Suzuki Jimny w wersji pięciodrzwiowej. Niestety, do Europy nie przyjedzie

Suzuki Jimny to offroadowa legenda, jej najnowsza generacja debiutowała w 2018 roku i spotkała się z gorącym przyjęciem fanów. Niestety, Europejczycy od początku mieli problem z tym pojazdem. Suzuki było małe, lekkie i zużywało mało paliwa, emitując niewiele spalin, jednak jego źródłem napędu był klasyczny benzynowy silnik o pojemności 1.5 l i mocy 102 KM.

W Europie jest kłopot z Suzuki Jimny

Samochód nie miał więc szans spełnić wyśrubowanych europejskich norm emisji spalin. Mimo, że auto było bestsellerem (np. w Polsce już w styczniu 2019 roku wyprzedano wszystkie egzemplarze, które miały trafić na rynek do końca kolejnego roku), w połowie 2020 roku Suzuki zostało zmuszone do zakończenia sprzedaży Jimny w krajach Unii Europejskiej. W przeciwnym razie musiałoby podnieść cenę o połowę, co pozwoliłoby pokryć kary za przekroczenie norm emisji.

Japończycy wzięli się jednak na sposób i w niedługim czasie wprowadzili do sprzedaży Jimny z homologacją N1, a więc jako... ciężarówkę. Takie samochody mają tylko dwa fotele, za którymi znajduje się zamontowana na stałe krata, oddzielająca przestrzeń bagażową o pojemności 863 litrów.

Pięciodrzwiowe Suzuki Jimny zadebiutowało w Indiach

Ale Europa to nie cały świat. Dlatego na salonie Auto Expo w Delhi Suzuki zaprezentowało właśnie Jimnny'ego w wersji pięciodrzwiowej.

Auto ma dokładnie 398,5 cm długości i rozstaw osi wynoszący 259 cm. W długości nie ma przypadku - w Indiach małe samochody, o długości do czterech metrów są mniej opodatkowane.

Nowe Jimny jest dłuższe i ma znacznie większy rozstaw osi

Jak te wymiary mają się do trzydrzwiowego Jimny? W Europie auto ma 355 albo 365 cm długości przy rozstawie osi 225 cm, czyli aż 34 cm krótszym. Ciekawostkę stanowi natomiast fakt, że na rodzimym rynku japońskim Jimny jest oferowany jako kei-car, który jest węższy i ma tylko 340 cm długości.

Co ciekawe, trzydrzwiowa wersja Jimny jest produkowana wyłącznie w Indiach, ale nie jest w tym kraju sprzedawana (wszystkie egzemplarze trafiają na eksport). Wersja pięciodrzwiowa będzie więc pierwszą, która trafi do hinduskich salonów.

Pięciodrzwiowe Suzuki Jimny nadal będzie napędzane tym samym silnikiem 1.5, co wersja trzydrzwiowa. Z tego względu nie jest planowana sprzedaż tego pojazdu w Europie. Samochód będzie natomiast eksportowany na rynki Ameryki Łacińskiej i Afryki.

