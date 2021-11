Reklama

Zdjęcie Nowy Suzuki S-Cross / INTERIA.PL

Bazą do stworzenia Suzuki S-Cross była ta sama platforma, na której powstał poprzednik - SX4 S-Cross oraz obecne wcielenie Vitary. Bez zmian pozostał więc liczący 2600 mm rozstaw osi. Nowy S-Cross mierzy dokładnie 4300 mm długości, 1785 mm szerokości i 1580 mm wysokości (1585 mm z relingami). Spadkiem po poprzedniku jest też ustawny (podwójna podłoga) bagażnik o objętości 430 l.

Zupełnie nowa karoseria wyróżnia się dużą osłoną chłodnicy utrzymaną w fortepianowej czerni z wkomponowanym w chromowaną listwę logo marki. Całość nieźle komponuje się z nowymi reflektorami LED (również z tyłu) i ostro zaznaczonymi nadkolami wyposażonymi w czarne nakładki poszerzające.



Zdjęcie Największą nowością w kabinie Suzuki S-Cross jest wolnostojący ekran o przekątnej 9 cali / INTERIA.PL

W kabinie w oczy rzuca się duża przednia szyba i panoramiczny dach. Największą nowością jest - umieszczony na szczycie konsoli środkowej -"wolnostojący" ekran dotykowy o przekątnej 9-cali. W przeciwieństwie do poprzednika jest on teraz skomunikowany z pojazdem, co oznacza, że wyświetla też informacje dotyczące jazdy - zużycia paliwa, zasięgu czy pracy systemu SHVS.



Zdjęcie S-Cross otrzymał zupełnie nową karoserię. Płyta podłogowa pozostała ta sama / INTERIA.PL

Źródłem napędu jest stosowany już w Vitarze czterocylindrowy, doładowany silnik 1.4 BOOSTERJET z układem mild hybrid 48V SHVS. Sam benzyniak zapewnia moc 129 KM (5500 obr./min) i 235 Nm (2000-3000 obr./min) Układ mild-hybrid gwarantuje dodatkowe 13 KM (moc szczytowa) i zastrzyk momentu obrotowego niwelujący turbodziurę. Auto w bazowej wersji z napędem na przednią oś i ręczną, sześciostopniową skrzynią biegów, przyspiesza do 100 km/h w 9,5 s. Odmiany z sześciostopniowym automatem osiągają setkę w 10,2 s. Prędkość maksymalna, bez względu na rodzaj przekładni, to 195 km/h. Do wyboru będą też wersje z napędem na obie osie AllGrip.



Japończycy nie opublikowali jeszcze cenników, ale nowe Suzuki S-Cross wkrótce pojawi się w polskich salonach marki. Można zakładać, ze bazowa, rozsądnie skonfigurowana wersja, wyceniona zostanie na mniej niż 100 tys. zl.