o mocy 140 KM i napędem przednich kół. Testy Toyota Corolla Cross – naturalne uzupełnienie oferty

Słabszy silnik i zmienione zawieszenie

Oczywiście niezależnie od zastosowanego silnika Corolla Cross budowana jest tej samej platformie GA-C. Jednak słabsza wersja otrzymała zmienione tylne zawieszenie. O ile z przodu nadal pracują kolumny McPhersona, o tyle z tyłu znajdziemy zawieszenie z belką skrętną o dużej sztywności zamiast zawieszenia wielowahaczowego.

Reklama

Jest to rozwiązanie bardziej proste, które może nie zapewnia aż tak dobrych właściwości jezdnych, ale zajmuje mniej miejsca, dzięki czemu pojemność bagażnika wzrosła do 473 litrów (czyli o 37 litrów w stosunku do Corolli Cross 2.0).

Zdjęcie Toyota Corolla Cross / materiały prasowe

Toyota Corolla Cross 1.8. Cena i debiut rynkowy

Przedsprzedaż Corolli Cross Hybrid 1.8 w polskich salonach rozpocznie się jeszcze w marcu. Ceny bazowej wersji, czyli Comfort, startują od 143 900 zł. Tak samo wyposażone auto z silnikiem 2.0 i napędem na przednią oś kosztuje 152 900 zł, a z napędem AWD-i - 162 900 zł.

Zdjęcie Toyota Corolla Cross / materiały prasowe

Toyota Corolla Cross Executive. Nowość, która zamyka cennik

Ponadto Corolla Cross z rocznika 2023 zyskuje nową najwyższą wersję wyposażenia Executive, oferowaną z napędem Hybrid Dynamic Force 2.0 FWD oraz AWD-i. To jedyna wersja tego modelu, dostępna za dopłatą w dwukolorowych kompozycjach nadwozia z czarnym dachem.

Samochód wyróżnia się elektrycznie unoszonymi drzwiami bagażnika, monitorem panoramicznym z systemem kamer 360 stopni, zaawansowanym asystentem parkowania Toyota Teammate i skórzaną tapicerką z perforacją.

Wersja ta zawiera także dodatkowe systemy bezpieczeństwa czynnego - układ detekcji przeszkód podczas manewrów (ICS) z funkcją wykrywania pieszych, asystenta bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA), system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA) z funkcją hamowania oraz przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją hamowania przed obiektami, samochodami i pieszymi.

Corolla Cross Executive z napędem Hybrid Dynamic Force 2.0 i napędem na przednią oś kosztuje 183 900 zł, natomiast z układem AWD-i 193 900 zł. Auto można doposażyć w panoramiczny szklany dach w cenie 5 000 zł.