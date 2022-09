Ten sam model, zupełnie nowe paliwo – debiutuje Peugeot e-308 i e-308 SW

Różni producenci mają do tego tematu różne podejście. Volkswagen, Skoda, czy Toyota z myślą o autach elektrycznych budują zupełnie nowe platformy i szykują dla nich nowe modele. Natomiast Peugeot wychodzi z założenia, że to, na jakim paliwie porusza się pojazd, nie powinno determinować tego, jak on wygląda. Dlatego do gamy modelu 308 dołączyła właśnie odmiana stuprocentowo elektryczna - e-308.

Zdjęcie Peugeot e-308 / materiały prasowe

Elektryczny Peugeot e-308 - układ napędowy

Francuski producent nie podał jeszcze szczegółowych danych dotyczących osiągów. Wiemy, że jednostka elektryczna ma 156 KM mocy i 260 Nm momentu obrotowego. Energię czerpie z baterii o pojemności netto 51 kWh, a na przejechanie 100 km e-308 powinno wystarczyć zaledwie 12,7 kWh. Ładowanie ze stacji o mocy 100 kW od 20 do 80 proc. ma trwać poniżej 25 minut. Na informacje o przyspieszeniu, czy prędkości maksymalnej musimy jeszcze poczekać.

Peugeot e-308 - design nadwozia

Stylistycznie to wciąż po prostu 308, czyli jeden z najbardziej wyrazistych kompaktowych modeli dostępnych dziś na rynku. W zestawieniu ze swoimi spalinowymi krewniakami ma jeszcze bardziej dopracowane detale odpowiadające za aerodynamikę, m.in zaprojektowane pod tym kątem obręcze z lekkich stopów.

Peugeot e-308 - wnętrze

W kabinie elektrycznej 308-ki dominuje znany z pozostałych modeli francuskiej marki i-Cockpit z malutką kierownicą trójwymiarowym wyświetlaczem zastępującym wyświetlacz przezierny i 10-calowym ekranem systemu multimedialnego. Pod tym względem e-308 również podąża śladem wersji spalinowych.

Zdjęcie Peugeot e-308 / materiały prasowe

Francuski producent zapowiedział, że pierwsze egzemplarze e-308, a także e-308 SW, bo i wersja kombi będzie elektryczna, pojawią się na rynku w połowie przyszłego roku. Ceny jeszcze nie podano.

